Панов о славе после матча с Францией: «Машины, квартиры – туфта. Мы завоевали для страны памятные минуты счастья, радость. Ощущение, что мир совершенен, дружба везде»

Александр Панов рассказал, как повлияла на него и страну победа над французами.

по футболу 5 июня 1999 года выиграла на поле «Стад де Франс» со счетом 3:2. сделал дубль в матче со сборной .

«Я из Колпина (город-спутник Санкт-Петербурга – Спортс’‘), прошедший много чего разного в жизни, видевший всякое.

Для меня это была какая-то определенность, наверное, я стал более популярным, более известным. Но как человек я не изменился в какой-то степени. Я так же, как и все, тренировался, играл, боролся, бился. Особо ничего не поменялось в моем восприятии мира.

Машины, квартиры, это все – туфта, сегодня есть, завтра нет. Пройдет много времени, и все сотрут фамилию Панов и других игроков, но останется вот футбольный матч сборных Франции и России, где сборная России выиграла.

И для многих людей, которые родятся после того периода времени, – им покажут какие-то фрагменты, и они вспомнят: да, такие люди были в свое время, завоевали для нашей страны те памятные минуты счастья, мгновения, которые мы все уже, наверное, позабыли, – эту радость. Ощущение, что мир совершенен, дружба везде», – сказал Панов в сериале «Главные победы».

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink