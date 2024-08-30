«Сити» не будет подписывать форварда на подмену Холанду после ухода Альвареса. Гвардиола подтвердил: «Возможно, это ошибка»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Футбол

Пеп Гвардиола подтвердил, что «Сити» не будет искать подмену Эрлингу Холанду.

Этим летом «горожане» продали Хулиана Альвареса в «Атлетико» за 75+20 млн евро.

«Возможно, это ошибка, не знаю, но мне не нравится работать с очень длинной, длинной, длинной скамейкой.

Я не люблю оставлять много игроков без игровой практики на долгое, долгое время», – сказал главный тренер «Сити».

25 комментариев
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>>мне не нравится работать с очень длинной, длинной, длинной скамейкой
Каменный утёс в огород Челси))
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Ответ Бестрофеник 2024
Молодцы спихнули бревно Альвареса почти за сотку,в 3 игре не может забить)
У этого бревно Альвареса статистика как у Мбаппе. Парень показал что он ничем не хуже черепашка
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Парень из Селтика был самым интересным вариантом. Жаль что не взяли. Самое успешное ТО Сити. Подписание Гюндогана радует. Надеюсь предстоящем сезоне молодежь получат больше времени чтобы реализоваться. Удачи Сити!!!
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Ответ ruslan_khaibulov
Не получалось у них, натужно годы забивались и вопреки логике иногда ветераны расчехляли пушку в девятку. И это проблема и в барсе была если Месси не было, они тупо мелчили по кругу пасовпли пытались держать мяч без обострений, и разыграть до верного ватокат, и не могли забить при острой необходимости, удивительно почему отпустили Альвареа, который фактически форвард номер один в сложных играх в отличие от исчезающего в важных играх Эрлинга. Чтобы не менять схему мог подписать столба на год как поляка. Но Альварес интересен тем что он очень много пашет черновой работы и не классический столба наконечник , то есть он другая схема игры, если план с Холландом не работает.
Вы прошлый сезон смотрели вообще? Какой номер один? Альварес неплохо зажог до нового года, а потом с выходом Холанда стух, причем так, что порой от его промахов за голову хвататься приходилось. Вообще не вижу трагедии в том, что он ушел.
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Ответ Доктор Щульц
А зачем? В крайнем случае сыграют без центрфорварда .
Не получалось у них, натужно годы забивались и вопреки логике иногда ветераны расчехляли пушку в девятку. И это проблема и в барсе была если Месси не было, они тупо мелчили по кругу пасовпли пытались держать мяч без обострений, и разыграть до верного ватокат, и не могли забить при острой необходимости, удивительно почему отпустили Альвареа, который фактически форвард номер один в сложных играх в отличие от исчезающего в важных играх Эрлинга. Чтобы не менять схему мог подписать столба на год как поляка. Но Альварес интересен тем что он очень много пашет черновой работы и не классический столба наконечник , то есть он другая схема игры, если план с Холландом не работает.
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А зачем? В крайнем случае сыграют без центрфорварда .
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Ответ ман сити фейк
Парень из Селтика был самым интересным вариантом. Жаль что не взяли. Самое успешное ТО Сити. Подписание Гюндогана радует. Надеюсь предстоящем сезоне молодежь получат больше времени чтобы реализоваться. Удачи Сити!!!
Хорошее ТО, однако далеко не самое успешное, не надо преувеличивать
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Пеп на спортсе не сидит. Иначе знал бы, что у него три состава
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Просто Гвардиоле скучно выигрывать АПЛ одним и тем же методом, поэтому решил чуть фору дать в этом сезоне, ну хоть до зимнего трансферного окна
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Нет никакого смысла покупать среднего форварда, при травме Холанда он сыграет хуже ложного (из имеющихся), т.к. комбинации давно отлажены и знакомы игрокам. А с околотоповыми вроде Альвареса уже проблема - хотят играть.
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А у Зенита сейчас ПЯТЬ нападающих. Не знаю, останется ли Сергеев. Какие разные два тренера.
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А надо бы.
Вот Реал в прошлом году подписал Хоселу - и не прогадал.

P.S. Не болельщик МанСити.
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Соболева-то упустили. Хотя бы Дзюбу не проспите.
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Да уж Пепка опять зажмотился где не стоило, по моему мнению большая ошибка.Надеюсь найдётся какой нибудь молодняк который сможет закрыть позицию,иначе если Холанд травмируется, то будет ой как не сладко.
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Вы недооцениваете бобба, который и на позиции фрв может играть, это такая же история, что с палмером, только как по мне бобб сильнее
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Ответ Доктор Щульц
А зачем? В крайнем случае сыграют без центрфорварда .
Ну без, а номинально кто будет? Бернарду, фоден?
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Ответ Aero Plus
Ну без, а номинально кто будет? Бернарду, фоден?
Гюндоган будет врываться
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Ответ sema mixajlov
Гюндоган будет врываться
Хорошо, по схеме кто будет 9?
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Ответ Aero Plus
Хорошо, по схеме кто будет 9?
фоден, бобб, помимо эрлинга
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Ответ Bogdan Fedyuk
фоден, бобб, помимо эрлинга
Бобб ногу сломал
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