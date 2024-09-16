Беннасер пропустит 4 месяца из-за травмы икроножной мышцы. Хавбек «Милана» прооперирован
Исмаэль Беннасер выбыл на длительный срок из-за травмы.
26-летний полузащитник получил повреждение икроножной мышцы на тренировке сборной Алжира.
«Милан» сообщил, что футболист перенес операцию в Финляндии. Восстановление Беннасера займет около 4 месяцев.
В прошлом сезоне Исмаэль принял участие в 20 матчах Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Милана»
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