«Арсенал» сыграет с «ПСЖ» и «Шахтером» дома в общем этапе ЛЧ, с «Интером», и «Аталантой» – на выезде

Стали известны соперники «Арсенала» по общему этапу Лиги чемпионов..

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что команда под руководством Микеля Артеты сыграет с « » (дома), « » (на выезде), « » (дома), «Аталантой» (на выезде), «Динамо» Загреб (дома), « » (на выезде), « » (дома), «Жироной» (на выезде).

Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.