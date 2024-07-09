Пальинья и «Бавария» согласовали контракт по схеме «4+1» 

Теги Бавария Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Пальинья Футбол

Жоау Пальинья близок к переходу в «Баварию».

Опорник «Фулхэма» согласовал с мюнхенским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на сезон.

Трансфер 28-летнего игрока сборной Португалии в «Баварию» будет официально оформлен после того, сторона Пальиньи уладит последние формальности с «Фулхэмом».

Сообщалось, что Пальинья уже прошел медосмотр в мюнхенском клубе, который заплатит за него 51+5 млн евро.

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12 комментариев
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Топовый трансфер. Один из лучших классических опорников Европы
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Ответ corazon blanco
Байер заставил Баварию шевелиться и активно работать на трансферном рынке.
Так прошлым летом подписали Кейна, Кима, Геррейру, Лаймера
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Байер заставил Баварию шевелиться и активно работать на трансферном рынке.
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Старый добрый прямолинейный разрушитель) уже такие редкость как-будто бы
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В сборной был не плох
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Ответ Heroes!
Уже 28. 51 млн евро. Смысл?
В этом году будет 29. Кого из молодых за такие деньги купить можно? Чистых опорников почти не осталось и просят за них от 80 мл.У них Павлович на подмену есть в случаи чего.
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Ответ corazon blanco
Байер заставил Баварию шевелиться и активно работать на трансферном рынке.
Избавляться от балласта в составе…
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🔝
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Уже 28. 51 млн евро. Смысл?
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Дорого, учитываяя, что это его последний большой контракт
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Хороший трансфер
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