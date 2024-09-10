Модрич о 180 матчах за Хорватию: «Не мог представить, что так долго буду играть. Когда иссякнет страсть – уйду сам» 

Лука Модрич высказался о том, что провел 180 матчей за сборную Хорватии.

«Я горд и счастлив, что достиг такого рубежа. Я и представить не мог, что так долго буду играть. Помню, я мечтал о дебюте за сборную, а сейчас… Я рад, что по-прежнему играю за нее и помогаю добиваться новых побед.

В моем возрасте трудно что-то загадывать наперед. Будем идти от матча к матчу. Когда иссякнет страсть, мне не нужно будет об этом говорить – уйду сам. Ну а пока я все еще в деле», – сказал 39-летний хавбек «Реала».

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