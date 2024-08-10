Тен Хаг о поражении в матче за Суперкубок Англии: «Боль будет двигать нами и мотивировать работать лучше. Можно сделать вывод, что мы можем играть на равных с «Ман Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Суперкубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о поражении в матче за Суперкубок Англии.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в серии пенальти (1:1, пен. 6:7). 

– Тяжело ли смириться с таким результатом?

– Да, определенно. Когда команда показывает хорошую игру, ведет в счете в основное время и по пенальти, но в итоге проигрывает, всем неприятно. Это причиняет боль, но мы должны это принять. 

Иногда нужно испытывать боль, потому что она будет двигать нами и давать мотивацию работать лучше. По этой игре можно сделать вывод, что мы можем играть на равных с «Сити» и должны перенести это на лигу, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

55 комментариев
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Сюда под эту новость набежит много хейтеров, но сегодня МЮ играл хорошо. И если бы выиграл — никто не сказал бы, что не заслужили. Но выиграл Сити. Молодцы, че. Но и МЮ сегодня надо отдать должное. Играли качественно в целом. В целом, матч равный
+72
-17
+55
На равных с полурезервом Сити.
+65
-13
+52
Сити выпустил в основе Льюиса, Макати, О’Райли и Бобба, тен Хаг - основу, даже Зиркзее не рискнул, но все равно разговоры про равную игру. Нет, вы сыграли так с полудублем Сити на очередном для Пепа матче предсезонки, в чемпионате снова будет 5-6 место. В игре МЮ ничего не изменилось вообще.
+44
-12
+32
Ответ Street Fighter
Сюда под эту новость набежит много хейтеров, но сегодня МЮ играл хорошо. И если бы выиграл — никто не сказал бы, что не заслужили. Но выиграл Сити. Молодцы, че. Но и МЮ сегодня надо отдать должное. Играли качественно в целом. В целом, матч равный
Я бы даже сказал что матч был с превосходством МЮ, по моментам так уж точно. Видно что не хватило нападающего в паре моментов (как, например, в моменте с пасом Амада на Маунта). Хотелось увидеть Зиркзи во втором тайме. Ну и Рэшфорд это конечно нечто. В одного имел больше xG чем весь Сити а реализации ноль
+24
-2
+22
Ответ Street Fighter
Из резерва в старте были лишь Бобб, Макати и О’Райли. А — остальное основа)
Льюис тоже основа?
+19
-2
+17
Ответ Street Fighter
Сюда под эту новость набежит много хейтеров, но сегодня МЮ играл хорошо. И если бы выиграл — никто не сказал бы, что не заслужили. Но выиграл Сити. Молодцы, че. Но и МЮ сегодня надо отдать должное. Играли качественно в целом. В целом, матч равный
У сити не основа была. Половина только из основы
+35
-20
+15
Слава Богу а то он бы этим трофеем оправдывал весь сезон
+14
-2
+12
Ответ Street Fighter
А сегодня-то почему?) играли реально на равных
Пеп чисто молодняк погонял и довольно неплохо получалось, МЮ сыпался перед ними. Со старта уже было понятно, что не хватало связки в лице Бернарду или Кевина, которое сказывалось на Холланде и был бесполезен в этом матче. Даже в таком положении Хаг не был в силах одолеть МС
+16
-4
+12
Ответ Cearvm
Сити выпустил в основе Льюиса, Макати, О’Райли и Бобба, тен Хаг - основу, даже Зиркзее не рискнул, но все равно разговоры про равную игру. Нет, вы сыграли так с полудублем Сити на очередном для Пепа матче предсезонки, в чемпионате снова будет 5-6 место. В игре МЮ ничего не изменилось вообще.
болелы МЮ похожи на болел барсы: постоянно витают в облаках и радуются победам в товарищеских матчах и поражениям в играх с резервным составом противника)
+15
-6
+9
Ответ Street Fighter
Из резерва в старте были лишь Бобб, Макати и О’Райли. А — остальное основа)
Льюис еще, плюс я бы не стал Ковачича записывать в основу, это скорее была все время вынужденная мера.
+9
-1
+8
Ответ Street Fighter
Из резерва в старте были лишь Бобб, Макати и О’Райли. А — остальное основа)
Рико вроде тоже? 4 - это много в футболе, если играл в него. Но это и не проблема МЮ. Посмотрим в лиге, как будут дела - будет ли игра на равных там

