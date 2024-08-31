Кьеза о You’ll Never Walk Alone: «Увидел «Энфилд» с самолета, сказал жене: «Включи песню, хочу представить себя, играющим здесь и слышащим, как болельщики поют»

Теги Энфилд Ливерпуль Ричард Хьюз премьер-лига Англия болельщики Федерико Кьеза музыка Футбол

Федерико Кьеза выразил свое отношение к гимну You’ll Never Walk Alone.

«Ливерпуль» объявил о подписании долгосрочного контракта с 26-летним вингером сборной Италии.

«Я хочу рассказать одну историю, которая запомнилась мне. Когда я летел в самолете, я увидел «Энфилд» и сказал жене: «Включи песню You’ll Never Walk Alone, потому что я хочу представить себя, играющим здесь и слышащим, как болельщики поют этот гимн». Это было просто ради забавы», – сказал Кьеза

Также полузащитник ответил на вопрос, что он испытает, когда услышит пение болельщиков на «Энфилде».

«У меня побегут мурашки, и это будет очень эмоциональный момент для меня и моей семьи. Когда Ричард Хьюз (спортивного директора «Ливерпуля» – Спортс) позвонил мне и сказал: «Хочешь присоединиться к «Ливерпулю»?» – и тренер тоже позвонил мне – я сразу ответил: «Да».

Потому что знаю историю этого клуба, знаю, что он значит для болельщиков. Так что я очень счастлив и не могу дождаться, когда начну», – сказал полузащитник «Ливерпуля». 

6 комментариев
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Ответ Кирилл Лавров
Может уже скажем ему? (о том, что играть он не будет)
Слышать как поют болельщики он может не только на поле. Но это действительно очень хороший трансфер, глубина скамейки очень важна на дистанции, чтобы хоть как то противостоять МС
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Великая песня, которую запомнила вся каталония
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Ответ Кирилл Лавров
Может уже скажем ему? (о том, что играть он не будет)
Не суди , не судим будешь )) не вам назначать его время , будет он играть или нет а Слоту! Своё время он будет выходить на свои 40 минут . Пока в клубе Мо. После ухода Мо, он будет игрок основы , и будет выходить в каждом матче основное время 90 минут .
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Можете про него новость обновить-гдето прочитал в английском источнике,что у него якобы травма...Это правда или нет?
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