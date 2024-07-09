Родри считает, что Тэйлор ошибся, не дав Кроосу карточку за фол на Педри: «Плохой стык. Дело не в карточке, а в том, как пойдет игра после этого»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу судьи Тони Кроос Евро-2024 Энтони Тэйлор Родри Педри Футбол

Родри прокомментировал эпизод с травмой Педри.

Полузащитник «Барселоны» получил повреждение на 8-й минуте матча 1/4 финала ИспанияГермания (2:1) на Евро-2024 после столкновения с Тони Кроосом. Спустя некоторое время Педри не смог продолжить матч и был заменен. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не стал наказывать немца.

Это была игра, в которой нужно было бороться за право играть.

– Да, были жесткие стыки. Я был рядом, когда это случилось с Педри, и это было плохой стык. Но такое случается в футболе, судья должен контролировать ситуацию.

Энтони Тэйлор ошибся?

– Думаю, да. И дело не в том, что там была или не было [карточки], а в том, как пойдет игра после этого. Если нет карточки, то в следующий раз...

Английские судьи, как правило, позволяют играть, разве это не было ожидаемо?

– Нет. Я их хорошо знаю, но, когда они судят в Европе, они, как правило, снижают уровень допустимого по сравнению с Англией. Как игрок, ты должен уметь это интерпретировать, – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.

