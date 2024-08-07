«Зенит» и Кинопоиск стали партнерами

«Зенит» расширил сотрудничество с сервисами Яндекса.

Начиная с сезона-2024/25 новым партнером клуба из Санкт-Петербурга стал Кинопоиск. Теперь устройства Яндекса появятся на тренировочной базе клуба и «Газпром Арене», домашнем стадионе сине-бело-голубых.

В рамках соглашения болельщикам «Зенита» на приоритетных условиях будут доступны все развлекательные сервисы Яндекса, объединенные подпиской Яндекс Плюс. В Кинопоиске появится клубная комната сине-бело-голубых, где будет доступен развлекательный контент о любимой команде. В течение сезона на видеосервисе, помимо трансляций и расписания матчей, будут доступны обзоры игр, шоу и программы.

Помимо развлекательных сервисов в экосистему клуба планируется интегрировать умные устройства Яндекса. Так, в раздевалках команд на «Газпром Арене» и на тренировочной базе сине-бело-голубых будут установлены Яндекс Станции, Яндекс ТВ станции и другие умные устройства.

«Мы уже год успешно сотрудничаем с экосистемной подпиской Яндекс Плюс, поэтому рады сегодня объявить о развитии нашего сотрудничества. В новом сезоне сине-бело-голубые и его партнер будут продолжать делать так, чтобы связь команды с болельщиками была еще крепче, а клубная инфраструктура развивалась, становилась удобнее и технологичнее. Следите за «Зенитом» через сервисы Яндекса!» – заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«В прошлом сезоне мы вместе с клубом работали над программой лояльности для болельщиков «Зенита», которые благодаря подписке Яндекс Плюс получили дополнительные привилегии и преимущества от сервисов Яндекса. Мы рады, что теперь наше партнерство будет развиваться и в направлении совместного создания развлекательного контента, а интеграция умных устройств в экосистему клуба – еще один шаг в сторону технологизации нашего футбола», – отметил директор по развитию спортивного направления Яндекс Плюс Сергей Бархударьян.