Актюркоглу отказался переходить в «Спартак». Вингер «Галатасарая» хочет продолжить карьеру в Европе (Fanatik)

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Керем Актюркоглу Футбол

Керем Актюркоглу отказался переходить в «Спартак».

Ранее сообщалось, что вингер «Галатасарая» мог перейти в московский клуб за 12 млн евро.

По данным турецкого издания Fanatik, «Спартак» предложил Актюркоглу 3,5 миллиона евро в год, однако вингер отклонил предложение красно-белых, несмотря на то, что «Галатасарай» был готов отпустить игрока.

Сообщается, что Актюркоглу хочет продолжить карьеру в Европе – в случае отсутствия подходящих предложений вингер останется в «Галатасарае». Ожидается, что в ближайшее время игрок обсудит свое будущее с руководством клуба.

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45 комментариев
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Устроили ромашку с агентом хочу-не хочу Такой на хрен не нужен
+60
-15
+45
Ответ cmorblr
Таких сразу надо на три буквы слать, а не бегать и улучшать предложения и так далее
Спартак, как и росклубы в целом, не в том положении, чтоб свои условия диктовать. Увы, без еврокубков такой чемпионат мало кому интересен
+27
-1
+26
Таких сразу надо на три буквы слать, а не бегать и улучшать предложения и так далее
+30
-6
+24
Ну нет и нет. Очевидно, не единственный игрок в списке Амарала. 3,5 млн лички - более чем солидное предложение.
+17
0
+17
Ответ Дмитрий9779
Устроили ромашку с агентом хочу-не хочу Такой на хрен не нужен
100%
+13
-5
+8
сейчас через час напишут что согласился перейти 10 раз так было
+8
-1
+7
Ответ Stazzz
Ну нет и нет. Очевидно, не единственный игрок в списке Амарала. 3,5 млн лички - более чем солидное предложение.
Я бы сказал - перебор (
+4
-1
+3
Пусть лучше Пиняева или Тикнизяна у Локо купят, больше толку будет!
+3
0
+3
Вообще странно, если какой-нибудь более-менее приличный турок в Россию приедет. Чё им тут делать??
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+2
Так и где инсайдеры, которые писали, что уже все согласовано и ему осталось только билет купить?
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0
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Учитывая его запросы по зп, он нам не нужен
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насколько я понимаю он должен был быть заменой Антохе, но, как сказал Керимов, который следит за турецким чемпом, этот Актюркоглу слабее Промеса. Т ч смысла заманивать всеми правдами и неправдами чувака, который мнётся и далеко не факт, что будет выкладываться, смысла нет. Единственное, у меня возникают большие вопросы по адекватным запасным вариантам, ибо их может попросту не оказаться.
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Москва разве это не Европа?)
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турецкие журналисты с агентом в интернете резвились, а Спартак про это только там и узнавал.
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Турецкий гамбит! 🤣
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ну ниче, через неделю на третий круг пойдут
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Теперь понятно, что за конфликт у него с болельщиков Галатасарая. Как тёлка капризная. Нам такой не нужен.
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У нас же катастрофически не хватает вингеров, кек)))
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Ничего страшного. Не паникуем, товарищи.
Ближе к вечеру, опять согласится.
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Неудивительно
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Ответ Дмитрий9779
Устроили ромашку с агентом хочу-не хочу Такой на хрен не нужен
👍
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Ответ Alex Rhea
Спартак, как и росклубы в целом, не в том положении, чтоб свои условия диктовать. Увы, без еврокубков такой чемпионат мало кому интересен
Совершенно не согласен. Хорошая картинка, приятно смотреть игры. Много играющих команд в чемпионате.
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Ответ Дима Котов
Москва разве это не Европа?)
географически Европа, но здесь наверное имеется ввиду участие в еврокубках, так уж в этом плане даже Астана, Алматы более европейские города)
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Да пошёл бы этот турок в... Европу
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Галатасарай -европа?. Или хочет еврокубки?
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Ну правильно ,если человек хочет играть в футбол и поиграть в Европе,то вряд-ли он перейдет в Рос Чемпионат .
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Бензин хоть подешевеет)
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Его можно понять - мусульмане и свинина понятия несовместимы.
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Не нужен нам такой, двигаемся дальше,время есть еще
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Куда его ставить то, народу и так много
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