Пальинья и «Бавария» согласовали контракт по схеме «4+1»
Жоау Пальинья близок к переходу в «Баварию».
Опорник «Фулхэма» согласовал с мюнхенским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на сезон.
Трансфер 28-летнего игрока сборной Португалии в «Баварию» будет официально оформлен после того, сторона Пальиньи уладит последние формальности с «Фулхэмом».
Сообщалось, что Пальинья уже прошел медосмотр в мюнхенском клубе, который заплатит за него 51+5 млн евро.
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