«Спартак» договорился о трансфере Актюркоглу за 12 млн евро и зарплатой игроку 3 млн евро в год (Ajansspor)

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Керем Актюркоглу Футбол

«Спартак» по-прежнему пытается подписать Керема Актюркоглу.

25-летний полузащитник достиг договоренности с красно-белыми, которые улучшили условия по сравнению с первым предложением, сообщает Ajansspor.

Российский клуб предложил турецкому хавбеку контракт на четыре года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон. Также по условиям сделки предусмотрены бонусы.

Издание отмечает, что футболист станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака».

За трансфер Актюркоглу красно-белые заплатят «Галатасараю» 12 миллионов евро.

Актюркоглу провел 37 матчей в прошлом сезоне чемпионата Турции, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

117 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не поверю, пока не увижу фото с Бабаевым!
+70
-3
+67
отличный трансфер!
+48
-11
+37
Ответ Кот болотный
Комментарий скрыт
Не воруйте газ и не покупайте на наши деньги бразильцев!
+49
-14
+35
Ответ Максим Дергунов
Не поверю, пока не увижу фото с Бабаевым!
Фото Мбаппе с Бабаевым до сих пор нет)
+25
-1
+24
Ответ spartakserg
отличный трансфер!
Это утка, забей
+30
-7
+23
Так переходит или нет? Запутали уже.
+20
-2
+18
Карпов в своей телеге опроверг, значит точно перейдёт.
+14
-1
+13
Автолюбители на заправках Лукойла уже начинают страдать? Или пока только московские бабушки? ;)
+19
-9
+10
Ответ Честный контроль
На этих заправках с ослиной мочой, заправляются только те, кто очень не любит своего железного коня!
Только армейцы Москвы ездят на конях и заправляются на Газпроме, потому что там моча не ослиная, а лошадиная. А едят они конину, слушают песню Газманова "Эскадрон"
+13
-6
+7
Турка в Спартак, Соболева в Зенит, Зенит в пердив
+13
-6
+7
Ответ Пользователь Huawei
Так переходит или нет? Запутали уже.
До конца трансферного окна это трансфер Шредингера
+10
-3
+7
Ответ Bryak
где вычитал, что полезные ископаемые в РФ народу пренадлежат?))
В Конституции))
+7
-2
+5
Надо дождаться официального подтверждения, если перейдет, Амаралу респект.
+8
-4
+4
Ответ Пользователь Huawei
Так переходит или нет? Запутали уже.
Актюркоглу Шрёдингера
+6
-2
+4
Ответ Кот болотный
Комментарий скрыт
А газ не народный? Не смеши народ малыш
+4
-2
+2
Ответ Юрий Кечко
А во всей рпл был Текке , Гекхан Тере, сейчас в Оренбурге какой то , в цска. Языджи очень хороший , да и вроде все
Гекдениз Карадениз же. Пожалуй, самый главный турок РПЛ.
+3
-1
+2
А вот российские игроки в Турцию что-то не едут.
+2
0
+2
Ответ Svobodu Mne
По другому получается. Спартак тратит больше всех в РПЛ уже не первый год, а борьбы за золото не наблюдается
16 млрд расходов Зенита против 9 Спартака за прошлый год, 13 против 7 за 2022й. Т.е. буквально Зенит за один год потратил столько же сколько Спартак за 2. Ознакомьтесь с матчастью прежде чем писать подобную чушь. Тариф безлимитный доступен только одной команде
+2
0
+2
Ответ wenk
Игрок добротный. И список покупок в это окно большой. Не ясно одно, как всех этих игроков безболезненно интегрировать в команду? Стойкович - весьма ограниченный в тактике тренер!
Может для начала фамилию правильно выучить тренера, а уж потом рассуждать о его тактике?
+3
-1
+2
Сумма трансфера прямо пропорциональна ожиданиям от продажи Соболева...
+2
0
+2
Ответ Владислав88
В Конституции))
отличный ожидаемый ответ) а про другие блага, свободы и права граждан рф ничё там не встречали, есть они в избытке?))) как и недра)
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
Российский клуб предложил турецкому хавбеку соглашение на четыре года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон. Также по условиям сделки предусмотрены бонусы. Издание отмечает, что футболист станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака». Зобнин: я что, для вас шутка какая-то?
Перепечатал пост, зачем? И ляпнул чушь
+2
-1
+1
Ответ Spartakus1984
Турецким СМИ нет веры.
Скорее всего, там типа Карпов, турецкого разлива новости строчит)
+1
0
+1
Ответ ltkmaby
Ну так из народного же в отличии от Спартака
а у Лукойла не народная нефть? или это другое
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Российский клуб предложил турецкому хавбеку соглашение на четыре года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон. Также по условиям сделки предусмотрены бонусы. Издание отмечает, что футболист станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака». Зобнин: я что, для вас шутка какая-то?
У Зобнина 2,3-2,5 зп, так что обходит
+2
-1
+1
Ответ Stazzz
Надо дождаться официального подтверждения, если перейдет, Амаралу респект.
И это правильно, на мой взгляд. Сколько на этом сайте было (а также есть и будет) бурных обсуждений всяких "инсайдов", которые не исполняются по той простой причине, что не имеют ничего общего с реальностью. И люди, которые делают какие-то глобальные выводы, исходя из буйных фантазий _этих_бабок_на скамеечк... /зачеркнуто/ этих "инсайдеров", выглядят, мягко говоря, нелепо. Так что да, будет официальное заявление от клуба - будет что обсуждать.
+2
-1
+1
Ответ RWP07
Забавно видеть как газовые уже начинают ныть про нефть и деньги)) эти же люди тут рассказывают что хотят сильный Спартак в качестве конкурента) Угу, у них там Вендел, Барриос и Педро, а мы должны с ними всякими Абенами и Игнатовыми видимо конкурировать)
Это не нытьё, а ответный сарказм на ваше нытьё, относильтельно. Как сами тоже самое делаете, так морда кирпичом, это другое))
+4
-3
+1
Ответ gelkin
Хотелось бы что было правдой, ещё если Глебова возьмут чемпионат точно будет интересней
Пруцев при хорошей форме, ничуть не хуже Глебова.
+2
-1
+1
Брехня очередная, видимо турка ещё кому-то продать хотят.
+3
-2
+1
Ответ Максим Дергунов
Не поверю, пока не увижу фото с Бабаевым!
В таком случае лучше будет сказать о фото с Медведевым, Зенит же перехватывает все лучшие потенциальные трансферы Спартака, которые на слуху ....
+4
-3
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий