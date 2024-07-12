Семья Мбаппе хочет купить «Кан» из Лиги 2. Переговоры находятся на продвинутой стадии

Теги Реал Мадрид лига 1 Франция бизнес Кан Д2 Франция Килиан Мбаппе Файза Ламари Футбол

Семья Килиана Мбаппе заинтересовалась покупкой французского клуба.

Семья футболиста находится на продвинутой стадии переговоров о приобретении «Кана», выступающего на данный момент в Лиге 2.

Нормандский клуб принадлежит американской компании по управлению активами Oaktree Capital Management.

Однако компания проинформировала миноритарного акционера клуба Пьер-Антуана Каптона о том, что они выйдут из состава владельцев команды.

Семейный бизнес Килиана Мбаппе, возглавляемый его матерью и агентом Файзой Ламари, заинтересован в приобретении контрольного пакета акций «Кана». Переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщает Get Football News France со ссылкой на RMC Sport и Ouest-France.

«Кан» занял шестую позицию в прошлом сезоне Лиги 2.

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41 комментарий
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Ответ Roman
Купить Кан и купить в Кан Ли Кана из ПСЖ
И Оливера Кана тренером
+91
-1
+90
Купить Кан и купить в Кан Ли Кана из ПСЖ
+67
-1
+66
Ответ Yavich
И Оливера Кана тренером
Ещё Н’Голо Канте и что-бы об этом высказался Кантона
+42
-6
+36
Почему нет ? Хоть и не фанат Мбаппе , но пусть деньги идут на развитие футбола . Во первых помогут клубу развиваться , плюс будет потом что делать после завершения карьеры . Кан конечно клуб с не большой историей и немного играл в высшем дивизионе , но если захотеть , то можно в космос полететь .
+10
0
+10
Ответ Cruel Snake
Ещё Н’Голо Канте и что-бы об этом высказался Кантона
И Любомир Кантонистов
+11
-1
+10
Ответ Roman
Купить Кан и купить в Кан Ли Кана из ПСЖ
И слелать маскотом Шао Кана
+9
0
+9
Ответ Altered Carbon
И Любомир Кантонистов
тогда уж и Канчельскис
+7
0
+7
Оливер Кан должен стать президентом клуба.
+11
-6
+5
Ответ Roman
Купить Кан и купить в Кан Ли Кана из ПСЖ
Канисареса попросить возобновить карьеру для перехода в клуб.
+4
0
+4
Купят Каналеса, Кандреву, Канселу. Каннаваро сделают тренером и Кани в помощники
+4
0
+4
Ответ Dizzod
Купят клуб, переманят Мбапре и будут ему за счёт бюджета провинции платить многомиллионную зарплату.
Они же не в России
+3
0
+3
Ответ Dexter Morgan
Оливер Кан должен стать президентом клуба.
И как в Баварии после забитых мячей на стадионе будет играть канкан
+5
-2
+3
Будет где карьеру завершить
+3
0
+3
Каналья
+5
-2
+3
Они сначала хотели купить эйфелевую башню но чуть не хватило
+2
0
+2
Ответ Сергей Александрович
Канисареса попросить возобновить карьеру для перехода в клуб.
У него есть сын кстати, фамилия Канисарес
+2
0
+2
Ответ songbilong
Купят Каналеса, Кандреву, Канселу. Каннаваро сделают тренером и Кани в помощники
И Кану в нападение
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Оливер Кан должен стать президентом клуба.
Канчельскис тренером.
+1
0
+1
После чего он будет переименован в "Килиан".
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Оливер Кан должен стать президентом клуба.
Канчельскис займется медийкой
+1
0
+1
Отличная новость! "Кан" не "Химики"!
0
0
0
Ну а что, денег уже столько, что может порулить клубом лет 50
0
0
0
Ответ Yavich
И Оливера Кана тренером
Кан Кана одержал победу, забил Ли Кан
0
0
0
Ответ Cruel Snake
Ещё Н’Голо Канте и что-бы об этом высказался Кантона
И отсудить у нанта прозвище канарейки
0
0
0
Ответ Roman
Купить Кан и купить в Кан Ли Кана из ПСЖ
Каннаваро уже выехал
0
0
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Если в Реале не получится, есть свой клуб,где можно отдохнуть и статистику поправить...
0
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Вау.
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Потренируются на Кане, а потом за ПСЖ придут.
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Пошёл по стопам Бекхэма. Но Кан - это не Майами:)
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Мааам! Ну купи мне клуб! Хочу, хочу, хочу!!!
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