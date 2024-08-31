Кьеза о You’ll Never Walk Alone: «Увидел «Энфилд» с самолета, сказал жене: «Включи песню, хочу представить себя, играющим здесь и слышащим, как болельщики поют»

Федерико Кьеза выразил свое отношение к гимну You’ll Never Walk Alone.

« » объявил о подписании долгосрочного контракта с 26-летним вингером сборной Италии.

«Я хочу рассказать одну историю, которая запомнилась мне. Когда я летел в самолете, я увидел «Энфилд» и сказал жене: «Включи песню You’ll Never Walk Alone, потому что я хочу представить себя, играющим здесь и слышащим, как болельщики поют этот гимн». Это было просто ради забавы», – сказал .

Также полузащитник ответил на вопрос, что он испытает, когда услышит пение болельщиков на « ».

«У меня побегут мурашки, и это будет очень эмоциональный момент для меня и моей семьи. Когда Ричард Хьюз (спортивного директора «Ливерпуля» – Спортс) позвонил мне и сказал: «Хочешь присоединиться к «Ливерпулю»?» – и тренер тоже позвонил мне – я сразу ответил: «Да».

Потому что знаю историю этого клуба, знаю, что он значит для болельщиков. Так что я очень счастлив и не могу дождаться, когда начну», – сказал полузащитник «Ливерпуля».