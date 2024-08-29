«Арсенал» сыграет с «ПСЖ» и «Шахтером» дома в общем этапе ЛЧ, с «Интером», и «Аталантой» – на выезде

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Стали известны соперники «Арсенала» по общему этапу Лиги чемпионов..

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что команда под руководством Микеля Артеты сыграет с «ПСЖ» (дома), «Интером» (на выезде), «Шахтером» (дома), «Аталантой» (на выезде), «Динамо» Загреб (дома), «Спортингом» (на выезде), «Монако» (дома), «Жироной» (на выезде).

Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

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8 комментариев
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У «Арсенала» достаточно ровный по уровню состав соперников. Расслабляться будет некогда. Интересные матчи нас ждут 🔥 COYG 🔴
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Соперники ПСЖ:Сити.Арсенал.Барса бавария кто там еще
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У ПСЖ топ-календарь, всех топов к ним слили))
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Очень хороший групповой этап, есть даже несколько проходных игр
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Ответ DEMETRIOUS JOHNSON
Плакса закатит истерику, когда перед матчем с "Монако" дело дойдёт до рукопожатия с Головиным.
Фигасе на сколько месяцев вперед ты думаешь и о каких вещах. 😳
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Ответ S. A.
Очень хороший групповой этап, есть даже несколько проходных игр
Учитывая что таблица будет общая, каждое потерянное очко может клубам аукнуться.

Арсенал конечно если даже не в 8 лучших, то через квалы должны пройти (хотя тут уже вопрос будет кто в соперники попадётся).
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