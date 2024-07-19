«Реал» удивлен расходами «МЮ» на Йоро – он был готов заплатить не больше 30 млн евро. Некоторые клубы считают, что 62+8 млн – слишком много

Теги Лилль ПСЖ Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига деньги Омар Беррада Лени Йоро Футбол

Некоторые клубы считают, что «Манчестер Юнайтед» переплатил за Лени Йоро.

Сообщалось, что манкунианцы заплатили «Лиллю» 62 млн евро, еще 8 млн – бонусы.

The Athletic утверждает, что «Реал» был готов купить футболиста максимум за 30 млн евро и надеялся, что желание защитника играть в составе победителей Лиги чемпионов вынудит французскую команду сделать скидку.

Также на 18-летнего игрока претендовали «Ливерпуль» и «ПСЖ». Мерсисайдцам было сказано, что Йоро хочет, чтобы ему гарантировали игровое время, и английский клуб на это не согласился.

Суммы, фигурирующие в соглашении между «МЮ», «Лиллем» и самим Йоро, вызвали удивление у менеджеров «Реала» и других команд, претендовавших на Йоро. Источник The Athletic в мадридском клубе заявил: «Он заработает много денег».

Некоторые клубы считают, что на Лени, несмотря на его потенциал, потратили слишком много денег.

Утверждается, что Омар Беррада, новый генеральный директор «Юнайтед», был «одержим» Йоро и очень хотел опередить «Реал». Он вел переговоры на заключительном этапе.

«МЮ» перехватил 18-летнего Йоро у «Реала» – за 62 млн. Почему всем нужен этот ЦЗ?

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40 комментариев
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Уважаемые модераторы. Когда вы нормально накажите Ригоберку? Кроме провокаций путём каверканья и оскорблений его комментарии ничего не несут.
+58
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+53
ригоберсонг моча
+42
-6
+36
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Эта жертва под каждым постом Реала потеет.
+33
-1
+32
Ответ Птюч
Уважаемые модераторы. Когда вы нормально накажите Ригоберку? Кроме провокаций путём каверканья и оскорблений его комментарии ничего не несут.
Это кто-то из администрации и сидит возможно)
+19
0
+19
Ответ Птюч
Уважаемые модераторы. Когда вы нормально накажите Ригоберку? Кроме провокаций путём каверканья и оскорблений его комментарии ничего не несут.
Он сам один из модеров с основного акка
Его чушь не удаляют, а любое упоминание в других комментах - трут, причём всю ветку
+11
-1
+10
Ответ Алексей Елистратов
За Эндрика реал тоже переплатил раз в 10
ригоберсонг mоча
+13
-3
+10
Ответ Syndycate
Это кто-то из администрации и сидит возможно)
+++
+8
0
+8
Ответ Птюч
Уважаемые модераторы. Когда вы нормально накажите Ригоберку? Кроме провокаций путём каверканья и оскорблений его комментарии ничего не несут.
Админы и есть т...е провокаторы Ригоберсонога, Климов и пр.
+8
0
+8
Ответ Александр Едуков
Просто добавь в черный список навсегда. И его видно не будет
Да добавил давно, просто иногда смотрю ради интереса что он там пишет. А этот дурачок не меняется.
+6
-1
+5
За Эндрика реал тоже переплатил раз в 10
+18
-13
+5
Ответ Птюч
Уважаемые модераторы. Когда вы нормально накажите Ригоберку? Кроме провокаций путём каверканья и оскорблений его комментарии ничего не несут.
Согласен. Ответил ему недавно - моментально удалили комментарий
+4
0
+4
Ответ Птюч
Уважаемые модераторы. Когда вы нормально накажите Ригоберку? Кроме провокаций путём каверканья и оскорблений его комментарии ничего не несут.
Просто добавь в черный список навсегда. И его видно не будет
+5
-1
+4
Подумали что самые умные, выставили ультиматумы какие то про 30 млн или бесплатный переход через год, в итоге остались без игрока и удивляются)))
+9
-5
+4
Ответ Syndycate
Это кто-то из администрации и сидит возможно)
Не возможно, а 100%, помня что этот персонаж писал про умершего ребенка Роналду я до сих пор поражен, что этот тип навечно не забанен тут
+3
0
+3
Ответ Птюч
Уважаемые модераторы. Когда вы нормально накажите Ригоберку? Кроме провокаций путём каверканья и оскорблений его комментарии ничего не несут.
Он на подсосе у администрации, либо сам из админов.
+3
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+3
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Чучименю - новый герой Риго. Кто это?
+2
0
+2
Ответ Птюч
Уважаемые модераторы. Когда вы нормально накажите Ригоберку? Кроме провокаций путём каверканья и оскорблений его комментарии ничего не несут.
Это один из модеров, либо комнатная собачка модеров. И все комменты на эту тему быстренько подчищают, и твой тоже подчистят к утру, полагаю.
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Жаль коммент ригоберки удалён, пришлось читать про переход Йоро
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Идиотский трансфер за безумные деньги...МЮ в своём репертуаре при любом руководстве...Там походу вирус идиотизма обитает☝️
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Ответ Птюч
Уважаемые модераторы. Когда вы нормально накажите Ригоберку? Кроме провокаций путём каверканья и оскорблений его комментарии ничего не несут.
Да модераторы спорца это отдельный вид прикола)))
+1
0
+1
Ответ Птюч
Уважаемые модераторы. Когда вы нормально накажите Ригоберку? Кроме провокаций путём каверканья и оскорблений его комментарии ничего не несут.
У Рико карт Бланш. Он и матерится может и оскорблять кого угодно. К этому пора привыкнуть.
+1
0
+1
Ответ Птюч
Уважаемые модераторы. Когда вы нормально накажите Ригоберку? Кроме провокаций путём каверканья и оскорблений его комментарии ничего не несут.
все упомянутые тобой мои дети (я их отчим)
+2
-1
+1
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Остаётся только каверкать Чуамени когда твоя команда купила брусок годный для лавки и у тебя там играет центральный защитник которого даже Челси отпустил свободным.
+1
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Ответ Vertex Fanky
Чучименю - новый герой Риго. Кто это?
Один из его папиков
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Очередной будущий обладатель золотого мяча подъехал.)
+2
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Почему это должно волновать МЮ?
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Ответ Egor .
Только вот в чем он не прав...
Он говорит что эндрик стоит 5 млн? Это по твоему правда?
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Ответ Алексей Елистратов
За Эндрика реал тоже переплатил раз в 10
почему это?
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Ответ Птюч
Уважаемые модераторы. Когда вы нормально накажите Ригоберку? Кроме провокаций путём каверканья и оскорблений его комментарии ничего не несут.
ZETBET.RU ставлю по ним, за 4 дня на экспрессах сделал + 428 тыс. Советую кто крупно играет. Мужики в месяц можно стабильный + иметь !
ZETBET.RU
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Ну когда профукали трансфер, конечно начнут сливать инсайды в газетки, что мол это переплата. Очевидно переплата, но когда за парня выстроилась очередь из РМ, МЮ, Ливерпуля и ПСЖ, то наверно странно говорить о 30 млн как о каком-то потолке.
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