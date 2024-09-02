Керем Актюркоглу мог перейти в «Спартак»? Почему он не в Европе, если такой крутой?

Обсуждаем с Эльвином Керимовым.

Приезд Актюркоглу в «Спартак» – самый обсуждаемый слух в РПЛ в это трансферное окно. Турецкие СМИ все лето бомбили инсайдами о возможном переходе, но трансфер, похоже, сорвался.

А мог ли вообще Керем Актюркоглу перейти в «Спартак»? Спросили главного эксперта по турецкому футболу и болельщика «Галатасарая» Эльвина Керимова.

Почему Актюркоглу захотел уйти из «Галатасарая»? Ругался с фанатами и обижался на руководство из-за недоверия (говорил, что больше никогда не наденет футболку клуба)

Керем Актюркоглу – звезда чемпионата Турции. Но у него был тяжелый путь: в 2018-м из молодежки «Истанбула Башекшехира» он поехал в «Каракабей» из четвертого дивизион и в 20 лет думал о завершении карьеры. После этого Актюркоглу был в менее статусном «Эрзинджаспоре» (тоже из четвертого дивизиона): забил 20 за сезон и дошел с клубом до «Бешикташа» в Кубке Турции – там он ярко обыгрывал защитников и сразу заинтересовал топ-клубы Суперлиги. А осенью 2020-го перешел в «Галатасарай».

Статистика в «Галатасарае» – топ: 46 голов и 42 ассиста за 180 матчей. Уже три сезона подряд (2021/22, 2022/23, 2023/24) Актюркоглу оформляет 20+ очков по гол+пас.

Несколько лет Керем был одним из лидеров «Галатасарая», но весной 2024-го сбавил: проиграл конкуренцию Хакиму Зиешу и присел в запас. Из-за этого не был основным в сборной Турции на Евро: сыграл лишь 100 минут за 5 матчей и забил в первом туре Грузии.

Какой игровой портрет Актюркоглу и какие отношения с фанатами? Слово Эльвину Керимову:

– Основная позиция Керема – левый вингер. При этом он правша, поэтому часто смещается в центр. Актюркоглу универсален: может сыграть на разных флангах атаки, закрыть позицию «десятки» и даже нападающего. Очень командный игрок: всегда активно вовлечен в комбинационную игру. У него неплохой дриблинг, хотя, конечно, не такой как, например, у Промеса. Керем скоростной и работоспособный, готов всегда прессинговать и отрабатывать в защите. У него хорошие лидерские качества, долгое время был одним из вице-капитанов в «Галатасарае». Хороший обводящий удар. У Актюркоглу лучшая связка с Мауро Икарди: за два года забили больше 10 голов с передач друг друга.

Правда, не уверен в себе. Под давлением болельщиков «Галатасарая» Керем поплыл и вторую часть сезона завалил. Все понимают, что виноваты в этом только болельщики. У него плохая реализация: в сложных моментах решает, а в простых может не забить.

– У него много провальных матчей из-за неуверенности?

– За последнее время да. Но это связано только с его эмоциональным состоянием. Все, кто видел его крутые матчи, понимают, что он может играть намного лучше. То есть он не загулял, не забил на футбол, просто очень чувствительный игрок.

На самом деле, я бы не стал недооценивать массовый хейт фанатов. Под ним ломались даже самые стойкие. Хейт турецких фанатов – это когда в твоих соцсетях полная жесть: не можешь туда зайти, потому что прочитаешь самые последние оскорбления; когда тебе где угодно на улице могут что-то выкрикнуть. Например, весной Актюркоглу прямо на дороге поругался с болельщиком и чуть не подрался. Турецкие фанаты – это когда ты получаешь мяч, и тебя освистывает весь стадион, причем домашний. Любой может поплыть под таким давлением.

Это несправедливый хейт. У кого ни спроси в Турции, все скажут, что Актюркоглу – классный игрок, делает много полезного для команды. Да, у него не самая лучшая реализация, но он все равно много забивает.

– Его всегда хейтили фанаты?

– Они его обожали, пока не начали обращать внимание на его реализацию. То есть до прошлогодних матчей в ЛЧ с «Копенгагеном» и «Баварией» все было хорошо. У турецких болельщиков отношения с местными игроками всегда нестабильные. Сегодня ты король, завтра тебя все ненавидят, потому что ты провалил какой-то матч. К своим они относятся очень трепетно.

– А почему такая нездоровая реакция фанатов? Менталитет?

