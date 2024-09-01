Титов о Барко в «Спартаке» Романцева: «У нас два касания – уже передержка. Он играет немного в другой футбол, но мяч не теряет. Мастер, настоящий лидер»

Егор Титов высказался о шансах Эсекиэля Барко заиграть в «Спартаке» 1990-х.

25-летний аргентинский полузащитник набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас» в 6 играх в Мир РПЛ в этом сезоне.

– Барко вписался бы в «Спартак» Романцева?

– Не совсем корректная постановка вопроса. Барко – индивидуально сильный исполнитель. Здесь двух мнений быть не может. Но у каждой команды свой стиль. В нашем «Спартаке» два касания – уже передержка. Барко играет немного в другой футбол. Совершает много касаний, но мяч при этом не теряет.

Да, возможно, где-то теряется темп, но все, что он делает на поле, идет на пользу команде. Нынешний «Спартак» не играет в одно-два касания. Так что я не стал бы его вписывать в наш состав, а кого-то из моего поколения проецировать на нынешнюю команду. Конечно, нет.

Могу лишь констатировать: Барко – мастер! Настоящий лидер. Без него мы увидим совсем другую команду, – сказал экс-капитан красно-белых.