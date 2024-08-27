Агкацев о возможной смене клуба: «С чего я должен уходить? Подписал с «Краснодаром» новый контракт. Нечего больше обсуждать»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Матч ТВ Станислав Агкацев Футбол

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев не собирается уходить из клуба.

– Каждое трансферное окно появляются слухи о вашем уходе в топ‑клубы. Можете успокоить болельщиков, что никуда из «Краснодара» не уйдете?

– С чего я должен уходить? Если вы не видели, то я подписал с «Краснодаром» новый контракт. Считаю, что здесь больше нечего обсуждать.

– Можно ли сказать, что в России ты будешь играть только за «Краснодар»?

– На сегодняшний день я игрок «Краснодара», поэтому только об этом клубе хочу говорить, – сказал Агкацев

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9 комментариев
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С чего ему уходить когда получил шанс закрепиться в основе с уходом Сафонова...
Того глядишь очередной условный ПСЖ заметит...
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В академии Краснодара сильная вратарская школа. Сафонов, Адамов, Латышонок, Агкацев отличные вратари.
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Акагцев мне всегда больше Сафонова нравился , я думаю он вырастит ещё в более сильного вратаря
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Ответ Бонд0077
Кто называл Мусаева физруком,а он смог подтянуть игру команды до уровня Ивича, могут теперь засунуть злые языки себе в грязную ..опу. С Динамо показали класс и динамовцы в игре смотрелись игроками из ФНЛ. Если бы не способность Кордобы забивать с пяток мячей при выходе один на один и удачная игра Лещука счет был бы 5:0
чем футбол смотрим? у Динамо на протяжении всего матча было штук 5 моментов просто убойнейших, которые на уровне РПЛ обязаны реализовываться в голы! однако Карраскаль чудесным образом прощал из раза в раз. Только у него одного 7 ударов по воротам, а всего Динамо ударило 21 раз! Ты вот про эту надежную игру в обороне пишешь?
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Кто называл Мусаева физруком,а он смог подтянуть игру команды до уровня Ивича, могут теперь засунуть злые языки себе в грязную ..опу.
С Динамо показали класс и динамовцы в игре смотрелись игроками из ФНЛ. Если бы не способность Кордобы забивать с пяток мячей при выходе один на один и удачная игра Лещука счет был бы 5:0
+6
-6
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Ответ Бонд0077
Кто называл Мусаева физруком,а он смог подтянуть игру команды до уровня Ивича, могут теперь засунуть злые языки себе в грязную ..опу. С Динамо показали класс и динамовцы в игре смотрелись игроками из ФНЛ. Если бы не способность Кордобы забивать с пяток мячей при выходе один на один и удачная игра Лещука счет был бы 5:0
мурад, ну ёк-макарёк, остепенись и не надо на Джона всё сваливать
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