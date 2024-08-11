Мостовой об иностранных тренерах в РПЛ: «Многим не нравится мое выражение, что я забил голов больше, чем волос у некоторых на голове. В жизни главное – деньги и связи, какая разница, играл ты где-то или нет?»
Александр Мостовой высказался о работе иностранных тренеров в Мир РПЛ.
– «Пари НН» под руководством Саши Илича показывает невзрачный результат. Вас не задевает, что нижегородцев тренирует зарубежный специалист, а российские тренеры сидят без работы?
– Уже не только я, но и многие про наш футбол давным-давно все знают. Многим не нравится мое выражение, что я забил голов больше, чем у некоторых людей волос на голове.
В жизни главное – деньги, связи и так далее. Какая кому разница, играл ты где-то или нет? Вот и появляются у нас такие кадры, – сказал бывший игрок сборной России.
Видимо, отсутствие связей уже тогда мешало Мостовому перейти в клуб посерьёзнее...
Но если до 55 лет ты им не работал ни дня, то этого не случится уже никогда.
Свою историю пишет и лучше всех все знает.
Уж я-то знаю, я знаю (с)
"Но при мне, они боролись бы за золото" - уверенно добавил Царь