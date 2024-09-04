У Иско возникли осложнения при заживлении перелома малоберцовой кости, хавбека «Бетиса» повторно прооперируют. Он не играл с мая
Иско вновь потребуется операция из-за осложнений после травмы.
Полузащитник «Бетиса», ранее выступавший за «Реал», не играл с мая после перелома малоберцовой кости левой ноги.
Как сообщает пресс-служба «Бетиса», по результатам обследования у Иско обнаружена недостаточная консолидация костной мозоли и образование ложного сустава. После проведенных консультаций медицинский штаб клуба принял решение повторно прооперировать игрока.
Отмечается, что сроки восстановления Иско будут зависеть от послеоперационного периода.
Волшебнику скорейшего выздоровления!
Неужели врачи плохо прооперировали изначально..главное чтобы срослось все ровно