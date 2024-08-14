У Камавинга растяжение связок колена после травмы на тренировке. Хавбек «Реала» может пропустить 6-7 недель

Эдуардо Камавинга выбыл на длительный срок из-за травмы.

Полузащитник « » получил повреждение во время вчерашней тренировки перед матчем с «Аталантой» за . Француз хромал, покидая поле.

По результатам медицинских тестов у диагностировано растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена.

Как отмечает журналистка Аранча Родригес, сроки восстановления при таком повреждении составляют, как правило, около 6-7 недель.