Беннасер пропустит 4 месяца из-за травмы икроножной мышцы. Хавбек «Милана» прооперирован

Исмаэль Беннасер выбыл на длительный срок из-за травмы.

26-летний полузащитник получил повреждение икроножной мышцы на тренировке сборной Алжира .

«Милан » сообщил, что футболист перенес операцию в Финляндии. Восстановление Беннасера займет около 4 месяцев.

В прошлом сезоне Исмаэль принял участие в 20 матчах Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .