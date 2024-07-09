Родри считает, что Тэйлор ошибся, не дав Кроосу карточку за фол на Педри: «Плохой стык. Дело не в карточке, а в том, как пойдет игра после этого»

Родри прокомментировал эпизод с травмой Педри.

Полузащитник «Барселоны» получил повреждение на 8-й минуте матча 1/4 финала – (2:1) на после столкновения с . Спустя некоторое время не смог продолжить матч и был заменен. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не стал наказывать немца.

– Это была игра, в которой нужно было бороться за право играть.

– Да, были жесткие стыки. Я был рядом, когда это случилось с Педри, и это было плохой стык. Но такое случается в футболе, судья должен контролировать ситуацию.

– Энтони Тэйлор ошибся?

– Думаю, да. И дело не в том, что там была или не было [карточки], а в том, как пойдет игра после этого. Если нет карточки, то в следующий раз...

– Английские судьи, как правило, позволяют играть, разве это не было ожидаемо?

– Нет. Я их хорошо знаю, но, когда они судят в Европе, они, как правило, снижают уровень допустимого по сравнению с Англией. Как игрок, ты должен уметь это интерпретировать, – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.

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