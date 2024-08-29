Газизов о Мажиче: «Я бы дебаты посмотрел – против Гаджиева у него нет шансов. Может, думают: только вышли, что они там, вякать будут?»
Шамиль Газизов высказался о работе арбитров на матчах «Динамо» Махачкала.
– Есть понимание, почему вас так судят в начале сезона?
– Хочется верить, что это не специально. Может быть, думают: только вышли, что они там, вякать будут?
Говорю о том, что если мы требуем от команд квалифицированной игры, надо требовать такого же судейства.
Мне хочется, чтобы больше говорили об игре, решениях тренера. Это более интересно.
– Что бы вы сказали, если бы встретили Мажича?
– Мне кажется, что не я должен говорить, а он – объяснить некоторые моменты в судействе как человек, который отвечает за дело. Трактовки имею в виду.
Он квалифицированный человек, достойный человек. Пусть объяснит своим языком, с ним поспорят. Я бы даже дебаты посмотрел.
– Вы готовы?
– Думаю, что Гаджи Муслимыч (президент клуба Гаджи Гаджиев – Спортс) готов точно.
Я слабоват в этом плане. Но Гаджи Муслимыч легко, думаю, у Мажича шансов нет, – сказал генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов.
Надо сразу на ринг ! :)