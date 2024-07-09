Пальинья и «Бавария» согласовали контракт по схеме «4+1» 

близок к переходу в «Баварию».

Опорник « » согласовал с мюнхенским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на сезон.

Трансфер 28-летнего игрока сборной Португалии в «Баварию» будет официально оформлен после того, сторона Пальиньи уладит последние формальности с «Фулхэмом».

Сообщалось, что Пальинья уже прошел медосмотр в мюнхенском клубе, который заплатит за него 51+5 млн евро.

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