«Реал» удивлен расходами «МЮ» на Йоро – он был готов заплатить не больше 30 млн евро. Некоторые клубы считают, что 62+8 млн – слишком много
Некоторые клубы считают, что «Манчестер Юнайтед» переплатил за Лени Йоро.
Сообщалось, что манкунианцы заплатили «Лиллю» 62 млн евро, еще 8 млн – бонусы.
The Athletic утверждает, что «Реал» был готов купить футболиста максимум за 30 млн евро и надеялся, что желание защитника играть в составе победителей Лиги чемпионов вынудит французскую команду сделать скидку.
Также на 18-летнего игрока претендовали «Ливерпуль» и «ПСЖ». Мерсисайдцам было сказано, что Йоро хочет, чтобы ему гарантировали игровое время, и английский клуб на это не согласился.
Суммы, фигурирующие в соглашении между «МЮ», «Лиллем» и самим Йоро, вызвали удивление у менеджеров «Реала» и других команд, претендовавших на Йоро. Источник The Athletic в мадридском клубе заявил: «Он заработает много денег».
Некоторые клубы считают, что на Лени, несмотря на его потенциал, потратили слишком много денег.
Утверждается, что Омар Беррада, новый генеральный директор «Юнайтед», был «одержим» Йоро и очень хотел опередить «Реал». Он вел переговоры на заключительном этапе.
«МЮ» перехватил 18-летнего Йоро у «Реала» – за 62 млн. Почему всем нужен этот ЦЗ?
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Его чушь не удаляют, а любое упоминание в других комментах - трут, причём всю ветку
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