– Да, сто процентов: они так любят Актюркоглу, что ненавидят. В Турции фанаты всегда преувеличивают значимость и побед, и поражений. Они не могут реагировать спокойно. Вот такой темперамент, супер эмоциональный народ. Футбол заменяет для них все.

– Почему Керем захотел уйти? Из-за фанатов?

– Это обида, боль, разочарование. Актюркоглу обижен на клуб, на главного тренера. Керем пытается это скрыть, но даже по языку тела все видно. К примеру, на награждении после чемпионства (после сезона-2023/24) он был совсем безэмоциональный, Муслера и Икарди насильно вели его к болельщикам, он постоял 30 секунд и ушел. И даже в интервью тогда сказал: «Галатасарай» – главная любовь всей моей жизни, но даже любовь иногда причиняет тебе боль». Поэтому еще в конце прошлого сезона он дал понять клубу, что хочет уйти. У него, кстати, небольшая зарплата – около 1 млн евро. На фоне легионеров вообще копейки. Этот факт тоже расстроил его.

Во втором круге прошлого сезона его усадили на скамейку, плюс есть болельщики, которые сегодня превозносят его, а на следующий день оскорбляют последними словами. Ему нужна поддержка, а он ее не получает – ни от фанатов, ни от тренера, ни от руководства.

А после матча с «Бешикташем» еще и лишили звания вице-капитана.

– Что произошло в матче за Суперкубок с «Бешикташем»? По слухам, Актюркоглу поругался с ассистентом главного тренера из-за замены в перерыве.

– Да, писали, что он поругался с ассистентом Окана Бурука (главный тренер «Галатасарая» – Спортс’’) и якобы даже сказал, что никогда больше не наденет футболку «Галатасарая». Конечно, потом это все опроверг сам Актюркоглу в своих соцсетях.

Но когда я увидел, что он не вышел на второй тайм, сразу понял, что он покинет «Галатасарай». В первом тайме он точно был не худшим на поле: вся команда играла плохо, но Керем хоть что-то пытался сделать. И все равно его меняют первым. Его бесит, что тренер не верит в него.

Актюркоглу и «Спартак»: интересовались еще весной, «Галатасарай» согласился на 12 млн евро, но не договорились по зарплате. Керимов объясняет, как разбираться в турецких слухах (спойлер: никак)

Слухи об интересе «Спартака» к Актюркоглу появились еще в марте: в Москве хотели найти звездную замену Квинси Промесу. По информации автора телеграм-канала «КБ Телега» Максима Никитина, стороны общались еще до Евро, но Керем запросил зарплату в 4 млн евро чистыми – такой вариант в руководстве не рассматривали.

Также летом выдал инсайд агент Герман Ткаченко: он узнал, что трансферный бюджет «Спартака» на летнее трансферное окно составлял 50-70 млн евро. И часть этих денег в клубе были готовы потратить на Актюркоглу.

В начале августа пошли новости из турецких источников. Вот, по турецким слухам, какие требования изначально выдвинул Керем Актюркоглу:

• зарплата 4,5 млн евро;

• бонус 350 тысяч за победу в РПЛ;

• 100 тысяч за 10 голов и столько же за 10 голевых передач;

• 300 тысяч сверху, если оформит 10+10;

• 10 тысяч за каждое попадание в заявку (дополнительные 5 тысяч за каждый полный матч и 3 тысячи за матчи, где Актюркоглу отыграет не менее 60 минут);

• опция выкупа 20 млн евро для клуба ЛЧ.

15 августа спортивные СМИ в Турции разрывались: появилась информация, что «Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер Керема Актюркоглу за 12 млн евро. Зарплата: 3 млн евро в год. Спустя несколько дней все утихло, а позже появились новости, что вингер отказался ехать в Россию.

По информации Sport24, турецкий агент Актюркоглу выступал за переход, европейский – против: из-за политической ситуации. А сам игрок хотел остаться в Турции.

Позже европейский агент Вильям Д’Авила рассказал «СЭ», что Актюркоглу отказался от трансфера, потому что предпочитает клуб, который участвует в еврокубках.

Все слухи развеял член правления «Галатасарая» Ибрагим Хатипоглу: «Керем всегда мечтал играть в Европе. Мы обо всем договорились со «Спартаком», но он не смог согласовать личные условия и отказался уезжать. Наш тренер сказал, что ему нужен Артюркоглу. Никаких других официальных предложений в клуб не поступало».

