Обляков о ЦСКА: «Пятое-шестое место никого не может устраивать, в команде нет таких настроений. Надеемся на первые места, нужно ставить высокие задачи и жить ими»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Иван Обляков Чемпионат.com Футбол

Иван Обляков высказался о положении ЦСКА в турнирной таблице Мир РПЛ.

По итогам семи туров чемпионата России армейцы занимают 5-е место, набрав 13 очков.

– Философский вопрос – как болельщикам ЦСКА не привыкнуть к пятому-шестому месту? Или это на какое-то время нужно принять? За последние годы лишь однажды закончили в тройке.

– Принимать это не нужно. Мы будем делать все, что от нас зависит. Надеемся, что будем на первых местах.

Конечно, пятое-шестое место в таком клубе, как ЦСКА, никого не может устраивать. Но у нас в команде и нет таких настроений: ровно год назад мы выиграли Кубок, медали. Мыслим этими категориями. Нужно ставить высокие задачи и жить ими, – сказал полузащитник ЦСКА.

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11 комментариев
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Ответ ЦСКА УСБ
С Бабаевым о тройке придётся только мечтать.
А про чем тут Бабаев? Санкции на спонсоре ЦСКА, проблемы у руководства, Бабаева че вы постоянно вините?
+7
-2
+5
В каком клубе? Какой клуб после периода Слуцкого? Как раз всех устраивающее 5-6 место.
+4
-2
+2
Следующие медали и Кубок будут лет через 10. Цска сейчас обьективно по всем критериям середняк.
+6
-5
+1
Цска с 2018 года один раз заскочил в медали (в 2023) и один раз взял кубок (2023). На этом все. Так что 4-5-6 места это привычное состояние.
+1
0
+1
Ответ ЦСКА УСБ
С Бабаевым о тройке придётся только мечтать.
Бабаев о ЦСКА: Доволен стартом сезона.
+2
-1
+1
С Бабаевым о тройке придётся только мечтать.
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«Жить высокими задачами» это хорошо и приятно . Реализовывать гораздо сложнее. Особенно имея трудности финансово-трансферного характера .
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При отсутствии нормальных спонсоров и соответственно денег на нормальные трансферы - попасть в пятёрку надо считать за счастье.
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Ответ Vatikan
5-6 место это перебор. 7-9 более похоже на правду
И при этом спартак умудрялся на 10 месте оказываться несколько сезонов назад, имея куда больше средств и ресурсов😁
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