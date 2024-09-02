Карпин о Глушенкове: «Конфликта с игроком у меня быть не может, это разный уровень. Претензии у меня ко всем были, есть и будут»

Валерий Карпин заявил, что у него нет конфликта с Максимом Глушенковым.

Полузащитник « » был в расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор, но выбыл из заявки из-за перелома руки.

«Хотелось бы, конечно [поработать с ним]. Конфликт? Конфликта у меня с игроком просто быть не может, это просто разный уровень. У меня или у футболиста может быть претензия, но это точно не конфликт.

Были ли претензии к Глушенкову? У меня ко всем претензии, были, есть и будут. Конкретно к Глушенкову? К Глушенкову тоже предъявлял», – сказал главный тренер сборной России.