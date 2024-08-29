Газизов о Мажиче: «Я бы дебаты посмотрел – против Гаджиева у него нет шансов. Может, думают: только вышли, что они там, вякать будут?»

Шамиль Газизов высказался о работе арбитров на матчах «Динамо» Махачкала.

– Есть понимание, почему вас так судят в начале сезона?

– Хочется верить, что это не специально. Может быть, думают: только вышли, что они там, вякать будут?

Говорю о том, что если мы требуем от команд квалифицированной игры, надо требовать такого же судейства.

Мне хочется, чтобы больше говорили об игре, решениях тренера. Это более интересно.

– Что бы вы сказали, если бы встретили Мажича?

– Мне кажется, что не я должен говорить, а он – объяснить некоторые моменты в судействе как человек, который отвечает за дело. Трактовки имею в виду.

Он квалифицированный человек, достойный человек. Пусть объяснит своим языком, с ним поспорят. Я бы даже дебаты посмотрел.

– Вы готовы?

– Думаю, что Гаджи Муслимыч (президент клуба – Спортс) готов точно.

Я слабоват в этом плане. Но Гаджи Муслимыч легко, думаю, у Мажича шансов нет, – сказал генеральный директор « » Махачкала Шамиль Газизов.