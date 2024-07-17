В парке Галицкого у стадиона «Краснодара» произошел пожар – из-за возгорания теплоизоляции в рабочем корпусе

Теги премьер-лига Россия происшествия Краснодар Сергей Галицкий Cтадион Краснодар Футбол

В парке возле стадиона «Краснодара» произошел пожар.

Крупный пожар произошел на территории парка «Краснодар» 17 июля. По словам очевидцев, пожар может быть там, где ранее располагался арт-объект «Парад планет». Рядом находятся детские игровые зоны.

В администрации парка рассказали телеграм-каналу Mash, что причиной стало возгорание теплоизоляции внутри рабочего корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников. 

Парк был построен на средства владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого и открыт 28 сентября 2017 года.

18 комментариев
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Тут в Краснодаре каждый день пожары, вообще не удивительно
40 градусов жары
+23
-2
+21
Вроде бы ничего критичного нет, насколько я знаю. Горели подсобные помещения, парк как таковой не пострадал. Огонь локализовали на 30кв метрах
+20
-2
+18
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Вы бы полечились. В чем полоскание? Большинство людей знают этот парк именно как "парк Галицкого".
+13
-5
+8
Блин , так жалко , надеюсь без последствий, и все восстановят оперативно)
+11
-5
+6
Ответ Пердёж
Комментарий скрыт
Мало можно найти примеров соответствия ника комментарию. Ты прям тютелька в тютельку
+7
-1
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Ну вот у него есть официальное название "Парк Краснодар", но много ли людей по всей стране знают его под ним?! Для большинства это "парк Галицкого"
+5
-2
+3
Комментарий удален пользователем
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Комментарий скрыт
Да у нас в какой район не заедь, везде дерьмо найдешь
+2
-2
0
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