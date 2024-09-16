Пономарев об автоголе Литвинова: «Он очень ненадежно действует в обороне в последнее время. И в принципе плохо отбирает мяч, низкая скорость у него»
Владимир Пономарев раскритиковал игру Руслана Литвинова.
В 8‑м туре Мир РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Хозяева сравняли счет благодаря автоголу Руслана Литвинова.
«Хорошая игра с обеих сторон получилась. Быстро передвигались и соображали. В общем, смотрелся матч. Но «Спартак» все же был ближе к победе, чем хозяева поля.
Если говорить про автогол, то Литвинов в последнее время очень ненадежно действует в обороне. Так что это не особо удивило. И в принципе он плохо отбирает мяч, плохая скорость у него. Но в целом мне понравился «Спартак» в этом матче: хорошие фланговые атаки у них были», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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