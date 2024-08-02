79-летний Луческу близок к назначению в сборную Румынии. Экс-тренер «Зенита» и «Шахтера» уже работал с ней – 38 лет назад
Мирча Луческу может возглавить сборную Румынии.
79-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера национальной команды.
Сообщается, что Эдвард Иорданеску, тренировавший румынскую команду на Евро-2024, принял решение не продолжать работу во главе команды.
Румынская футбольная федерация рассчитывала назначить Георге Хаджи на должность тренера сборной, но специалист отклонил предложение.
После этого федерация обратилась к Мирче Луческу, с которым уже были проведены переговоры. Отмечается, что он «с вероятностью в 90 процентов» возглавит сборную Румынии.
Луческу ранее уже тренировал национальную сборную – с 1981 по 1986 год.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Romania_demography_1961-2010.svg