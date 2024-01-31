«Саттон Юнайтед» из 4-й лиги Англии назначил экс-судью-трансгендера главным тренером женской команды
«Саттон Юнайтед» назначил трансгендера главным тренером женской команды.
Клуб, выступающий в 4-м английском дивизионе, пригласил 51-летнюю Люси Кларк возглавить женскую команду. Женский «Саттон Юнайтед» играет в 5-й лиге Англии.
«Горжусь и польщена возможностью тренировать такой фантастический клуб. Начинается тяжелая работа», – написала Кларк в твиттере после своего назначения.
Кларк ранее стала первой судьей-трансгендером в футболе, она обслуживала матчи 3-го женского дивизиона Англии. До назначения в «Саттон Юнайтед» Кларк тренировала мужские команды нон-лиги в Эссексе, она владеет тренерской лицензией УЕФА категории B.
В первом матче под руководством Кларк команда в воскресенье проиграла лидеру чемпионата «Фулхэму» со счетом 1:3.
Он в перерыве бутерброд ел,если не ошибаюсь 😋😁
Здоровый такой 😅
И конечно же они назначали его за тренерские навыки, а не другие)
-кого же выпустить в старте? Перспективного воспитанника-натурала белого англичанина или негра-трансгендера-беженца с украинскими корнями?
Я думаю выбор будет в пользу второго, потому что общество отреагирует негативно!!! Ущемление прав!!
Ах вот оно что, его просто по кругу пускают по всем профессиям, чтобы открыть награду «первый трансгендер судья/тренер ну итд»
Вот когда в женском футболе такая "дамочка" появится, боюсь, позитива у публики поубавится. Особенно у игроков команд соперниц. ))