Актюркоглу отказался переходить в «Спартак». Вингер «Галатасарая» хочет продолжить карьеру в Европе (Fanatik)
Керем Актюркоглу отказался переходить в «Спартак».
Ранее сообщалось, что вингер «Галатасарая» мог перейти в московский клуб за 12 млн евро.
По данным турецкого издания Fanatik, «Спартак» предложил Актюркоглу 3,5 миллиона евро в год, однако вингер отклонил предложение красно-белых, несмотря на то, что «Галатасарай» был готов отпустить игрока.
Сообщается, что Актюркоглу хочет продолжить карьеру в Европе – в случае отсутствия подходящих предложений вингер останется в «Галатасарае». Ожидается, что в ближайшее время игрок обсудит свое будущее с руководством клуба.
Ближе к вечеру, опять согласится.