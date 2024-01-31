«Саттон Юнайтед» из 4-й лиги Англии назначил экс-судью-трансгендера главным тренером женской команды

Теги премьер-лига Англия женский футбол Д4 Англия Саттон Юнайтед контент Футбол

«Саттон Юнайтед» назначил трансгендера главным тренером женской команды.

Клуб, выступающий в 4-м английском дивизионе, пригласил 51-летнюю Люси Кларк возглавить женскую команду. Женский «Саттон Юнайтед» играет в 5-й лиге Англии.

«Горжусь и польщена возможностью тренировать такой фантастический клуб. Начинается тяжелая работа», – написала Кларк в твиттере после своего назначения.

Кларк ранее стала первой судьей-трансгендером в футболе, она обслуживала матчи 3-го женского дивизиона Англии. До назначения в «Саттон Юнайтед» Кларк тренировала мужские команды нон-лиги в Эссексе, она владеет тренерской лицензией УЕФА категории B.

В первом матче под руководством Кларк команда в воскресенье проиграла лидеру чемпионата «Фулхэму» со счетом 1:3.

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41 комментарий
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Через несколько лет, они будут критиковать Катар за то, что там нет такого.
+46
-9
+37
Ответ Aleksey Yashin
Для полного букета не хватает чтобы это оказался темнокожий азиат
Родившимся на Украине.
+47
-11
+36
Помню их бодипозитивного и сэндвичетолерантного вратаря на матче с Арсеналом
+31
-1
+30
Для полного букета не хватает чтобы это оказался темнокожий азиат
+24
-5
+19
Когда кричишь судье тридвараз, а ему и не обидно даже(
+16
-3
+13
А когда-то это была лишь шутливая сцена из "Очень страшное кино". А сейчас - страшная реальность.
+9
-1
+8
Ответ Висита Эльмурзаев
Через несколько лет, они будут критиковать Катар за то, что там нет такого.
Уже
+9
-2
+7
Ответ Folio
Помню их бодипозитивного и сэндвичетолерантного вратаря на матче с Арсеналом
Я сразу вспомнил!!
Он в перерыве бутерброд ел,если не ошибаюсь 😋😁
Здоровый такой 😅
+8
-2
+6
В этой новости прекрасно все
И конечно же они назначали его за тренерские навыки, а не другие)
+6
-2
+4
Ответ Доминатор3000
Я сразу вспомнил!! Он в перерыве бутерброд ел,если не ошибаюсь 😋😁 Здоровый такой 😅
И сам ставил на это
+5
-1
+4
Вон оно чё, Михалыч
+5
-2
+3
Ответ Пашка Донофф
Когда кричишь судье тридвараз, а ему и не обидно даже(
Обидно, он же женщина теперь)
+3
0
+3
Судья - трансгендер 😱 Не знаю, что может быть страшнее...
+7
-4
+3
Тренера в АПЛ Спустя 2-3 года:
-кого же выпустить в старте? Перспективного воспитанника-натурала белого англичанина или негра-трансгендера-беженца с украинскими корнями?
Я думаю выбор будет в пользу второго, потому что общество отреагирует негативно!!! Ущемление прав!!
+2
0
+2
https://ibb.co.com/r4M5Ndb
+1
0
+1
«Кларк ранее стала первой судьей трансгендером.»
Ах вот оно что, его просто по кругу пускают по всем профессиям, чтобы открыть награду «первый трансгендер судья/тренер ну итд»
+5
-4
+1
Больше у экс-судьи/тренера/мужчины достижений нет?
+1
0
+1
Ничего не понятно но очень интересно
+1
0
+1
Ответ Полуэктов Пётр
О каком равноправии и толерантности может идти речь до тех пор, пока будут вот такие новости? Почему данная новость вообще существует в виде прям НОВОСТИ? Она пытается подчеркнуть, что данный человек отличается от нормы, что на это надо обратить внимание. Получается, что создание прям НОВОСТИ из этого события как раз и вносит свою лепту в разжигание ненависти и агрессии.
Ну как бы такой человек реально отличается от нормы. 😄
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Ответ Aleksey Yashin
Для полного букета не хватает чтобы это оказался темнокожий азиат
😄👍
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Ответ Полуэктов Пётр
О каком равноправии и толерантности может идти речь до тех пор, пока будут вот такие новости? Почему данная новость вообще существует в виде прям НОВОСТИ? Она пытается подчеркнуть, что данный человек отличается от нормы, что на это надо обратить внимание. Получается, что создание прям НОВОСТИ из этого события как раз и вносит свою лепту в разжигание ненависти и агрессии.
Нет никакого равноправия. И да, он отличается от нормы. А разжигание ненависти и агрессии - это капиталистические скрепы
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Ответ Aleksey Yashin
Для полного букета не хватает чтобы это оказался темнокожий азиат
https://gcn.ie/wp-content/uploads/2024/01/lucy-clark-jpg.webp
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Ответ rembrandao
Обидно, он же женщина теперь)
Ну это по его мнению он женщина, а по мнению базовой биологии он тридвараз :)
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Ответ ман сити фейк
Эти не придумают свой футбольный турнир? Они же не мужчины и не женщины.
Оно пока что "просто тренирует", а не соревнуется "на равных" как в других видах спорта.
Вот когда в женском футболе такая "дамочка" появится, боюсь, позитива у публики поубавится. Особенно у игроков команд соперниц. ))
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Лучше запрет ЛГБТ на федеральном уровне, чем этот сатанизм.
Вас минусят трансы и глинозёмцы
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Ответ Folio
Помню их бодипозитивного и сэндвичетолерантного вратаря на матче с Арсеналом
Который потом дисквалифицировали?
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Надеюсь они догадаются заявить как играющего тренера, будет джокером для девчат
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Тридцать лет назад подобный заголовок мог считаться диагнозом психического заболевания. Времена меняются:(
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Либеральные скрепы ))
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Виноваты ли мы? Да конечно мы все виноваты в этом звиздеце. Все мы виноваты в этом звиздеце. Вся Англия. Помазалась этим овном...
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