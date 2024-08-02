79-летний Луческу близок к назначению в сборную Румынии. Экс-тренер «Зенита» и «Шахтера» уже работал с ней – 38 лет назад

Мирча Луческу может возглавить сборную Румынии.

79-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера национальной команды.

Сообщается, что Эдвард Иорданеску, тренировавший румынскую команду на Евро-2024, принял решение не продолжать работу во главе команды.

Румынская футбольная федерация рассчитывала назначить на должность тренера сборной, но специалист отклонил предложение.

После этого федерация обратилась к , с которым уже были проведены переговоры. Отмечается, что он «с вероятностью в 90 процентов» возглавит сборную .

Луческу ранее уже тренировал национальную сборную – с 1981 по 1986 год.