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57 комментариев
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Да Тейлор в той игре снизил так снизил, ниже плинтуса! )
А вообще весь прошлый сезон в АПЛ - это скандалы с судьями, но только в УЕФА этого не слышали.
+45
-2
+43
Тейлор вообще хреново судит в 90 %
+38
-2
+36
Тейлор отсудил эту игру абсолютно на своем уровне. Обычный бездарь, который всегда косячит в обе стороны. Это даже не предвзятость, это профнепригодность обычная.
+36
-1
+35
Ответ Фрэнк Канистра
Тейлор отсудил эту игру абсолютно на своем уровне. Обычный бездарь, который всегда косячит в обе стороны. Это даже не предвзятость, это профнепригодность обычная.
Полностью согласен он профнепригоден даже возможно психически болен он очень странный
+13
0
+13
Особенно взбесило как Кроос потом ходил и улыбался.
+26
-14
+12
Ответ brno2020
Да Тейлор в той игре снизил так снизил, ниже плинтуса! ) А вообще весь прошлый сезон в АПЛ - это скандалы с судьями, но только в УЕФА этого не слышали.
В Ла Лиге тоже самое. Основная причина это нет особого регламента когда смотреть ВАР. В пользу некоторых команд рассмотрят миллиметровые офсайды, малейшее касание, а в некоторых случаях пропустят грубые фолы и игру рукой
+12
-1
+11
Тэйлор идиот, испортил себе игру на третьей минуте матча
+6
-2
+4
Ответ Hesen Nuriyev
Ямал или Мерино?) просто не пойму твою логику, я думал он в ответ как-то толкнул его) а так в игре вроде ничем не запомнился и был рано заменен
Ямал убрал фланг защиты и отдал голевую на Ольмо. Так что Ямал предзавершил карьеру Крооса, а Мерино завершил.
+8
-4
+4
Напомните, что Родри говорил о пощечине Лапорта Модричу?
+8
-5
+3
Назначить Тэйлора на такой шикарный матч уже было ошибкой
+3
0
+3
Кроос перед пенсией золотой мразотный мяч этой игрой заслужил, если бы такой вручался. Просто амплуа костолома пенсионера примерил
+2
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Ответ Hesen Nuriyev
я думаю у любого человека хватит ума понять, что если игрок получает ЖК, тем более такой умный как Кросс, то дальше он не будет фолить на ЖК)
Именно поэтому после полученной ЖК он в конце 2 тайма боднул в спину испанца, но Тейлору пофиг было.
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Да Кроосу надо было же + пенальти за рукой Кукурелья
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нарушение на педри неоднозначно. там все-таки кроос мяча коснулся. но абсолютно желтый не свистнутый толчок в спину ойарсабаля на последних минутах - это нечто, конечно.
+5
-3
+2
Ответ Ansu Fati
В Ла Лиге тоже самое. Основная причина это нет особого регламента когда смотреть ВАР. В пользу некоторых команд рассмотрят миллиметровые офсайды, малейшее касание, а в некоторых случаях пропустят грубые фолы и игру рукой
Как раз таки в Ла лиге все ясно . Реал тащат за уши и все
+12
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+2
Ответ Hesen Nuriyev
🤦‍♂️ ну такая себе голевая, обычный поперечный пас в ноги, где в голе 99% заслуга бьющего. А я все пытаюсь логику в твоих словах найти, а ты оказывается фанат Барселоны, который пытается приплести заслугу игрока Барсы к победе Испании))
Пас идеальный и по таймингу и по точности направления в нужную точку, Ямал идеально вложил мяч в бьющую сильную ногу Ольмо , попав так же идеально в такт его бега в нужное время. При этом он же не играл в касание, он до этого принял мяч протянул за собой защитника , потом сменил направление и отдал передачу в нужный момент.
Я хоть и болельщик Барсы, поэтому ты можешь и меня обвинить в предвзятости, но тут малыш молодец без вопросов. В голевых передачах ,иногда , самый важный элемент это не сложнось самой передачи , а именно своевременность + удобство для парьнера.
Я бы оценил этот гол, как 65% влияние Ольмо и 35% Ямаля. И самой важной заслугой в этом голе Ольмо, был даже не сам удар , а его прекрасный рывок-открывание в опорную соперника
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
В 1998 Золотой Мяч, видимо, не вручали, понял
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Ответ Tristan...
Потом Ямаль его быстро покарал
Упаковал домой
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+1
Ответ Hesen Nuriyev
ну там обычный игровой фол был не на ЖК совсем
Да, обычный фол, всего лишь боднул в спину когда просто по центру практически на линии штрафной игрок Испании прорывался.
+2
-1
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Опытный игрок, а не понимает элементарного. Это был мелкий фол, простой шлагбаум, подножка, за такое карточку не дают. Но случилось несчастье, касание колено в колено. В футболе не дают карточки по последствиям, такого правила нет( хотя я не против).
+4
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Кроос в том матче как минимум на 3-4 ЖК наиграл а Тейлор ему даже 2 не дал.
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Ответ Tristan...
Потом Ямаль его быстро покарал
а как его Ямал покарал?
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+1
Английский Вилков
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0
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Почему этот Тэйлор судит топ матчи?
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Ответ Tristan...
Отдал голевую на первый гол
🤦‍♂️ ну такая себе голевая, обычный поперечный пас в ноги, где в голе 99% заслуга бьющего.
А я все пытаюсь логику в твоих словах найти, а ты оказывается фанат Барселоны, который пытается приплести заслугу игрока Барсы к победе Испании))
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0
Ответ Stereophonics89
Ну да, также обычно и происходит Игрок в плей-офф ЧЕ получает ЖК на первых минутах и потом сразу же наступает на ного сопернику
Он в конце игры, имея желтую, откровенно толкнул Оярсабаля в спину, когда тот пытался войти в штрафную, обыграв его, но Тейлор, понимая, что тут придется давать 2ю жк, просто не свистнул фол)))
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Ответ Tristan...
За более простейший пас тут всем сайтом ЗМ выносят некоторым. Голевая есть как факт. Я и не говорил, что в ней есть что то экстраординарное. Ямаль в 16 лет отдал голевую в 1/4 против немцев и вышел со сборной в 1/2, в то время Кроос окончательно разрушил образ джентльмена в последней игре и отправился в небытие
В небытие это ты, Кросса будут вспоминать десятилетия вперед
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Ответ Tristan...
Завершил его карьеру в том же матче
Он её завершил месяц назад, ты проснулся только вчера? :)
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Ответ Potapson
Особенно взбесило как Кроос потом ходил и улыбался.
А что ему реветь? Да за два фола друг за другом ему должны были дать жёлтую, но он никого не убивал, Педри в целом хрустальный, и это не новость уже пару лет, к сожалению Барса и Испания замучали его, сразу после Фати, и после Гави. Сейчас вот Ямаля укатывают потихоньку, надеюсь, не смогут.
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Ответ Lookeys
Он её завершил месяц назад, ты проснулся только вчера? :)
Карьера завершена после финального свистка последнего матча
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