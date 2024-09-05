Pernod Ricard отказалась от партнерства с «ПСЖ» через несколько дней после подписания соглашения – из-за негативной реакции общественности. Корни компании уходят в Марсель

Теги ПСЖ лига 1 Франция бизнес алкоголь и спорт Футбол

«ПСЖ» потерял партнера через несколько дней после заключения договора.

В понедельник парижский клуб и производитель и алкогольных напитков Pernod Ricard объявили о заключении партнерского соглашения до 2028 года. Однако сегодня французская компания в пресс-релизе заявила, что откажется от сотрудничества с парижским клубом. 

Партнерство Pernod Ricard и «ПСЖ» вызвало негативную реакцию общественности – в основном среди жителей Марселя. В соцсетях запустили хэштег #бойкотPernodRicard.

«Я принял это решение от имени компании и после консультаций с теми, кто делает ее успешной, включая наших сотрудников во Франции, наших клиентов и акционеров, и в первую очередь мою семью.

Вот уже более 90 лет история Ricard неразрывно связана с Марселем, который был свидетелем его рождения, роста и вдохновения. И эта связь прочнее всего остального.

Поэтому сегодня я принял решение, идущее от чистого сердца. Я уверен, что люди, работавшие над этим проектом, поймут мой выбор. Pernod Ricard с гордостью продолжит заявлять о своем происхождении и искренности связей, которые объединяют наши бренды с их сообществами», – заявил генеральный директор компании Александр Рикар.

Корни Pernod Ricard уходят в Марсель, где в 1932 году Поль Рикар создал анисовую настойку пастис и основал компанию Ricard. В 1975 году произошло слияние Ricard с другим известным производителем крепких алкогольных напитков – фирмой Pernod. Сейчас штаб-квартира компании находится в Париже.

1 комментарий
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Отлично, а то скоро выходные, не хотелось бойкотировать))
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