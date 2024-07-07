Гарет Саутгейт: «Наши собственные СМИ сливают тактику, когда мы пытаемся выиграть турнир. Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам три дня, чтобы лучше подготовиться?»
Гарет Саутгейт недоволен сливом в английские СМИ информации о тактике сборной.
«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку.
Они поправят меня из-за того, что я сказал, что они получили ее непосредственно из лагеря, и, возможно, так оно и было, но как это поможет команде?
Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать?
Я должен сказать об этом, потому что нам приходится работать в такой обстановке. Это сложно, труднее, чем должно быть, но мы все равно движемся дальше», – заявил главный тренер сборной Англии.
После победы над сборной Швейцарии в 1/4 финала (1:1, 5:3 пен.) англичане сыграют против Нидерландов в полуфинале Евро 10 июля.
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Если только это был слив тактики под названием бей-беги!)
Все остальное это нервные отмашки