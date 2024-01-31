«Саттон Юнайтед» из 4-й лиги Англии назначил экс-судью-трансгендера главным тренером женской команды

«Саттон Юнайтед» назначил трансгендера главным тренером женской команды.

Клуб, выступающий в 4-м английском дивизионе, пригласил 51-летнюю Люси Кларк возглавить женскую команду. Женский « » играет в 5-й лиге Англии.

«Горжусь и польщена возможностью тренировать такой фантастический клуб. Начинается тяжелая работа», – написала Кларк в твиттере после своего назначения.

Кларк ранее стала первой судьей-трансгендером в футболе, она обслуживала матчи 3-го женского дивизиона Англии. До назначения в «Саттон Юнайтед» Кларк тренировала мужские команды нон-лиги в Эссексе, она владеет тренерской лицензией УЕФА категории B.

В первом матче под руководством Кларк команда в воскресенье проиграла лидеру чемпионата «Фулхэму» со счетом 1:3.