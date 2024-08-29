Газизов о Мажиче: «Я бы дебаты посмотрел – против Гаджиева у него нет шансов. Может, думают: только вышли, что они там, вякать будут?»

Теги премьер-лига Россия судьи Гаджи Муслимович Гаджиев Шамиль Газизов Милорад Мажич Динамо Махачкала Футбол

Шамиль Газизов высказался о работе арбитров на матчах «Динамо» Махачкала.

– Есть понимание, почему вас так судят в начале сезона?

– Хочется верить, что это не специально. Может быть, думают: только вышли, что они там, вякать будут?

Говорю о том, что если мы требуем от команд квалифицированной игры, надо требовать такого же судейства.

Мне хочется, чтобы больше говорили об игре, решениях тренера. Это более интересно.

– Что бы вы сказали, если бы встретили Мажича?

– Мне кажется, что не я должен говорить, а он – объяснить некоторые моменты в судействе как человек, который отвечает за дело. Трактовки имею в виду.

Он квалифицированный человек, достойный человек. Пусть объяснит своим языком, с ним поспорят. Я бы даже дебаты посмотрел.

– Вы готовы?

– Думаю, что Гаджи Муслимыч (президент клуба Гаджи Гаджиев – Спортс) готов точно.

Я слабоват в этом плане. Но Гаджи Муслимыч легко, думаю, у Мажича шансов нет, – сказал генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не думаю что у Гаджиева много шансов. Условно: раньше был один критерий попал мяч в руку или нет. А сейчас мелким шрифтом прописано что надо учитывать как висит рука, расстояние до мяча, координаты ворот, отгадать намерение защитника по глазам, цель нападающего по ягодицами и высоту травы в противоположной штрафной.
+5
0
+5
Гаджиев не вывезет. Его вариантами трактовок размажут
+1
0
+1
Зачем нужны какие то дебаты ?
Надо сразу на ринг ! :)
0
0
0
Дауж, на гав-гав мало у кого аргументы найдутся. Пусть уж лучше Гасисов с Гаджиевым в пердиве дебатируют.
0
0
0
Мажич будет трактовками правил оперировать, а Гаджиев будет рассказывать о мнении 3,5 миллионов дагестанцев, бабушек на лавочках и о поручениях президента.
0
0
0
Ответ Dizzod
Не думаю что у Гаджиева много шансов. Условно: раньше был один критерий попал мяч в руку или нет. А сейчас мелким шрифтом прописано что надо учитывать как висит рука, расстояние до мяча, координаты ворот, отгадать намерение защитника по глазам, цель нападающего по ягодицами и высоту травы в противоположной штрафной.
После руки Кукурельи я вообще перестал понимать эти руки
0
0
0
Ответ Dizzod
Не думаю что у Гаджиева много шансов. Условно: раньше был один критерий попал мяч в руку или нет. А сейчас мелким шрифтом прописано что надо учитывать как висит рука, расстояние до мяча, координаты ворот, отгадать намерение защитника по глазам, цель нападающего по ягодицами и высоту травы в противоположной штрафной.
Это не мелкий шрифт, это трактовка. Например, в Библии написано про грех, ежели мужчина ляжет с мужчиной как с женщиной. А трактовка такая, что можно мужчину с мужчиной в храме венчать. Кто то верит закону божьему, а кто то попам.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий