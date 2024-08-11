Мостовой об иностранных тренерах в РПЛ: «Многим не нравится мое выражение, что я забил голов больше, чем волос у некоторых на голове. В жизни главное – деньги и связи, какая разница, играл ты где-то или нет?»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Саша Илич Пари НН Футбол

Александр Мостовой высказался о работе иностранных тренеров в Мир РПЛ.

– «Пари НН» под руководством Саши Илича показывает невзрачный результат. Вас не задевает, что нижегородцев тренирует зарубежный специалист, а российские тренеры сидят без работы?

– Уже не только я, но и многие про наш футбол давным-давно все знают. Многим не нравится мое выражение, что я забил голов больше, чем у некоторых людей волос на голове.

В жизни главное – деньги, связи и так далее. Какая кому разница, играл ты где-то или нет? Вот и появляются у нас такие кадры, – сказал бывший игрок сборной России.

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40 комментариев
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Однажды Мостовой довыёживается и кто-то предметно разберёт его беспрецедентно крутую карьеру с выступлениями за Сельту, Кан, Страсбур и других грандов европейского футбола.

Видимо, отсутствие связей уже тогда мешало Мостовому перейти в клуб посерьёзнее...
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Мостовой забил 116 голов. В одной брови в среднем 250 волос. Снова гонит…
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Пари на 6 месте, это невзрачный результат ?
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Ответ Serge Boev
Однажды Мостовой довыёживается и кто-то предметно разберёт его беспрецедентно крутую карьеру с выступлениями за Сельту, Кан, Страсбур и других грандов европейского футбола. Видимо, отсутствие связей уже тогда мешало Мостовому перейти в клуб посерьёзнее...
По Мостовому Пеле , лучше всех игравших, должен стать величайшим тренером, а Пеле об этом не догадывлся, не подсказал ему об этом Мостовой...
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Задолбали
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Мост постоянно пытается создать ложное впечатление того, что он просто очень хочет поработать тренером.
Но если до 55 лет ты им не работал ни дня, то этого не случится уже никогда.
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Ответ Serge Boev
Однажды Мостовой довыёживается и кто-то предметно разберёт его беспрецедентно крутую карьеру с выступлениями за Сельту, Кан, Страсбур и других грандов европейского футбола. Видимо, отсутствие связей уже тогда мешало Мостовому перейти в клуб посерьёзнее...
Главное чтоб ещё не выйти на его собственно трофеи с Сельтой и на то что кубок Интертото по сути предсезонный турнир
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Ответ Serge Boev
Однажды Мостовой довыёживается и кто-то предметно разберёт его беспрецедентно крутую карьеру с выступлениями за Сельту, Кан, Страсбур и других грандов европейского футбола. Видимо, отсутствие связей уже тогда мешало Мостовому перейти в клуб посерьёзнее...
он просто начнёт рассказывать про свой почти переход в Ливерпуль
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Мостовой как гибрид шутов Пестряка и Грибка из ПЛиО.
Свою историю пишет и лучше всех все знает.
Уж я-то знаю, я знаю (с)
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Ответ chalkidis nikolai
Кому он постоянно даёт эти одигофренические интервью?))
Кроме как sports больше не кому 😏😏😏
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Ответ Aleksander Bolshakov
Мостовой забил 116 голов. В одной брови в среднем 250 волос. Снова гонит…
У Пьера- Луиджи Коллины и бровей нет)Может его имел ввиду Мостовой?
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Ответ Ilya_Panchenko
Пари на 6 месте, это невзрачный результат ?
Для французского гегемона результат так себе.
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Мостовой жалок.
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6 место парижан потерявших Севикяна и Сулейманова это из области научной фантастики! Особенно с учетом бездарного руководства и 2-3 места с конца таблицы по бюджету.
"Но при мне, они боролись бы за золото" - уверенно добавил Царь
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Сегодня закрытие Олимпиады, зачем всем портить день?
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Блаженный
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Ответ Serge Boev
Однажды Мостовой довыёживается и кто-то предметно разберёт его беспрецедентно крутую карьеру с выступлениями за Сельту, Кан, Страсбур и других грандов европейского футбола. Видимо, отсутствие связей уже тогда мешало Мостовому перейти в клуб посерьёзнее...
О футболе.... Вопрос, кто лучше Мостового по карьере (цыфрам) даже не на данный момент, а вообще, или он всех обманывает, просто вопрос?
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Ответ Serge Boev
Однажды Мостовой довыёживается и кто-то предметно разберёт его беспрецедентно крутую карьеру с выступлениями за Сельту, Кан, Страсбур и других грандов европейского футбола. Видимо, отсутствие связей уже тогда мешало Мостовому перейти в клуб посерьёзнее...
те годы были не такие, как щас. тогда суперзвезды могли крутить за срань типа Депортиво всю карьеру (например, Батистута ушёл из Фиорентины только в 31). я, конечно же, не отношу Мостового к великим, но Сельта тех времён была не сильно хуже Фиорентины. так что в своём анализе там учтите эпоху, которую будете разбирать )))
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Ответ UnforgivenX2
те годы были не такие, как щас. тогда суперзвезды могли крутить за срань типа Депортиво всю карьеру (например, Батистута ушёл из Фиорентины только в 31). я, конечно же, не отношу Мостового к великим, но Сельта тех времён была не сильно хуже Фиорентины. так что в своём анализе там учтите эпоху, которую будете разбирать )))
Фиорентина в лиге чемпионов играли . Кроме Батистуты у них много сильных игроков было
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Возьмём Уэйна Руни. Как игрок, был намного лучше Мостового. Связи в английском футболе имеются, деньги тоже есть, однако тренер он более чем посредственный. Не погнушался учиться чтобы получить лицензию.
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