Семья Мбаппе хочет купить «Кан» из Лиги 2. Переговоры находятся на продвинутой стадии
Семья Килиана Мбаппе заинтересовалась покупкой французского клуба.
Семья футболиста находится на продвинутой стадии переговоров о приобретении «Кана», выступающего на данный момент в Лиге 2.
Нормандский клуб принадлежит американской компании по управлению активами Oaktree Capital Management.
Однако компания проинформировала миноритарного акционера клуба Пьер-Антуана Каптона о том, что они выйдут из состава владельцев команды.
Семейный бизнес Килиана Мбаппе, возглавляемый его матерью и агентом Файзой Ламари, заинтересован в приобретении контрольного пакета акций «Кана». Переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщает Get Football News France со ссылкой на RMC Sport и Ouest-France.
«Кан» занял шестую позицию в прошлом сезоне Лиги 2.
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