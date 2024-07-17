В парке Галицкого у стадиона «Краснодара» произошел пожар – из-за возгорания теплоизоляции в рабочем корпусе

В парке возле стадиона «Краснодара» произошел пожар.

Крупный пожар произошел на территории парка «Краснодар» 17 июля. По словам очевидцев, пожар может быть там, где ранее располагался арт-объект «Парад планет». Рядом находятся детские игровые зоны.

В администрации парка рассказали телеграм-каналу Mash, что причиной стало возгорание теплоизоляции внутри рабочего корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников.

Парк был построен на средства владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого и открыт 28 сентября 2017 года.