У де Брюйне самый высокий оклад в АПЛ-2024/25. Холанд – 2-й, Салах и Каземиро делят 3-4-е место

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Самым высокооплачиваемым игроком АПЛ-2024/25 будет Кевин де Брюйне.

По данным Capology, полузащитнику «Манчестер Сити» гарантированно начислят 20,8 млн фунтов. Премиальная часть неизвестна.

В топ-20 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 20,8 млн фунтов.

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 19,5 млн фунтов (бонусы – 24,7 млн).

3-4. Мохамед СалахЛиверпуль») – 18,2 млн фунтов (бонусы – 2,6 млн).

3-4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 18,2 млн фунтов (бонусы – 5,2 млн).

5-6. Рахим Стерлинг («Челси») – 16,9 млн фунтов.

5-6. Ромелу Лукаку («Челси») – 16,9 млн фунтов.

7-9. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 15,6 млн фунтов.

7-9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 15,6 млн фунтов (бонусы – 3,9 млн).

7-9. Джек Грилиш («Манчестер Сити») – 15,6 млн фунтов.

10. Кай Хавертц («Арсенал») – 14,56 млн фунтов (бонусы 2,6 млн).

11. Габриэл Жезус («Арсенал») – 13,78 млн фунтов.

12-16. Жоау Канселу («Манчестер Сити») – 13 млн фунтов.

12-16. Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед») – 13 млн фунтов (бонусы – 2,6 млн).

12-16. Джон Стоунз («Манчестер Сити») – 13 млн фунтов.

12-16. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») – 13 млн фунтов (бонусы – 5,2 млн).

12-16. Рис Джеймс («Челси») – 13 млн фунтов.

17-19. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 12,48 млн фунтов.

17-19. Деклан Райс («Арсенал») – 12,48 млн фунтов.

17-19. Мартин Эдегор («Арсенал») – 12,48 млн фунтов (бонусы – 3,12 млн).

20. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 11,7 млн фунтов.

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23 комментария
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у Фернандеша меньше чем у Санчо, Решфорда, Маунта и Каземиро. Агента пора менять Бруно..
+20
-2
+18
заголовок так написан, что я зашел посмотреть, кто же занял 3е место…
+15
-1
+14
Ответ Streetbor
у Фернандеша меньше чем у Санчо, Решфорда, Маунта и Каземиро. Агента пора менять Бруно..
Это кстати нормально, 3 паспортиста и легенда футбола с 5 лч - это логично. А вот как у него зарплата меньше Жезуса и Хаверца - это уже интересно
+11
0
+11
Стерлинг с Лукаку - это жесть какая то
+7
0
+7
Агент Лукаку лучший) по-моему это она, Рафаелла , но не важно. Важно то, что эта телега с мышцами , забивающая раз в квартал получает больше 90% игроков
+3
0
+3
Не могу представить, как Челси жаждет выкинуть двух своих чёрных властелинов.

Стерлинг, конечно, должен уезжать куда-нибудь подальше, толку от него меньше, чем от Мудрика, но он хотя бы бегает чёт там по полю и в прессе ничего не мычит.

Но вот лукака - это просто кошмарная бочка с жиром, которая только вредит за 17 в год, ещё и своё «фи» регулярно выказывает. В списке много крайне сомнительных получателей таких зарплат, но этот бросается в глаза.
+2
0
+2
каземиро знзатно развел маню. Всё по заветам великих Алексиса Санчеза и Покбы лол
+1
0
+1
Ответ Jurgen Klinsmann
заголовок так написан, что я зашел посмотреть, кто же занял 3е место…
В точку! Такая ж фигня.
+2
-1
+1
Донный Каземиро получает больше Фернандеша 🤣🤣🤣
+5
-4
+1
Ответ Streetbor
у Фернандеша меньше чем у Санчо, Решфорда, Маунта и Каземиро. Агента пора менять Бруно..
Деньги не для всех самое главное. Тем более, когда ты итак уже миллионер.
+3
-2
+1
Стерлинг, Лукаку...)
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Лучший футболист мира Родри где?
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У эрлинга 44 млн может получиться в пике?
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Реал и Барса оказались мешками)
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Я правильно понял, что у Холанда при наличии активаций всех бонусов, заработает больше, чем его оклад?
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Ни одного из Тоттенхэма, всё-таки не можем конкурировать по зарплатам, и можем только мечтать о всяких Родри, Вирцах, Беллингемах...
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Ответ Stewart Крепкий
каземиро знзатно развел маню. Всё по заветам великих Алексиса Санчеза и Покбы лол
Учитывая как сложилась карьера Алексиса, это мю его развел, а не он мю. Если погба играл на чилле, то Санчес всегда отдавал всего себя на поле. Человек уходил из Арсенала одним из лучших в мире, а мю словно дементор всю футбольную радость из него выкачал. При этом Алексис не стал "уважать" свой контракт и разорвал его по обоюдному согласию. Хотя мог спокойно лутать бабки еще целых два года
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