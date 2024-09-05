Обляков о ЦСКА: «Пятое-шестое место никого не может устраивать, в команде нет таких настроений. Надеемся на первые места, нужно ставить высокие задачи и жить ими»

Иван Обляков высказался о положении ЦСКА в турнирной таблице Мир РПЛ.

По итогам семи туров чемпионата России армейцы занимают 5-е место, набрав 13 очков.

– Философский вопрос – как болельщикам ЦСКА не привыкнуть к пятому-шестому месту? Или это на какое-то время нужно принять? За последние годы лишь однажды закончили в тройке.

– Принимать это не нужно. Мы будем делать все, что от нас зависит. Надеемся, что будем на первых местах.

Конечно, пятое-шестое место в таком клубе, как , никого не может устраивать. Но у нас в команде и нет таких настроений: ровно год назад мы выиграли , медали. Мыслим этими категориями. Нужно ставить высокие задачи и жить ими, – сказал полузащитник ЦСКА.