Тен Хаг о поражении в матче за Суперкубок Англии: «Боль будет двигать нами и мотивировать работать лучше. Можно сделать вывод, что мы можем играть на равных с «Ман Сити»

Эрик тен Хаг высказался о поражении в матче за Суперкубок Англии.

« » уступил « » в серии пенальти (1:1, пен. 6:7).

– Тяжело ли смириться с таким результатом?

– Да, определенно. Когда команда показывает хорошую игру, ведет в счете в основное время и по пенальти, но в итоге проигрывает, всем неприятно. Это причиняет боль, но мы должны это принять.

Иногда нужно испытывать боль, потому что она будет двигать нами и давать мотивацию работать лучше. По этой игре можно сделать вывод, что мы можем играть на равных с «Сити» и должны перенести это на лигу, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».