Пономарев об автоголе Литвинова: «Он очень ненадежно действует в обороне в последнее время. И в принципе плохо отбирает мяч, низкая скорость у него»

Владимир Пономарев раскритиковал игру Руслана Литвинова.

В 8‑м туре Мир РПЛ «Спартак » на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо » (1:1). Хозяева сравняли счет благодаря автоголу Руслана Литвинова .

«Хорошая игра с обеих сторон получилась. Быстро передвигались и соображали. В общем, смотрелся матч. Но «Спартак» все же был ближе к победе, чем хозяева поля.

Если говорить про автогол, то Литвинов в последнее время очень ненадежно действует в обороне. Так что это не особо удивило. И в принципе он плохо отбирает мяч, плохая скорость у него. Но в целом мне понравился «Спартак » в этом матче: хорошие фланговые атаки у них были», – сказал бывший защитник ЦСКА.