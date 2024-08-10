Тен Хаг о поражении в матче за Суперкубок Англии: «Боль будет двигать нами и мотивировать работать лучше. Можно сделать вывод, что мы можем играть на равных с «Ман Сити»
Эрик тен Хаг высказался о поражении в матче за Суперкубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в серии пенальти (1:1, пен. 6:7).
– Тяжело ли смириться с таким результатом?
– Да, определенно. Когда команда показывает хорошую игру, ведет в счете в основное время и по пенальти, но в итоге проигрывает, всем неприятно. Это причиняет боль, но мы должны это принять.
Иногда нужно испытывать боль, потому что она будет двигать нами и давать мотивацию работать лучше. По этой игре можно сделать вывод, что мы можем играть на равных с «Сити» и должны перенести это на лигу, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Ps Не болею ни за один из этих клубов. Никакого хейта, про который на упреждение вы написали ранее
У МЮ тоже сегодня Лисандро на фланге защиты играл по причине отсутствия профильного защитника.
У Сити потом Бернардо и КДБ вышли, а у МЮ — Колиер. Знаете такого футболиста?
А Тен Хаагом уже двигает боль.
Моуринью возвышали за всякие мусорные трофеи, но на Кубок Англии с Тен Хагом никто словно внимания не обращает, хотя это хороший трофей, который в Англии ценится. Остальные тренеры, кроме Ван Гала, вообще ни о чем были, но такого хейта не было.
А ведь все очень просто: фанаты МЮ в своем большинстве немного больные, так как ждут вечных побед. Но такого не бывает. А учитывая то, что структуру руководства клуба решили встряхнуть только спустя 10 лет после ухода Ферги, то вообще странно, что ещё МЮ где-то сверху до сих пор
Серьезно?)
Забавные вы
Сравнивать с нынешним МЮ нет смысла.