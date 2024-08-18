Панов о славе после матча с Францией: «Машины, квартиры – туфта. Мы завоевали для страны памятные минуты счастья, радость. Ощущение, что мир совершенен, дружба везде»
Александр Панов рассказал, как повлияла на него и страну победа над французами.
Сборная России по футболу 5 июня 1999 года выиграла на поле «Стад де Франс» со счетом 3:2. Александр Панов сделал дубль в матче со сборной Франции.
«Я из Колпина (город-спутник Санкт-Петербурга – Спортс’‘), прошедший много чего разного в жизни, видевший всякое.
Для меня это была какая-то определенность, наверное, я стал более популярным, более известным. Но как человек я не изменился в какой-то степени. Я так же, как и все, тренировался, играл, боролся, бился. Особо ничего не поменялось в моем восприятии мира.
Машины, квартиры, это все – туфта, сегодня есть, завтра нет. Пройдет много времени, и все сотрут фамилию Панов и других игроков, но останется вот футбольный матч сборных Франции и России, где сборная России выиграла.
И для многих людей, которые родятся после того периода времени, – им покажут какие-то фрагменты, и они вспомнят: да, такие люди были в свое время, завоевали для нашей страны те памятные минуты счастья, мгновения, которые мы все уже, наверное, позабыли, – эту радость. Ощущение, что мир совершенен, дружба везде», – сказал Панов в сериале «Главные победы».
У тебя не берут автографы люди, и поёшь ты чуть тише, чем Монсерат Кобалье.
Ну так и я, слава Богу, не Рикки, не Мартин, не выдвигался на Оскар, французам не забивал
Моим именем не назван город на карте, но задёрнуты шторы и разложен диван.
классику знать надо...
Этот матч с Францией мог бы стать аналогом игры с Англией в 2007
Но и дальнейший облом был до слез, Филимонов.
Вот есть обычное нищебродство, человек фоткается на фоне чужих машин, гордо выкладывает фотки с отелей на которые копит целый год, гордится новым айфоном.
А это футбольное нищебродство. Один (один !!!) матч уже 25 лет назад, ну победили Францию и чё, но до сих пор его вспоминают и на него наяривают. Франция-99, Англия-07, Нидерланды-08. Смешно. Не представляю чтобы те же французы, испанцы, голландцы вспоминали матч отборочной группы (!) который был 30 лет назад )))
Ну выиграли, и выиграли, че теперь.
Ни фига, вспоминают и вспоминают. Тем самым выставляя себя футбольной страной 3его мира (хотя так и есть): "уау, Францию обыграли, уау... 25 лет назад. Круто епт !!!" )))
Красавцы.
Александр, большой респект.
Газету спорт экспресс уже в 8 утра раскупили - не смог взять. Благо папа у коллеги взял, который две купил
Спасибо за тот матч! Это единственная сборная России от которой трепетало в сердце