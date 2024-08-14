У Камавинга растяжение связок колена после травмы на тренировке. Хавбек «Реала» может пропустить 6-7 недель

Теги Аталанта Реал Мадрид Ла Лига травмы Суперкубок Европы Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга выбыл на длительный срок из-за травмы.

Полузащитник «Реала» получил повреждение во время вчерашней тренировки перед матчем с «Аталантой» за Суперкубок Европы. Француз хромал, покидая поле.

По результатам медицинских тестов у Камавинга диагностировано растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена.

Как отмечает журналистка Аранча Родригес, сроки восстановления при таком повреждении составляют, как правило, около 6-7 недель.

19 комментариев
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Здоровья Эдуардо! Всё будет хорошо!
Крайне важный универсальный игрок!
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Здоровья Каме,надеюсь уже в следующем месяце будет рвать за лучший клуб в мире)
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Там было страшно смотреть, когда Тчуамени наступил на ногу. Даже спокойный Анчелотти был в гневе. Здоровья Камавинге! Главное кресты не порвались
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⬇️ Опять ригоберыч про свои вечерние похождения
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Хорошо что так обошлось, по видео чуть ли не перелом сулил. Тчуамены непонятно зачем шел на такой стык
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у Мадрида в одном лице вылетел опорник, левый защитник, 4-й вратарь команды
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Ответ Nikita Filippov
Хорошо что так обошлось, по видео чуть ли не перелом сулил. Тчуамены непонятно зачем шел на такой стык
Ну он же не специально. Это просто игровой момент, тоже самое с Эдуардо могло случиться и на игре, и вообще с кем угодно. Травма очень обидная да, но в этом никто не виноват
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слава Богу хоть так, казалось там прям все серьезно..
ничего Тчуамени в опорке будет, если что молодой Мартин его подменит
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Опять25
Как так? Здороаья
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Неудачное начало сезона (
Очень важный игрок для Реала.
Здоровья !
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Комментарий удален модератором
хорошо что всё так обошлось. 1,5-2 месяца это терпимо.
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при полном нынешнем составе Реала, Камавинга это игрок с лавки
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Ответ Nikita Filippov
Хорошо что так обошлось, по видео чуть ли не перелом сулил. Тчуамены непонятно зачем шел на такой стык
Кама поскользнулся, мне кажется, нога поехала и Тчуамени сыграл в ногу.
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