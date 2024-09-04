У Иско возникли осложнения при заживлении перелома малоберцовой кости, хавбека «Бетиса» повторно прооперируют. Он не играл с мая

Теги Бетис Ла Лига травмы Иско Футбол

Иско вновь потребуется операция из-за осложнений после травмы.

Полузащитник «Бетиса», ранее выступавший за «Реал», не играл с мая после перелома малоберцовой кости левой ноги.

Как сообщает пресс-служба «Бетиса», по результатам обследования у Иско обнаружена недостаточная консолидация костной мозоли и образование ложного сустава. После проведенных консультаций медицинский штаб клуба принял решение повторно прооперировать игрока.

Отмечается, что сроки восстановления Иско будут зависеть от послеоперационного периода.

4 комментария
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Плохие новости(
Волшебнику скорейшего выздоровления!
Неужели врачи плохо прооперировали изначально..главное чтобы срослось все ровно
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бывает неправильно срослось, сломают ещё раз, у меня самого так было
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