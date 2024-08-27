Агкацев о возможной смене клуба: «С чего я должен уходить? Подписал с «Краснодаром» новый контракт. Нечего больше обсуждать»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев не собирается уходить из клуба.

– Каждое трансферное окно появляются слухи о вашем уходе в топ‑клубы. Можете успокоить болельщиков, что никуда из «Краснодара» не уйдете?

– С чего я должен уходить? Если вы не видели, то я подписал с «Краснодаром» новый контракт. Считаю, что здесь больше нечего обсуждать.

– Можно ли сказать, что в России ты будешь играть только за «Краснодар»?

– На сегодняшний день я игрок « », поэтому только об этом клубе хочу говорить, – сказал .