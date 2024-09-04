У Иско возникли осложнения при заживлении перелома малоберцовой кости, хавбека «Бетиса» повторно прооперируют. Он не играл с мая

Иско вновь потребуется операция из-за осложнений после травмы.

Полузащитник « », ранее выступавший за «Реал», не играл с мая после перелома малоберцовой кости левой ноги.

Как сообщает пресс-служба «Бетиса», по результатам обследования у обнаружена недостаточная консолидация костной мозоли и образование ложного сустава. После проведенных консультаций медицинский штаб клуба принял решение повторно прооперировать игрока.

Отмечается, что сроки восстановления Иско будут зависеть от послеоперационного периода.