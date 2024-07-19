У де Брюйне самый высокий оклад в АПЛ-2024/25. Холанд – 2-й, Салах и Каземиро делят 3-4-е место

Самым высокооплачиваемым игроком АПЛ-2024/25 будет Кевин де Брюйне.

По данным Capology, полузащитнику «Манчестер Сити» гарантированно начислят 20,8 млн фунтов. Премиальная часть неизвестна.

В топ-20 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:

1. («Манчестер Сити») – 20,8 млн фунтов.

2. («Манчестер Сити») – 19,5 млн фунтов (бонусы – 24,7 млн).

3-4. (« ») – 18,2 млн фунтов (бонусы – 2,6 млн).

3-4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 18,2 млн фунтов (бонусы – 5,2 млн).

5-6. («Челси») – 16,9 млн фунтов.

5-6. («Челси») – 16,9 млн фунтов.

7-9. («Манчестер Сити») – 15,6 млн фунтов.

7-9. («Манчестер Юнайтед») – 15,6 млн фунтов (бонусы – 3,9 млн).

7-9. Джек Грилиш («Манчестер Сити») – 15,6 млн фунтов.

10. («Арсенал») – 14,56 млн фунтов (бонусы 2,6 млн).

11. Габриэл Жезус («Арсенал») – 13,78 млн фунтов.

12-16. Жоау Канселу («Манчестер Сити») – 13 млн фунтов.

12-16. («Манчестер Юнайтед») – 13 млн фунтов (бонусы – 2,6 млн).

12-16. Джон Стоунз («Манчестер Сити») – 13 млн фунтов.

12-16. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») – 13 млн фунтов (бонусы – 5,2 млн).

12-16. Рис Джеймс («Челси») – 13 млн фунтов.

17-19. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 12,48 млн фунтов.

17-19. Деклан Райс («Арсенал») – 12,48 млн фунтов.

17-19. Мартин Эдегор («Арсенал») – 12,48 млн фунтов (бонусы – 3,12 млн).

20. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 11,7 млн фунтов.

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