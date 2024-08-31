Артига о 0:2 с ЦСКА: «Хорошая игра – показатель, что идем к победе. Для «Химок» каждый матч – финал, командам, борющимся за выживание, нужно набирать очки»

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о поражении от ЦСКА.

Армейцы выиграли матч 7-го тура Мир со счетом 2:0.

В субботу « » на своем поле уступили московскому ЦСКА в рамках 7‑го тура Мир РПЛ (0:2). Команда Артиги набрала 6 очков и занимает 11‑е место в турнирной таблице.

– Сегодня была разница в игре в штрафной площади. Мы хорошо играли. Но ЦСКА реализовал свои моменты. У них была эффективность, у нас нет.

– признал, что вы на стандартах лучше играли. Что нужно сделать, чтобы начать реализовывать эти моменты?

– Хорошая игра в матче – показатель того, что мы идем к победе. Для меня важно хорошо играть и выигрывать.

Нам нужна стабильность. Когда мы проигрывали матчи с разницей в один мяч, у нас были моменты, но мы не могли их реализовать.

– Вы говорили, что матч с ЦСКА – это финал. Был разговор с руководством? Вы останетесь в клубе?

– Для нас каждый матч – финал. Командам, которые борются за выживание, нужно набирать очки. Мы можем выиграть любой матч вне зависимости от соперника, – сказал главный тренер «Химок».

В следующем туре « » на выезде сыграют с «Акроном» 15 сентября.