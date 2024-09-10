Модрич о 180 матчах за Хорватию: «Не мог представить, что так долго буду играть. Когда иссякнет страсть – уйду сам» 

Теги Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Лига наций УЕФА Футбол

Лука Модрич высказался о том, что провел 180 матчей за сборную Хорватии.

«Я горд и счастлив, что достиг такого рубежа. Я и представить не мог, что так долго буду играть. Помню, я мечтал о дебюте за сборную, а сейчас… Я рад, что по-прежнему играю за нее и помогаю добиваться новых побед.

В моем возрасте трудно что-то загадывать наперед. Будем идти от матча к матчу. Когда иссякнет страсть, мне не нужно будет об этом говорить – уйду сам. Ну а пока я все еще в деле», – сказал 39-летний хавбек «Реала».

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5 комментариев
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Ощущение, что Лука подольше чем Роналду а футболе задержится) у одного страсть к футболу, у другого к циферкам.
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И это он ещё в зале не психует, не спит в барокамере и не сидит на диетах.
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С учётом что мы видим на поле, а загадывать точно не стоит, Лука по-прежнему один из лучших в команде и нужно продолжать играть!
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Оставайся, парень, с нами - будешь вечным королём.
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Ответ marshalericsson1357
Ощущение, что Лука подольше чем Роналду а футболе задержится) у одного страсть к футболу, у другого к циферкам.
Если бы не эти циферки ты бы вообще футболом не увлекался, а более того даже не разобрал бы счёт 🧮
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