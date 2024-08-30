«Сити» не будет подписывать форварда на подмену Холанду после ухода Альвареса. Гвардиола подтвердил: «Возможно, это ошибка»
Пеп Гвардиола подтвердил, что «Сити» не будет искать подмену Эрлингу Холанду.
Этим летом «горожане» продали Хулиана Альвареса в «Атлетико» за 75+20 млн евро.
«Возможно, это ошибка, не знаю, но мне не нравится работать с очень длинной, длинной, длинной скамейкой.
Я не люблю оставлять много игроков без игровой практики на долгое, долгое время», – сказал главный тренер «Сити».
Каменный утёс в огород Челси))
Вот Реал в прошлом году подписал Хоселу - и не прогадал.
P.S. Не болельщик МанСити.