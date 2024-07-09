Родри считает, что Тэйлор ошибся, не дав Кроосу карточку за фол на Педри: «Плохой стык. Дело не в карточке, а в том, как пойдет игра после этого»
Родри прокомментировал эпизод с травмой Педри.
Полузащитник «Барселоны» получил повреждение на 8-й минуте матча 1/4 финала Испания – Германия (2:1) на Евро-2024 после столкновения с Тони Кроосом. Спустя некоторое время Педри не смог продолжить матч и был заменен. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не стал наказывать немца.
– Это была игра, в которой нужно было бороться за право играть.
– Да, были жесткие стыки. Я был рядом, когда это случилось с Педри, и это было плохой стык. Но такое случается в футболе, судья должен контролировать ситуацию.
– Энтони Тэйлор ошибся?
– Думаю, да. И дело не в том, что там была или не было [карточки], а в том, как пойдет игра после этого. Если нет карточки, то в следующий раз...
– Английские судьи, как правило, позволяют играть, разве это не было ожидаемо?
– Нет. Я их хорошо знаю, но, когда они судят в Европе, они, как правило, снижают уровень допустимого по сравнению с Англией. Как игрок, ты должен уметь это интерпретировать, – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.
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А вообще весь прошлый сезон в АПЛ - это скандалы с судьями, но только в УЕФА этого не слышали.
Я хоть и болельщик Барсы, поэтому ты можешь и меня обвинить в предвзятости, но тут малыш молодец без вопросов. В голевых передачах ,иногда , самый важный элемент это не сложнось самой передачи , а именно своевременность + удобство для парьнера.
Я бы оценил этот гол, как 65% влияние Ольмо и 35% Ямаля. И самой важной заслугой в этом голе Ольмо, был даже не сам удар , а его прекрасный рывок-открывание в опорную соперника
А я все пытаюсь логику в твоих словах найти, а ты оказывается фанат Барселоны, который пытается приплести заслугу игрока Барсы к победе Испании))