«Арсенал» сыграет с «ПСЖ» и «Шахтером» дома в общем этапе ЛЧ, с «Интером», и «Аталантой» – на выезде
Стали известны соперники «Арсенала» по общему этапу Лиги чемпионов..
На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.
По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что команда под руководством Микеля Артеты сыграет с «ПСЖ» (дома), «Интером» (на выезде), «Шахтером» (дома), «Аталантой» (на выезде), «Динамо» Загреб (дома), «Спортингом» (на выезде), «Монако» (дома), «Жироной» (на выезде).
Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.
Арсенал конечно если даже не в 8 лучших, то через квалы должны пройти (хотя тут уже вопрос будет кто в соперники попадётся).