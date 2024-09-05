Pernod Ricard отказалась от партнерства с «ПСЖ» через несколько дней после подписания соглашения – из-за негативной реакции общественности. Корни компании уходят в Марсель
«ПСЖ» потерял партнера через несколько дней после заключения договора.
В понедельник парижский клуб и производитель и алкогольных напитков Pernod Ricard объявили о заключении партнерского соглашения до 2028 года. Однако сегодня французская компания в пресс-релизе заявила, что откажется от сотрудничества с парижским клубом.
Партнерство Pernod Ricard и «ПСЖ» вызвало негативную реакцию общественности – в основном среди жителей Марселя. В соцсетях запустили хэштег #бойкотPernodRicard.
«Я принял это решение от имени компании и после консультаций с теми, кто делает ее успешной, включая наших сотрудников во Франции, наших клиентов и акционеров, и в первую очередь мою семью.
Вот уже более 90 лет история Ricard неразрывно связана с Марселем, который был свидетелем его рождения, роста и вдохновения. И эта связь прочнее всего остального.
Поэтому сегодня я принял решение, идущее от чистого сердца. Я уверен, что люди, работавшие над этим проектом, поймут мой выбор. Pernod Ricard с гордостью продолжит заявлять о своем происхождении и искренности связей, которые объединяют наши бренды с их сообществами», – заявил генеральный директор компании Александр Рикар.
Корни Pernod Ricard уходят в Марсель, где в 1932 году Поль Рикар создал анисовую настойку пастис и основал компанию Ricard. В 1975 году произошло слияние Ricard с другим известным производителем крепких алкогольных напитков – фирмой Pernod. Сейчас штаб-квартира компании находится в Париже.