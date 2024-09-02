Карпин о Глушенкове: «Конфликта с игроком у меня быть не может, это разный уровень. Претензии у меня ко всем были, есть и будут»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Максим Глушенков Футбол

Валерий Карпин заявил, что у него нет конфликта с Максимом Глушенковым.

Полузащитник «Зенита» был в расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор, но выбыл из заявки из-за перелома руки

«Хотелось бы, конечно [поработать с ним]. Конфликт? Конфликта у меня с игроком просто быть не может, это просто разный уровень. У меня или у футболиста может быть претензия, но это точно не конфликт.

Были ли претензии к Глушенкову? У меня ко всем претензии, были, есть и будут. Конкретно к Глушенкову? К Глушенкову тоже предъявлял», – сказал главный тренер сборной России. 

18 комментариев
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"это просто разный уровень"

Эпично набросил Глушенкову.
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Ответ Lampo
Хорошо играешь - получаешь вызов в сборную, плохо - не получаешь, При чём тут конфликты? Если Максим был никакой в Спартаке, его продали в Крылья, если он в Зените феерит - да кто откажется от такого игрока? Жаль получил травму, хотелось бы посмотреть на его уровень на более длинной дистанции, как он преодолеет неизбежные спады
Он в локо феерил и что то вызова не получал
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Хорошо играешь - получаешь вызов в сборную, плохо - не получаешь, При чём тут конфликты? Если Максим был никакой в Спартаке, его продали в Крылья, если он в Зените феерит - да кто откажется от такого игрока? Жаль получил травму, хотелось бы посмотреть на его уровень на более длинной дистанции, как он преодолеет неизбежные спады
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Ответ Ебздрогыч
Не конфликт, а претензия! Валера сегодня Черчесова позравлял с днюхой и от него новояза нахватался?
Не днюха, а день появления на свет
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Не конфликт, а претензия!

Валера сегодня Черчесова позравлял с днюхой и от него новояза нахватался?
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Ответ Kasatka Edvard
Хахах, а круто он выворачивает)) я не знаю подробностей, но очевидно, что личное может быть везде и конфликт у него может быть с кем угодно и с игроком и болбоем) не касаюсь ситуации, просто этот же человек затирает про Зидана, словно он совсем не звёздный игрок на поле, а самый обычный)) А так то не питаю к нему негатива, но тут прям в своих двойных стандартах чет запутался
Ну мне кажется, что он ставит акцент на том, что разногласия и конфликты это всё таки разные вещи. Конфликт у него был с Дзюбой, а это рабочие моменты
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Валера -красавчик ! Что думает то и говорит . Поправиться Глушенков будет в сборной . У нас все в комментариях ,,эксперты ,,.
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К Карпину можно относиться по разному, но он все же вызывает уважение))
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Ответ Ебздрогыч
Не конфликт, а претензия! Валера сегодня Черчесова позравлял с днюхой и от него новояза нахватался?
"претензия" это новояз?
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Ответ Константин Михайлович
Он в локо феерил и что то вызова не получал
Получал, у него ведь есть матчи за сборную
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Претензиционная работа началась 😄
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Ответ Nerazzurri-88
Не днюха, а день появления на свет
Не день появления на свет, а момент временного слияния метафизической энергии с недолговечной физической оболочкой.
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Кто такой Глушенков то? Чего он добился, что все о нем говорят? Никто и звать никак
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Ответ Ilya_Panchenko
Получал, у него ведь есть матчи за сборную
Один раз только
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Ответ Z1980
Комментарий удален модератором
Самокритично вы!
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Комментарий удален модератором
Ответ Сэр Шурф
Ну мне кажется, что он ставит акцент на том, что разногласия и конфликты это всё таки разные вещи. Конфликт у него был с Дзюбой, а это рабочие моменты
У Карпина не было конфликта с Дзюбой, это у Дзюбы был конфликт с Карпиным.
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