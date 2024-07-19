«Реал» удивлен расходами «МЮ» на Йоро – он был готов заплатить не больше 30 млн евро. Некоторые клубы считают, что 62+8 млн – слишком много

Некоторые клубы считают, что «Манчестер Юнайтед» переплатил за Лени Йоро.

Сообщалось, что манкунианцы заплатили «Лиллю» 62 млн евро, еще 8 млн – бонусы.

The Athletic утверждает, что «Реал» был готов купить футболиста максимум за 30 млн евро и надеялся, что желание защитника играть в составе победителей Лиги чемпионов вынудит французскую команду сделать скидку.

Также на 18-летнего игрока претендовали « » и « ». Мерсисайдцам было сказано, что Йоро хочет, чтобы ему гарантировали игровое время, и английский клуб на это не согласился.

Суммы, фигурирующие в соглашении между «МЮ», « » и самим Йоро, вызвали удивление у менеджеров «Реала» и других команд, претендовавших на Йоро. Источник The Athletic в мадридском клубе заявил: «Он заработает много денег».

Некоторые клубы считают, что на , несмотря на его потенциал, потратили слишком много денег.

Утверждается, что Омар Беррада, новый генеральный директор « », был «одержим» Йоро и очень хотел опередить «Реал». Он вел переговоры на заключительном этапе.

«МЮ» перехватил 18-летнего Йоро у «Реала» – за 62 млн. Почему всем нужен этот ЦЗ?

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду