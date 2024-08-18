Панов о славе после матча с Францией: «Машины, квартиры – туфта. Мы завоевали для страны памятные минуты счастья, радость. Ощущение, что мир совершенен, дружба везде»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная Франции по футболу Сборная России по футболу Александр Панов стад де Франс Футбол

Александр Панов рассказал, как повлияла на него и страну победа над французами.

Сборная России по футболу 5 июня 1999 года выиграла на поле «Стад де Франс» со счетом 3:2. Александр Панов сделал дубль в матче со сборной Франции.

«Я из Колпина (город-спутник Санкт-Петербурга – Спортс’‘), прошедший много чего разного в жизни, видевший всякое.

Для меня это была какая-то определенность, наверное, я стал более популярным, более известным. Но как человек я не изменился в какой-то степени. Я так же, как и все, тренировался, играл, боролся, бился. Особо ничего не поменялось в моем восприятии мира.

Машины, квартиры, это все – туфта, сегодня есть, завтра нет. Пройдет много времени, и все сотрут фамилию Панов и других игроков, но останется вот футбольный матч сборных Франции и России, где сборная России выиграла.

И для многих людей, которые родятся после того периода времени, – им покажут какие-то фрагменты, и они вспомнят: да, такие люди были в свое время, завоевали для нашей страны те памятные минуты счастья, мгновения, которые мы все уже, наверное, позабыли, – эту радость. Ощущение, что мир совершенен, дружба везде», – сказал Панов в сериале «Главные победы».

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink

32 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну и пускай я не стал звездой Голливуда, не выдвигался на Оскар, французам не забивал.
+34
-9
+25
Ответ NoThanks
Ну и пускай я не стал звездой Голливуда, не выдвигался на Оскар, французам не забивал.
И, может быть, ты не стала звездой в Голливуде, не выходишь на подиум в нижнем белье
У тебя не берут автографы люди, и поёшь ты чуть тише, чем Монсерат Кобалье.
Ну так и я, слава Богу, не Рикки, не Мартин, не выдвигался на Оскар, французам не забивал
Моим именем не назван город на карте, но задёрнуты шторы и разложен диван.

классику знать надо...
+22
-5
+17
Это был невероятный момент. Оч приятно, что Панов о нем высказался именно так. Где-то в ряду с победой над Голландией в 2008 и Испанией в 2018.
+18
-5
+13
Феерический был матч! Незабываемые эмоции! А фамилия Панова точно не сотрётся.
+9
-2
+7
Ответ lightrip
Это был невероятный момент. Оч приятно, что Панов о нем высказался именно так. Где-то в ряду с победой над Голландией в 2008 и Испанией в 2018.
Я бы игру с Испанией убрал из этого списка. С Францией и Голландией были яркие атакующие матчи, где команда не боялась на половину поля соперника заходить, а с Испанией 120 минут отборного ватоката с 1 ударом в створ и можно было уснуть.
+8
-2
+6
Ответ maximkamraz
Классный был матч, конечно, но по результатам того отборочного турнира, напомню, Франция вышла на Евро-2000 и выиграла его, а Россия не вышла никуда. Смысл его так активно вспоминать и тиражировать? Давайте ещё снимите фильм об этом с бюджетом в миллиард - на радость Бэдкомедиану
Тем, что из-за физрука слили половину отборочного круга, а с великим Романцевым были все победы, за исключением матча Украины. Чудо, что после первого круга вообще начали на что-то претендовать

