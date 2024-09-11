Ткаченко про Волкова: «Напоминал мне Трента в атаке. Не нравится его превознесение себя в интервью, дерзость, не всегда пропорциональная игре»

Герман Ткаченко сравнил Сергея Волкова с Трентом Александер-Арнолдом.

– Два месяца назад вы сказали: «Зениту» лучше подождать и получить подтверждение квалификации русского футболиста, чем покупать молодого».

– Эти два месяца подтвердили, что я прав. Подтверждение позиции – трансфер Волкова.

– В смысле?

– Лучше было подождать.

– Чего? Он отыграл два с половиной года за «Краснодар».

– Что нужно было подождать. Сейчас же «Зениту» нехорошо. «Зениту» сейчас плохо.

Но я никогда не котировал Волкова низко. Мне не нравились его интервью – превознесение себя, дерзость, не всегда пропорциональная игровому состоянию. Но это не хейтерство с моей стороны.

Мне очень нравились действия Волкова в атаке. Мне – поверхностному в данном случае эксперту – было пофиг на его действия в обороне. В атаке мне он напоминал Трента .

– Вы серьезно?

– Конечно. Пас на скорости, игра в два касания.

– Мягко говоря, я офигеваю.

– Сравнение с Трентом – не только моя цитата. Я где-то об этом сказал в офисе, потом услышал то же самое от Андрея Викторовича Талалаева на «Матч ТВ». Подумал: «Вот, вы критикуете Волкова, а я вас всех проучу». Пока не получается, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко .

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