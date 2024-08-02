79-летний Луческу близок к назначению в сборную Румынии. Экс-тренер «Зенита» и «Шахтера» уже работал с ней – 38 лет назад

Теги Зенит Шахтер премьер-лига Россия Сборная Румынии по футболу Мирча Луческу Георге Хаджи Эдвард Иорданеску Футбол

Мирча Луческу может возглавить сборную Румынии.

79-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера национальной команды.

Сообщается, что Эдвард Иорданеску, тренировавший румынскую команду на Евро-2024, принял решение не продолжать работу во главе команды.

Румынская футбольная федерация рассчитывала назначить Георге Хаджи на должность тренера сборной, но специалист отклонил предложение.

После этого федерация обратилась к Мирче Луческу, с которым уже были проведены переговоры. Отмечается, что он «с вероятностью в 90 процентов» возглавит сборную Румынии.

Луческу ранее уже тренировал национальную сборную – с 1981 по 1986 год.

65 комментариев
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Мир, который был 38 лет назад, где он сейчас?
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+69
Ответ Aleksey Yashin
Мир, который был 38 лет назад, где он сейчас?
Чаушеску, нищета, проблемы с электричеством
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Ответ Aleksey Yashin
Мир, который был 38 лет назад, где он сейчас?
В сборной Румынии.
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При Чаушеску ещё работал и Дракулу застал
+34
-2
+32
79 лет .Офигеть
+22
-2
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Ответ Aleksey Yashin
Мир, который был 38 лет назад, где он сейчас?
Он возвращается.
Холодная война, обмен шпионами в нейтральных странах…
+13
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+11
ЮрПалычу тоже не расслабляться, условный Краснодар хоть сейчас доверяй спокойно)
+10
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Символично будет, если он в сборной тренерскую карьеру и завершит
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работал с ней – 38 лет назад

Нефиговый камбэк.
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Ответ Joaninho90
Чаушеску, нищета, проблемы с электричеством
Численность населения до Чаушеску и после, например:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Romania_demography_1961-2010.svg
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Ответ London-D
ЮрПалычу тоже не расслабляться, условный Краснодар хоть сейчас доверяй спокойно)
После Мусаева их можно хоть охраннику Магнита доверить. Хуже не будет.
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Говорят, перспективынй тренер.
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Чет вспомнился фильм «Чем мы заняты в тени», Луческу уже скоро как Петир будет тренировать в Трансильвании))
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Ответ Иван Рыбаков
Численность населения не самый конкретный показатель уровня жизни в стране.
самый конкретный показателя в принципе не существует
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Ответ Ден Ден
Символично будет, если он в сборной тренерскую карьеру и завершит
И выиграет с ней чемпионат мира!
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Ответ Carver
Чет вспомнился фильм «Чем мы заняты в тени», Луческу уже скоро как Петир будет тренировать в Трансильвании))
"Он не придёт на собрание - ему 10000 лет" )
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Ответ Joaninho90
Чаушеску, нищета, проблемы с электричеством
А сейчас Румыния процветает?
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Ответ окечуква
Бред полный. Я не в курсе того почему ушел Йорданеску-младший, ведь команда вполне достойно смотрелась, учитывая, что у румынов нет сейчас поколения звезд, какое было в 90-х годах. Но назначать на пост тренера человека, которому скоро пойдет девятый десяток - это фантасмагория какая-то.
Как раз таки тренера, у которого в приоритете игры, перебегать соперника по километражу, и нужно назначать где звезд нет. По сути как советская школа обыгрывать на физике, бегать пока соперник не сдохнет.
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Мирча, как Байден от футбола
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Ответ Олег Момус
Мирча, как Байден от футбола
Все-таки тренировать надо сохранять ясный ум, чем дряхлый Джо не может похвастаться..
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Хороший тренер - Монстр!
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Хорошая жена, хороший дом — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?! (С)
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Ответ London-D
ЮрПалычу тоже не расслабляться, условный Краснодар хоть сейчас доверяй спокойно)
Палыч бодрый дед, думаю ещё сможет в РПЛ себя проявить если захочет
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Ответ Птюч
Сейчас хороший уровень жизни в Румынии? А без дотаций ЕС?
Сейчас лучше чем тогда
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Ответ PabloCSKA
Надо задать Луческу вопрос: «где вы были 38 лет?»
"C 8 до 11!"
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Ответ Aleksey Yashin
Мир, который был 38 лет назад, где он сейчас?
Процентов 80% спортса еще не родились
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Ответ Recreated
Так у него разве крыша не течёт?
в киеве чуть ли не в реанимациях лежал
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Ответ London-D
ЮрПалычу тоже не расслабляться, условный Краснодар хоть сейчас доверяй спокойно)
Ага, что бы его ещё раз некомпетентные люди учили в защите поуже, а в атаке пошире.
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Ответ Иван Рыбаков
Численность населения не самый конкретный показатель уровня жизни в стране.
Сейчас хороший уровень жизни в Румынии? А без дотаций ЕС?
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Ответ окечуква
Это все понятно, я о другом немножко. На девятом десятке лучше подумать о своем здоровье, поберечь его. Да и уступить дорогу другим, помоложе. У тех кто меня минусует видимо родственников почтенного возраста нет, они плохо себе представляют что такое 89 лет.
Не, ну пишут что 79 лет, а не 89. А во вторых, замечал что кого то из стариков работа гробит, а кому-то как раз жизнь продлевает, уходя на пенсию они очень быстро стареют и уходят. Я думаю что для Луческу жизнь это футбол, забери у него футбол и он сдохнет.
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