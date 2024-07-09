Титов о Соболеве в «Зените»: «Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Многое решают агенты и деньги. Футбол сейчас – большой бизнес»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Егор Титов высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

Ранее стало известно, что петербуржцы заплатят 10+2 млн евро «Спартаку» за нападающего.

Как вы понимаете тему возможного ухода Соболева в «Зенит»? Надо ли уходить?

– Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Он пропал. Многое решают агенты и деньги. Это данность. Футбол сегодня – большой бизнес.

То есть если Соболев уйдет, его не вправе называть предателем?

– Ни в коем случае! Соболев не воспитанник «Спартака». Это самый принципиальный момент. Я воспитанник «Спартака», с 7 лет, и не могу представить, чтобы куда-то ушел, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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60 комментариев
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Вся страна ждала , что в Баварию уйдет, а так и не ушел ...
+50
-4
+46
Самое непонтяное тут, зачем Зениту это не отесанное полено.
+27
-6
+21
Ответ SpoSuShi
Ну, расскажи кого скупал Спартак.? У кого он звёзд уводил? Давай ка пустомеля.
В 1991 Спартак купил у Зенита Радченко.
Правда, питерский гегемон тогда обитал в пердиве, а Спартак обыгрывал Реал в ЛЧ, но кого волнуют подобные нюансы😏
+18
-5
+13
Ответ Сибирский литовец
Вся страна ждала , что в Баварию уйдет, а так и не ушел ...
За пивом?
+24
-15
+9
Ответ Сибирский литовец
Вся страна ждала , что в Баварию уйдет, а так и не ушел ...
Помню в СЭ тогда писали, что за 25 млн мог уйти
+10
-2
+8
Ответ Peter Parker
Так ты с 8 лет в Спартаке, а Соболев 5 сезонов. О чем тут говорить
Так он так и сказал
+8
-1
+7
Ответ xa-xa
За пивом?
Титов в 2000-2001 был реально топовый хав, и Бавария его действительно хотела взять, но Романцев за Егория заломил конский ценник😐
+9
-3
+6
При чём тут патриотизм? Это слово всё больше стали пихать не по делу. Тут уместно говорить о преданности клубу, болельщикам и т.п. Не более того.
Кто-то всю жизнь в своём клубе проводит (как Акинфеев), кто-то меняет каждые два-три сезона. Всё индивидуально.. Любой имеет право сменить место работы, не надо это так болезненно воспринимать.
И бросаться словами "патриотизм", "предатель" совсем уж неуместно.
+8
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+6
По ситуации с Шуниным и от клуба нет такой благодарности. Поправьте, если не прав, но о прощальном матче не было новостей.
+6
-2
+4
Ответ ros01
При чём тут патриотизм? Это слово всё больше стали пихать не по делу. Тут уместно говорить о преданности клубу, болельщикам и т.п. Не более того. Кто-то всю жизнь в своём клубе проводит (как Акинфеев), кто-то меняет каждые два-три сезона. Всё индивидуально.. Любой имеет право сменить место работы, не надо это так болезненно воспринимать. И бросаться словами "патриотизм", "предатель" совсем уж неуместно.
Люди сами себе настроили воздушных замков и верят в это. И болельщики им вторят. Почему-то когда кто-то любит ac/dc, а кто-то guns’n’roses, никто никому лицо за это не бьёт. Когда один человек меняет одно место работы на другое - тоже. Это жизнь и это никак не влияет на уклад жизни третьих лиц и не несёт им вреда. Я ещё могу понять, когда розовые очки надевает молодёжь - юношеский максимализм, вера в идеалы и тд. Но взрослым надо более критически к таким вопросам подходить.
+4
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+3
Егор Ильич живая легенда Спартака
Спасибо за всё
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+3
Ответ Легато
Помню в СЭ тогда писали, что за 25 млн мог уйти
Читал, что он даже не знал о том, что им интересуется Бавария. В то время агентов не было. А Романцев конечно редиска, что не отпустил. Представители Баварии потом подтвердили что ездили в Москву несколько раз на переговоры, но 25 платить не хотели, слишком рискованно было.
+5
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+2
Ответ Сергей Галынский
Какой патриотизм Егор!? Спартак в 90х был сродни Зениту - скупал всех как пылесос Патриот блин 😅
А можно фамилии тех, кого Спартак скупил, когда они были лидерами конкурентов)))
+4
-3
+1
Ответ ros01
При чём тут патриотизм? Это слово всё больше стали пихать не по делу. Тут уместно говорить о преданности клубу, болельщикам и т.п. Не более того. Кто-то всю жизнь в своём клубе проводит (как Акинфеев), кто-то меняет каждые два-три сезона. Всё индивидуально.. Любой имеет право сменить место работы, не надо это так болезненно воспринимать. И бросаться словами "патриотизм", "предатель" совсем уж неуместно.
Согласен, великие Фигу, Роналдо и Луис Энрике и за Барсу, и за Реал играли и ничего… каждый сам для себя решает, что приемлемо, а что нет
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Ответ Caniball
А можно фамилии тех, кого Спартак скупил, когда они были лидерами конкурентов)))
ну если не брать именно конкурентов, то вот что вспомнилось (не всё про 90-е и только российские игроки, без украинских) - Шмаров, Масалитин, Булатов, Баранов, Аленичев, Бояринцев, Канищев, Павлюченко

