«Зенит» и Кинопоиск стали партнерами

Теги Зенит Александр Медведев Газпром Арена (Крестовский) натив Футбол

«Зенит» расширил сотрудничество с сервисами Яндекса.

Начиная с сезона-2024/25 новым партнером клуба из Санкт-Петербурга стал Кинопоиск. Теперь устройства Яндекса появятся на тренировочной базе клуба и «Газпром Арене», домашнем стадионе сине-бело-голубых.

В рамках соглашения болельщикам «Зенита» на приоритетных условиях будут доступны все развлекательные сервисы Яндекса, объединенные подпиской Яндекс Плюс. В Кинопоиске появится клубная комната сине-бело-голубых, где будет доступен развлекательный контент о любимой команде. В течение сезона на видеосервисе, помимо трансляций и расписания матчей, будут доступны обзоры игр, шоу и программы.

Помимо развлекательных сервисов в экосистему клуба планируется интегрировать умные устройства Яндекса. Так, в раздевалках команд на «Газпром Арене» и на тренировочной базе сине-бело-голубых будут установлены Яндекс Станции, Яндекс ТВ станции и другие умные устройства.

«Мы уже год успешно сотрудничаем с экосистемной подпиской Яндекс Плюс, поэтому рады сегодня объявить о развитии нашего сотрудничества. В новом сезоне сине-бело-голубые и его партнер будут продолжать делать так, чтобы связь команды с болельщиками была еще крепче, а клубная инфраструктура развивалась, становилась удобнее и технологичнее. Следите за «Зенитом» через сервисы Яндекса!» – заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«В прошлом сезоне мы вместе с клубом работали над программой лояльности для болельщиков «Зенита», которые благодаря подписке Яндекс Плюс получили дополнительные привилегии и преимущества от сервисов Яндекса. Мы рады, что теперь наше партнерство будет развиваться и в направлении совместного создания развлекательного контента, а интеграция умных устройств в экосистему клуба – еще один шаг в сторону технологизации нашего футбола», – отметил директор по развитию спортивного направления Яндекс Плюс Сергей Бархударьян.

Читайте новости футбола в любимой соцсети
    37 комментариев
    Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
    Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
    Алиса, кто позор российского футбола?
    +116
    -41
    +75
    У Глушенкова и Вендела на Кинопоиске 10 из 10.
    +20
    -2
    +18
    Алиса, какой самый популярный клуб России по футболу?=))
    +19
    -12
    +7
    Ответ Glukinho
    Алиса, кто позор российского футбола?
    вот, что мне удалось найти по запросу позор футбола

    https://www.sport-express.ru/football/europa-league/photoreports/vse-pozory-spartaka-v-otborah-evrokubkov-1580741/
    +25
    -19
    +6
    буду смотреть Зенитовское кино!
    +8
    -4
    +4
    Алиса, кто проживает на дне океана?
    +9
    -7
    +2
    Ответ Ржевский
    скорее, болотом
    с Болотной площади
    +2
    -1
    +1
    Ответ Glukinho
    Алиса, кто позор российского футбола?
    Московский Спартак, как будто есть другие версии
    +55
    -54
    +1
    Судя по последним матчам Зенита, партнериться надо было с Pornhub.
    +2
    -2
    0
    Ответ Лев Бабенко
    Московский Спартак, как будто есть другие версии
    Странно, а на стадионах кричат другое наЗвание
    0
    0
    0
    Ответ 993 Final
    ну вы это чересчур. Уважайте любых соперников. Спартак команда с историей.
    "Спартак команда с историей."

    Причем не с одной. С московским Спартаком связано много интересных историй. Например, история о том, как голландского наркоторговца и мастера поножовщины Промеса до последнего дня держали на контракте и помогали избежать депортации в Нидерланды, где его ждет заслуженное наказание. Или история о том, как Спартак массово кормил своих игроков допингом бромантаном, а после 20+ лет "ни разу не админресурсом" увиливает от расследования этого мошенничества. А уж чего стоит история с убийством гендира клуба Нечаевой, разворошившей этот террариум коллег или клубок единомышленников! Или история о том, как спартаковские болельщики на трибунах поздравляли с днем рождения "австрийского художника" и поднимали флаги одного печально известного рейха...

    В общем, клуб с историями, да.
    +2
    -2
    0
    Ответ a.k.a. DRAGON0928
    Комментарий скрыт
    Какие шутки.
    +3
    -3
    0
    Ответ Лев Бабенко
    Московский Спартак, как будто есть другие версии
    Комментарий удален модератором
    легенда Зенита не доиграл до партнерства с кинопоиском. Так бы накрутили рейтинг Дзюбе за его видео
    0
    0
    0
    В кинотеатр ходить не надо! ура 🙌
    +1
    -1
    0
    Комментарий удален модератором
    Вау
    +2
    -2
    0
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий