«Сити» не будет подписывать форварда на подмену Холанду после ухода Альвареса. Гвардиола подтвердил: «Возможно, это ошибка»

Пеп Гвардиола подтвердил, что «Сити» не будет искать подмену Эрлингу Холанду.

Этим летом «горожане» продали в «Атлетико» за 75+20 млн евро.

«Возможно, это ошибка, не знаю, но мне не нравится работать с очень длинной, длинной, длинной скамейкой.

Я не люблю оставлять много игроков без игровой практики на долгое, долгое время», – сказал главный тренер « ».