У де Брюйне самый высокий оклад в АПЛ-2024/25. Холанд – 2-й, Салах и Каземиро делят 3-4-е место
Самым высокооплачиваемым игроком АПЛ-2024/25 будет Кевин де Брюйне.
По данным Capology, полузащитнику «Манчестер Сити» гарантированно начислят 20,8 млн фунтов. Премиальная часть неизвестна.
В топ-20 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:
1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 20,8 млн фунтов.
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 19,5 млн фунтов (бонусы – 24,7 млн).
3-4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 18,2 млн фунтов (бонусы – 2,6 млн).
3-4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 18,2 млн фунтов (бонусы – 5,2 млн).
5-6. Рахим Стерлинг («Челси») – 16,9 млн фунтов.
5-6. Ромелу Лукаку («Челси») – 16,9 млн фунтов.
7-9. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 15,6 млн фунтов.
7-9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 15,6 млн фунтов (бонусы – 3,9 млн).
7-9. Джек Грилиш («Манчестер Сити») – 15,6 млн фунтов.
10. Кай Хавертц («Арсенал») – 14,56 млн фунтов (бонусы 2,6 млн).
11. Габриэл Жезус («Арсенал») – 13,78 млн фунтов.
12-16. Жоау Канселу («Манчестер Сити») – 13 млн фунтов.
12-16. Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед») – 13 млн фунтов (бонусы – 2,6 млн).
12-16. Джон Стоунз («Манчестер Сити») – 13 млн фунтов.
12-16. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») – 13 млн фунтов (бонусы – 5,2 млн).
12-16. Рис Джеймс («Челси») – 13 млн фунтов.
17-19. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 12,48 млн фунтов.
17-19. Деклан Райс («Арсенал») – 12,48 млн фунтов.
17-19. Мартин Эдегор («Арсенал») – 12,48 млн фунтов (бонусы – 3,12 млн).
20. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 11,7 млн фунтов.
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Стерлинг, конечно, должен уезжать куда-нибудь подальше, толку от него меньше, чем от Мудрика, но он хотя бы бегает чёт там по полю и в прессе ничего не мычит.
Но вот лукака - это просто кошмарная бочка с жиром, которая только вредит за 17 в год, ещё и своё «фи» регулярно выказывает. В списке много крайне сомнительных получателей таких зарплат, но этот бросается в глаза.