Титов о Соболеве в «Зените»: «Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Многое решают агенты и деньги. Футбол сейчас – большой бизнес»

Егор Титов высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

Ранее стало известно, что петербуржцы заплатят 10+2 млн евро « » за нападающего.

– Как вы понимаете тему возможного ухода в « »? Надо ли уходить?

– Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Он пропал. Многое решают агенты и деньги. Это данность. Футбол сегодня – большой бизнес.

– То есть если Соболев уйдет, его не вправе называть предателем?

– Ни в коем случае! Соболев не воспитанник «Спартака». Это самый принципиальный момент. Я воспитанник «Спартака», с 7 лет, и не могу представить, чтобы куда-то ушел, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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