Этот матч с Францией мог бы стать аналогом игры с Англией в 2007
+9
-3
+6
Ответ Zidane2024
И, может быть, ты не стала звездой в Голливуде, не выходишь на подиум в нижнем белье У тебя не берут автографы люди, и поёшь ты чуть тише, чем Монсерат Кобалье. Ну так и я, слава Богу, не Рикки, не Мартин, не выдвигался на Оскар, французам не забивал Моим именем не назван город на карте, но задёрнуты шторы и разложен диван. классику знать надо...
КАбалье! Классику знать надо! 😀
+5
-1
+4
Классный был матч, конечно, но по результатам того отборочного турнира, напомню, Франция вышла на Евро-2000 и выиграла его, а Россия не вышла никуда. Смысл его так активно вспоминать и тиражировать? Давайте ещё снимите фильм об этом с бюджетом в миллиард - на радость Бэдкомедиану
+18
-15
+3
Какой был голешник от Саши и совершенно выдающийся пас Хлестова на него перед этим.Кстати,помню на спортсе был даже чел с ником Колпинская ракета)
+6
-3
+3
Смотрел тот матч десятилетним мальчишкой, это был восторг, Бартезу три забить в Париже)
Но и дальнейший облом был до слез, Филимонов.
+3
-1
+2
Ну игра Россиян была классная, а Панов забил сумасшедший гол в девятку и конечно большие надежды, но а потом 9 октября 1999 года Россия-Украина 88 минута штрафной, Филимонов и Шевченко и конец красивой истории, помню как вчера и огромное разочарование…(((
+2
0
+2
Это называется футбольное нищебродство.
Вот есть обычное нищебродство, человек фоткается на фоне чужих машин, гордо выкладывает фотки с отелей на которые копит целый год, гордится новым айфоном.
А это футбольное нищебродство. Один (один !!!) матч уже 25 лет назад, ну победили Францию и чё, но до сих пор его вспоминают и на него наяривают. Франция-99, Англия-07, Нидерланды-08. Смешно. Не представляю чтобы те же французы, испанцы, голландцы вспоминали матч отборочной группы (!) который был 30 лет назад )))
Ну выиграли, и выиграли, че теперь.
Ни фига, вспоминают и вспоминают. Тем самым выставляя себя футбольной страной 3его мира (хотя так и есть): "уау, Францию обыграли, уау... 25 лет назад. Круто епт !!!" )))
+5
-3
+2
Ответ Zidane2024
Это называется футбольное нищебродство. Вот есть обычное нищебродство, человек фоткается на фоне чужих машин, гордо выкладывает фотки с отелей на которые копит целый год, гордится новым айфоном. А это футбольное нищебродство. Один (один !!!) матч уже 25 лет назад, ну победили Францию и чё, но до сих пор его вспоминают и на него наяривают. Франция-99, Англия-07, Нидерланды-08. Смешно. Не представляю чтобы те же французы, испанцы, голландцы вспоминали матч отборочной группы (!) который был 30 лет назад ))) Ну выиграли, и выиграли, че теперь. Ни фига, вспоминают и вспоминают. Тем самым выставляя себя футбольной страной 3его мира (хотя так и есть): "уау, Францию обыграли, уау... 25 лет назад. Круто епт !!!" )))
Англичане до сих вспоминают свое единственное чемпионство в далеком 1966 году - и что, тоже нищеброды?? А, это же другое, тем более Тофик Бахрамов засчитал гол-фантом, а эти нищеброды мало того что помнят, так еще и памятник ему разрешили установить у себя)))
+1
0
+1
Ответ Michael1969
справедливости ради, 2:2 - это не ватокат, хотя я тоже считаю, что игра с Испанией запомнилась больше результатом, а результат был получен за счет того, что голландский судья сходил посмотреть кино, увидел, как нападающего держат в штрафной руками ... и решил, что хозяевам так можно.
Какие 2:2? 1:1 было. И пенальти поставили за игру рукой в исполнении Пике, а не за задержку.
+1
0
+1
Да, это было так.

Красавцы.

Александр, большой респект.
+1
0
+1
💪💪💪
+2
-1
+1
Для меня это лучший и главный матч сборной России за всё её существование.
Газету спорт экспресс уже в 8 утра раскупили - не смог взять. Благо папа у коллеги взял, который две купил
Спасибо за тот матч! Это единственная сборная России от которой трепетало в сердце
+6
-5
+1
А мне из того цикла запомнились игра с Украиной: 3:2 в Киеве, когда вместо Харина вышел Черчесов.
0
0
0
красиво сказал.
0
0
0
Ну не про курск же (любой) писать, приходится эту клюкву выдавать. Как там в generation п было - «народу надо занять мозги, а эмоции пусть выгорают». Вспоминается мем «мы помним славную победу над китаем 7000 лет назад».
+1
-1
0
КолпинО
0
0
0
Все нормальные спортсмены играют, бегают или прыгают - в первую очередь и только для себя. Эти же - для страны, или для кого то там еще. Это - комплекс неполноценности, который и есть основа местного ества, и от которого и берутся русские роки, русские рэпы, да все. Сами по себе по факту не способны ни на что
+1
-1
0
Ответ евГений
Тем, что из-за физрука слили половину отборочного круга, а с великим Романцевым были все победы, за исключением матча Украины. Чудо, что после первого круга вообще начали на что-то претендовать Этот матч с Францией мог бы стать аналогом игры с Англией в 2007
Ну такой себе повод для увековечивания
+1
-1
0
Ответ maximkamraz
Ну такой себе повод для увековечивания
какой уж есть
0
0
0
Ответ Zidane2024
Это называется футбольное нищебродство. Вот есть обычное нищебродство, человек фоткается на фоне чужих машин, гордо выкладывает фотки с отелей на которые копит целый год, гордится новым айфоном. А это футбольное нищебродство. Один (один !!!) матч уже 25 лет назад, ну победили Францию и чё, но до сих пор его вспоминают и на него наяривают. Франция-99, Англия-07, Нидерланды-08. Смешно. Не представляю чтобы те же французы, испанцы, голландцы вспоминали матч отборочной группы (!) который был 30 лет назад ))) Ну выиграли, и выиграли, че теперь. Ни фига, вспоминают и вспоминают. Тем самым выставляя себя футбольной страной 3его мира (хотя так и есть): "уау, Францию обыграли, уау... 25 лет назад. Круто епт !!!" )))
«Когда нечем гордиться в настоящем, хвастаются вчерашними заслугами.» (с) цицерон
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий