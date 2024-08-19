Актюркоглу отказался переходить в «Спартак». Вингер «Галатасарая» хочет продолжить карьеру в Европе (Fanatik)

Керем Актюркоглу отказался переходить в «Спартак».

Ранее сообщалось, что вингер «Галатасарая» мог перейти в московский клуб за 12 млн евро.

По данным турецкого издания Fanatik, « » предложил Актюркоглу 3,5 миллиона евро в год, однако вингер отклонил предложение красно-белых, несмотря на то, что « » был готов отпустить игрока.

Сообщается, что хочет продолжить карьеру в Европе – в случае отсутствия подходящих предложений вингер останется в «Галатасарае». Ожидается, что в ближайшее время игрок обсудит свое будущее с руководством клуба.