Эльвин Керимов рассказал о роли медиа и СМИ в Турции, а также провел ликбез по местным инсайдерам:

– Насколько Актюркоглу звезда в Турции?

– Суперзвезда. Ну, конечно, самый популярный турецкий игрок – Арда Гюлер, но Керем точно в топ-3. Возможно, самый обсуждаемый в турецких медиа. Просто «Галатасарай» – самая популярная команда в Турции, а Актюркоглу – звезда «Галатасарая» уже три года. Состав за это время сильно изменился, а Керем – один из тех, кто остался. Также он до этого стабильно показывал крутой уровень, а это редкость для турецких игроков. Турки очень нестабильны.

Да, можно сказать, что переживания Актюркоглу из-за фанатов – нытье. Но он человек, я к этому отношусь с максимальным пониманием. И никто из тех, кто его сейчас хейтит за это, не был на его месте. Мало кто знает, что такое хейт болельщиков «Галатасарая».

Вообще в Турции клубы очень много внимания уделяют медиа. То есть тому, как вести войну с конкурентами в информационном поле. Вся активность в соцсетях «Галатасарая», «Бешикташа», «Фенербахче» – это психологическое давление: через интервью и посты. Например, сейчас много критики в адрес «Галатасарая» и Актюркоглу. Окан Бурук почти открыто говорит, что это заказ Али Коча (президент «Фенербахче», один из самых богатых людей Турции – Спортс») – он платит деньги журналистам, чтобы те мочили «Галатасарай» в медиа; даже разводит ботоферму (совокупность из большого количества ботов или фейковых аккаунтов в соцсетях – Спортс»), чтобы якобы болельщики поливали грязью свой клуб. Не исключаю, что так и есть. Правда, до этого Али Коч в том же обвинял «Галатасарай». Давление фанатов решает, они реально как двенадцатый игрок в Турции. Такие вещи спокойно могут дестабилизировать обстановку в команде.

И когда происходит накат на Актюркоглу, одного из лидеров, президент и главный тренер должны были по достоинству защитить его. Но они этого не сделали.

– А как работают турецкие СМИ и инсайдеры?

– По моим ощущениям, бывают просто выдумки: вранье от начала до конца. Сложно оценить, потому что очень-очень много инсайдеров в Турции. Поскольку там больше всего обсуждают футбол, есть соблазн вбросить любую информацию, чтобы получить клики, репосты и лайки. Просто бред иногда появляется в том же твиттере. Много вранья и желтухи.

Как это работает? Кто-то у кого-то услышал что-то, умножил на 20 и сказал. Есть те, кто вообще ничего не слышал или сильно приврал. Это работает так же, как и везде. Просто в Турции активность инсайдеров зашкаливает. Это связано с тем, что все хайпятся – есть шанс получить славу и монетизировать инсайды. Каждый инсайдер так делает: изменил какое-то слово в новости, и смысл уже другой.

– Как разбираться в турецких слухах?

– Это невозможно. Если только находить информацию от непосредственных участников переговоров. Либо ждать подтверждения от серьезных журналистов, которые дорожат своей репутацией.

Лично я слежу за Мехметом Демирколом, суперзвездой турецкой журналистики. Но он не занимается инсайдами. Иногда может подтвердить или опровергнуть какую-то информацию, но редко. Среди тех, кто специализируется на инсайдах, у всех много промахов.

– А есть источники, которые всегда дают какой-то бред?

– Почти все.

Например, взять самое популярное издание Fanatik. Они активно кликбейтят заголовками и громкими новостями, но у них теперь на сайте даже нет футбольных статей. Настолько сейчас все плохо на сайте Fanatik, что они выкладывают только новости.

И в принципе, зарплаты спортивных журналистов падают, профессия в глубочайшем кризисе в Турции. Все популярные журналисты и статусные эксперты ушли на ютуб. Возможно, поэтому люди вынуждены раскручивать себя вот так – через желтые слухи и инсайды в соцсетях. Деньги всем нужны.

Почему Актюркоглу не уехал в Европу, если суперзвезда в Турции? И заиграл бы он в «Спартаке»?

Отвечает Эльвин Керимов:

– Зарплата Актюркоглу – около 1 млн евро. Его не хотели переподписать?