Ps Не болею ни за один из этих клубов. Никакого хейта, про который на упреждение вы написали ранее
+6
0
+6
Ответ Street Fighter
Эдерсон, Аканджи, Диаш, Ковачич, Холланд, Гвардиол, Доку в старте это не основа? Целых 7 игроков У МЮ тоже сегодня Лисандро на фланге защиты играл по причине отсутствия профильного защитника. У Сити потом Бернардо и КДБ вышли, а у МЮ — Колиер. Знаете такого футболиста?
Ковачича и Доку сложно назвать мега основными, скорее игроки самой ближайшей ротации. Про КДБ смех, вышел на 90 минуте. Бернардо на 80. Гвардиола традиционно забивает на суперкубок,предпочитая вкатиться в сезон. У МЮ играли сильнейшие( не считая травм), у Сити же играли те, кто был на предсезонке, а это толпа молодняка. Не сказать, что это плохо для сити или мю, но как есть)
+10
-4
+6
Ну с мотивацией такого рода в принципе проблем давно не должно быть.
+5
0
+5
Нас имеют, а мы крепчаем.
+8
-4
+4
Ответ Бутсы Крооса
Пеп чисто молодняк погонял и довольно неплохо получалось, МЮ сыпался перед ними. Со старта уже было понятно, что не хватало связки в лице Бернарду или Кевина, которое сказывалось на Холланде и был бесполезен в этом матче. Даже в таком положении Хаг не был в силах одолеть МС
Не знал, что Эдерсон, Аканджи, Диаш, Ковачич, Холланд, Гвардиол и Доку старте — это молодняк
+4
0
+4
Ответ Дядя ТУРА
У сити не основа была. Половина только из основы
Эдерсон, Аканджи, Диаш, Ковачич, Холланд, Гвардиол, Доку в старте это не основа? Целых 7 игроков

У МЮ тоже сегодня Лисандро на фланге защиты играл по причине отсутствия профильного защитника.

У Сити потом Бернардо и КДБ вышли, а у МЮ — Колиер. Знаете такого футболиста?
+12
-9
+3
Ответ Бутсы Крооса
Я в ажуре с него
А сегодня-то почему?) играли реально на равных
+9
-6
+3
Полурезервный Сити, играющий на пофиг, выиграл товарищеский матч. После такого трофея даже Джек Грилиш бокал шампанского не пропустит.

А Тен Хаагом уже двигает боль.
+3
-1
+2
Ответ KaaTim
Сюда набегут не только хейтеры МЮ, их не так уж много и осталось. А вот хейтеров Тен-Хага да, ждите. И только не говорите, что этот хейт не оправдан.
Оправдан. Но сегодня он несколько не актуален в привычной степени
+2
0
+2
Ответ Street Fighter
Сюда под эту новость набежит много хейтеров, но сегодня МЮ играл хорошо. И если бы выиграл — никто не сказал бы, что не заслужили. Но выиграл Сити. Молодцы, че. Но и МЮ сегодня надо отдать должное. Играли качественно в целом. В целом, матч равный
Каких хейтеров? Ты прикалываешься? Сын Тен Хага, сколько это все будет длится?! Дело не в этой игре! А то что МЮ, всегда проигрывает и всегда есть отмазка, мы хорошие и будем сильнее, у нас просто травмы, у нас просто дисциплина, у нас просто вот вот вот, все будет ок, и так уже все правление Тен Хага, ну ничего не меняется, они на правильном пути, пути в бездну, но он говорит что ну вот еще маленько еще чуток, что становится лучше, так это богатство Тен Хага, он до последнего будет басни рассказывать, что он уже на пути к победам, но если что он опять придумает, лишь бы все хавали этого бездаря!
+9
-8
+1
Ответ athos
Ковачича и Доку сложно назвать мега основными, скорее игроки самой ближайшей ротации. Про КДБ смех, вышел на 90 минуте. Бернардо на 80. Гвардиола традиционно забивает на суперкубок,предпочитая вкатиться в сезон. У МЮ играли сильнейшие( не считая травм), у Сити же играли те, кто был на предсезонке, а это толпа молодняка. Не сказать, что это плохо для сити или мю, но как есть)
Мега основные или нет, это уже не так важно) Важно, что это не резервисты какие-то, чтобы говорить, мол «Сити не основой играл».
+3
-2
+1
Ответ KaaTim
Сюда набегут не только хейтеры МЮ, их не так уж много и осталось. А вот хейтеров Тен-Хага да, ждите. И только не говорите, что этот хейт не оправдан.
А в чем он оправдан-то? Он игроков не ломает собственными руками. Если у кого-то проблемы с аналитическим мышлением или памятью, то увы, тут вина не тренера.

Моуринью возвышали за всякие мусорные трофеи, но на Кубок Англии с Тен Хагом никто словно внимания не обращает, хотя это хороший трофей, который в Англии ценится. Остальные тренеры, кроме Ван Гала, вообще ни о чем были, но такого хейта не было.

А ведь все очень просто: фанаты МЮ в своем большинстве немного больные, так как ждут вечных побед. Но такого не бывает. А учитывая то, что структуру руководства клуба решили встряхнуть только спустя 10 лет после ухода Ферги, то вообще странно, что ещё МЮ где-то сверху до сих пор
+2
-1
+1
Ответ Street Fighter
Из резерва в старте были лишь Бобб, Макати и О’Райли. А — остальное основа)
Орайли это хоккеист из Нэшвилла, он скоро уедет за океан
+1
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+1
Ответ Cearvm
Сити выпустил в основе Льюиса, Макати, О’Райли и Бобба, тен Хаг - основу, даже Зиркзее не рискнул, но все равно разговоры про равную игру. Нет, вы сыграли так с полудублем Сити на очередном для Пепа матче предсезонки, в чемпионате снова будет 5-6 место. В игре МЮ ничего не изменилось вообще.
Основа МЮ это Эванс, Лисандро слева в защите, Бруну на позиции 9-ки, Казимиро- худший из топов прошлого сезона, Амад справа?
Серьезно?)
Забавные вы
+1
0
+1
Согласен, согласен. Я вообще не смотрел матч. Включил когда пенальти били. Может и МЮ играл лучше. Но я уверен, что у Гвардиолы на первом месте-2 турнира( чемпионат и лига чемпионов) и у Тен Хаага-ну вообще любой кубок, лишь был бы. Ну и Гвардиола своей карьерой вывел себя из под того пресса ожиданий, под которым находится его коллега, может себе позволить выпускать резервистов в финале кубка
+1
0
+1
Тут многие пишут, что Сити полурезервным составом играл. Я бы ещё отметил тренеров. Один лысый в костюме, другой в какой то футболке снятой с бомжа. Вот и думайте кому этот трофей больше нужен был)
+3
-2
+1
Я в ажуре с него
+10
-9
+1
Ответ Mykytka
На равных с полурезервом Сити.
Из резерва в старте были лишь Бобб, Макати и О’Райли. А — остальное основа)
+11
-11
0
Ответ Диошод Имамов
Не вижу качества игры у МЮ, да у них бывают моменты и победы, но по классу Манчестер Сити явно сильнее, даже с таким составом сумели победить. МЮ конечно мог сегодня победить, к сожалению слишком много упущенных возможностей
По классу Манчестер Сити сильнее всех в мире, железный номер 1 уже года 3-4.
Сравнивать с нынешним МЮ нет смысла.
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Ответ pavelrytov@icloud.com
Тут многие пишут, что Сити полурезервным составом играл. Я бы ещё отметил тренеров. Один лысый в костюме, другой в какой то футболке снятой с бомжа. Вот и думайте кому этот трофей больше нужен был)
Форма не всегда определяет содержание
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