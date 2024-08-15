«Спартак» договорился о трансфере Актюркоглу за 12 млн евро и зарплатой игроку 3 млн евро в год (Ajansspor)

«Спартак» по-прежнему пытается подписать Керема Актюркоглу.

25-летний полузащитник достиг договоренности с красно-белыми, которые улучшили условия по сравнению с первым предложением, сообщает Ajansspor.

Российский клуб предложил турецкому хавбеку контракт на четыре года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон. Также по условиям сделки предусмотрены бонусы.

Издание отмечает, что футболист станет самым высокооплачиваемым игроком « ».

За трансфер красно-белые заплатят «Галатасараю» 12 миллионов евро.

Актюркоглу провел 37 матчей в прошлом сезоне чемпионата Турции, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.