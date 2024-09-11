Ткаченко про Волкова: «Напоминал мне Трента в атаке. Не нравится его превознесение себя в интервью, дерзость, не всегда пропорциональная игре»
– Два месяца назад вы сказали: «Зениту» лучше подождать и получить подтверждение квалификации русского футболиста, чем покупать молодого».
– Эти два месяца подтвердили, что я прав. Подтверждение позиции – трансфер Волкова.
– В смысле?
– Лучше было подождать.
– Чего? Он отыграл два с половиной года за «Краснодар».
– Что нужно было подождать. Сейчас же «Зениту» нехорошо. «Зениту» сейчас плохо.
Но я никогда не котировал Волкова низко. Мне не нравились его интервью – превознесение себя, дерзость, не всегда пропорциональная игровому состоянию. Но это не хейтерство с моей стороны.
Мне очень нравились действия Волкова в атаке. Мне – поверхностному в данном случае эксперту – было пофиг на его действия в обороне. В атаке мне он напоминал Трента.
– Вы серьезно?
– Конечно. Пас на скорости, игра в два касания.
– Мягко говоря, я офигеваю.
– Сравнение с Трентом – не только моя цитата. Я где-то об этом сказал в офисе, потом услышал то же самое от Андрея Викторовича Талалаева на «Матч ТВ». Подумал: «Вот, вы критикуете Волкова, а я вас всех проучу». Пока не получается, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.
Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий