«Зенит» и Кинопоиск стали партнерами
«Зенит» расширил сотрудничество с сервисами Яндекса.
Начиная с сезона-2024/25 новым партнером клуба из Санкт-Петербурга стал Кинопоиск. Теперь устройства Яндекса появятся на тренировочной базе клуба и «Газпром Арене», домашнем стадионе сине-бело-голубых.
В рамках соглашения болельщикам «Зенита» на приоритетных условиях будут доступны все развлекательные сервисы Яндекса, объединенные подпиской Яндекс Плюс. В Кинопоиске появится клубная комната сине-бело-голубых, где будет доступен развлекательный контент о любимой команде. В течение сезона на видеосервисе, помимо трансляций и расписания матчей, будут доступны обзоры игр, шоу и программы.
Помимо развлекательных сервисов в экосистему клуба планируется интегрировать умные устройства Яндекса. Так, в раздевалках команд на «Газпром Арене» и на тренировочной базе сине-бело-голубых будут установлены Яндекс Станции, Яндекс ТВ станции и другие умные устройства.
«Мы уже год успешно сотрудничаем с экосистемной подпиской Яндекс Плюс, поэтому рады сегодня объявить о развитии нашего сотрудничества. В новом сезоне сине-бело-голубые и его партнер будут продолжать делать так, чтобы связь команды с болельщиками была еще крепче, а клубная инфраструктура развивалась, становилась удобнее и технологичнее. Следите за «Зенитом» через сервисы Яндекса!» – заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
«В прошлом сезоне мы вместе с клубом работали над программой лояльности для болельщиков «Зенита», которые благодаря подписке Яндекс Плюс получили дополнительные привилегии и преимущества от сервисов Яндекса. Мы рады, что теперь наше партнерство будет развиваться и в направлении совместного создания развлекательного контента, а интеграция умных устройств в экосистему клуба – еще один шаг в сторону технологизации нашего футбола», – отметил директор по развитию спортивного направления Яндекс Плюс Сергей Бархударьян.
https://www.sport-express.ru/football/europa-league/photoreports/vse-pozory-spartaka-v-otborah-evrokubkov-1580741/
Причем не с одной. С московским Спартаком связано много интересных историй. Например, история о том, как голландского наркоторговца и мастера поножовщины Промеса до последнего дня держали на контракте и помогали избежать депортации в Нидерланды, где его ждет заслуженное наказание. Или история о том, как Спартак массово кормил своих игроков допингом бромантаном, а после 20+ лет "ни разу не админресурсом" увиливает от расследования этого мошенничества. А уж чего стоит история с убийством гендира клуба Нечаевой, разворошившей этот террариум коллег или клубок единомышленников! Или история о том, как спартаковские болельщики на трибунах поздравляли с днем рождения "австрийского художника" и поднимали флаги одного печально известного рейха...
В общем, клуб с историями, да.