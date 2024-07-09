Титов о Соболеве в «Зените»: «Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Многое решают агенты и деньги. Футбол сейчас – большой бизнес»
Егор Титов высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».
Ранее стало известно, что петербуржцы заплатят 10+2 млн евро «Спартаку» за нападающего.
– Как вы понимаете тему возможного ухода Соболева в «Зенит»? Надо ли уходить?
– Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Он пропал. Многое решают агенты и деньги. Это данность. Футбол сегодня – большой бизнес.
– То есть если Соболев уйдет, его не вправе называть предателем?
– Ни в коем случае! Соболев не воспитанник «Спартака». Это самый принципиальный момент. Я воспитанник «Спартака», с 7 лет, и не могу представить, чтобы куда-то ушел, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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Правда, питерский гегемон тогда обитал в пердиве, а Спартак обыгрывал Реал в ЛЧ, но кого волнуют подобные нюансы😏
Кто-то всю жизнь в своём клубе проводит (как Акинфеев), кто-то меняет каждые два-три сезона. Всё индивидуально.. Любой имеет право сменить место работы, не надо это так болезненно воспринимать.
И бросаться словами "патриотизм", "предатель" совсем уж неуместно.
Спасибо за всё
все - лидеры своих клубов, но конкурентами Спартаку на момент перехода никакой из клубов не был, по чесноку
Неужели бы в "Баварию" бы не перешёл, если бы тогда за него дикие бабки не запросили ? "Восточноевропейский Зидан" ты наш....
«Антон Шунин попрощался с командой. Если у нас получится сделать прощальный матч, мы обязательно это сделаем», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.