– Даже не было никаких новостей об этом. Когда пришли Мертенс, Торрейра, Икарди, дорогие легионеры, всю ставку сделали на них. Условно, если в турецком клубе задерживают зарплату, то, как правило, туркам дольше не платят, чем легионерам, потому что иностранцы быстрее пойдут к юристам и FIFA, а свои потерпят. По такой же логике все уверены, что свои играют не за деньги.

Вообще нет таких турецких игроков, которые стабильно несколько лет набирают 10+10 по гол+пас. Его реально сожрали болельщики, а клуб не смог защитить.

– 12 млн евро – адекватный ценник на Актюркоглу?

– Учитывая, что сейчас его карьера в небольшом кризисе, думаю, что да. К тому же, на турецких игроков обычно ценник не завышен. Ну, во всех слухах про интерес из Европы примерно такие же суммы и звучали. Больше за него никто и не предлагал.

Условно, после чемпионского сезона-2022/23, в котором Актюркоглу стабильно выходил в старте и много забивал, приходили с другими предложениями: «Атлетико» и «Лион» предлагали около 15 млн евро, но «Галатасарай» готов был отпустить минимум за 20. Очевидно, праймовый Актюркоглу дороже, но, думаю, 20 млн евро – максимум.

Этим летом в Европе только «Реал Сосьедад» присматривался к нему, но они не были настойчивы. Также писали, что даже родственники Актюркоглу хотели, чтобы он уехал в Саудовскую Аравию, где им интересовались, но Керем не рассматривал этот вариант.

– Но ведь он три сезона подряд выбивает 20+ очков по гол+пас. Почему все еще не уехал?

– Если бы он был свободным агентом, то давно бы уже уехал. А поскольку надо платить «Галатасараю» за трансфер, больше предметных предложений из Европы не было. Я согласен: человек сейчас в расцвете сил, может заиграть в топ-чемпионате. Но вопрос предложений. В прошлом году «Галатасарай» заломил большой ценник, а в этом не было такой активности от клубов, потому что он даже на Евро он не был основным в сборной.

– А в какой момент Актюркоглу был ближе всего к «Спартаку»?

– Думаю, после Суперкубка с «Бешикташем». Тогда и он был настроен решительно, и «Спартак» вовремя вступил в переговоры. Мне кажется, в те дни было максимально близко к тому, чтобы они договорились. Но когда он заломил сумму зарплаты, все постепенно начало сходить на нет.

– Думаешь, они не договорились только по зарплате?

– Нет сомнений. Если бы «Спартак» заплатил столько, сколько он хотел, то он бы поехал. Если бы он не был готов ехать в Россию, то и не вел бы переговоры.

Насколько «Спартак» был близок к тому, чтобы заплатить столько? Думаю, на 60-70 процентов. Возможно, как-то через бонусы в клубе могли бы удовлетворить его запросы.

– Он бы мог в «Спартаке» сразу делать разницу? Например, как Барко сейчас.

– Конечно, мог бы. Более того, это было бы полезно для его головы – отвлечься полностью от всех разговоров, просто успокоиться и играть так, как он умеет. А он умеет классно играть. Думаю, он бы стал одним из лидеров.

Здесь скорее вопрос адаптации. Это всегда тяжело, потому что за пределами Турции он никогда не играл. Но если бы адаптировался, думаю, да. Для него это был бы полезный период: набил бы себе хорошую статистику, помог бы «Спартаку» и потом переехал бы в топ-чемпионат.

– Ты будешь рад, если Актюркоглу останется в «Галатасарае»?

– Естественно. Я, как человек, который адекватно воспринимает его роль и статус в клубе, рад. Такими игроками не разбрасываются. Конечно, было бы приятно, если бы я мог смотреть на игру Актюркоглу вживую в России, но «Галатасарай» важнее. Я был бы рад, если бы он всю карьеру отыграл за «Галатасарай», но понимаю, что он мечтает о Европе.

Я никогда не соглашусь с мнением, что игра, которую он показывает последний месяц – его уровень. Он до этого показывал то, что умеет. Умнейший игрок, который видит то, чего не видят другие. Такой Актюркоглу нужен любой команде.

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Прямо перед публикацией стало известно, что Актюркоглу может перейти в «Бенфику». По информации журналиста Ajansspor Салима Манава, Керем уже вылетел в Португалию, где трансферное окно закрывается 3 сентября.

Фото: Gettyimages /Ahmad Mora / Stringer, Michael Regan / Staff, Stu Forster / Staff; EO/Keystone Press Agency, IMAGO/Seskimphoto/Global Look Press