все - лидеры своих клубов, но конкурентами Спартаку на момент перехода никакой из клубов не был, по чесноку
+2
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+1
Я воспитанник «Спартака», с 7 лет, и не могу представить, чтобы куда-то ушел, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Неужели бы в "Баварию" бы не перешёл, если бы тогда за него дикие бабки не запросили ? "Восточноевропейский Зидан" ты наш....
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-2
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Егор имеет право так говорить. Всю жизнь за Спартак. И в радости в горе. И когда денег не было. Сейчас такого ни один российский клуб не показывает.
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Ответ lovkac
По ситуации с Шуниным и от клуба нет такой благодарности. Поправьте, если не прав, но о прощальном матче не было новостей.
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможности организовать прощальный матч для бывшего вратаря клуба Антона Шунина.

«Антон Шунин попрощался с командой. Если у нас получится сделать прощальный матч, мы обязательно это сделаем», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
+2
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Ответ Peter Parker
Так я так и сказал
Так вы все так и сказали
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Такой преданности, как у Титова и бромонтана страна не знала)
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А в чем не патриотизм? Из одного клуба России перешел в другой.
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Ответ ЗЕНИТ65
Ты про Москву. Так и есть
И про тех типов из городка засевших во власти в Москве тоже.
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Ответ Ковид 07.10.52
Оказывается отбор денег у народа на утеху типов из одного городка - это футбольный бизнес.
Ты про Москву. Так и есть
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Ответ Илья Владимирович
Он говорит про российские клубы, вроде же очевидно.
То есть, я люблю свою жену и поэтому к соседке ни-ни. А вот в командировке - не вопрос с коллегой из смежной конторы.
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Ответ Дмитрий Рабко
Я воспитанник «Спартака», с 7 лет, и не могу представить, чтобы куда-то ушел, – сказал бывший полузащитник «Спартака». Неужели бы в "Баварию" бы не перешёл, если бы тогда за него дикие бабки не запросили ? "Восточноевропейский Зидан" ты наш....
Он говорит про российские клубы, вроде же очевидно.
0
0
0
Ответ Дмитрий Рабко
Я воспитанник «Спартака», с 7 лет, и не могу представить, чтобы куда-то ушел, – сказал бывший полузащитник «Спартака». Неужели бы в "Баварию" бы не перешёл, если бы тогда за него дикие бабки не запросили ? "Восточноевропейский Зидан" ты наш....
Да кто в Баварии стал бы его допингом подкармливать? ;) Только в КБ (Кокаино-Бромантановом) клубе о нем так заботились...
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Ответ &_Bishep_&
Самое непонтяное тут, зачем Зениту это не отесанное полено.
Очевидно же, нужен столб с паспортом, вариантов не так много.
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Ответ &_Bishep_&
Самое непонтяное тут, зачем Зениту это не отесанное полено.
Что бы из него Буратино слепить. Кеды иди лучше покупать, потом сам же писать будешь какой он классный нападающий, неотёсанный.
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Ответ Сергей Галынский
Какой патриотизм Егор!? Спартак в 90х был сродни Зениту - скупал всех как пылесос Патриот блин 😅
Это другое пхаха
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Ответ Сергей Галынский
Какой патриотизм Егор!? Спартак в 90х был сродни Зениту - скупал всех как пылесос Патриот блин 😅
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