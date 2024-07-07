Гарет Саутгейт: «Наши собственные СМИ сливают тактику, когда мы пытаемся выиграть турнир. Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам три дня, чтобы лучше подготовиться?»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 тактика Футбол

Гарет Саутгейт недоволен сливом в английские СМИ информации о тактике сборной.

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку.

Они поправят меня из-за того, что я сказал, что они получили ее непосредственно из лагеря, и, возможно, так оно и было, но как это поможет команде?

Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать?

Я должен сказать об этом, потому что нам приходится работать в такой обстановке. Это сложно, труднее, чем должно быть, но мы все равно движемся дальше», – заявил главный тренер сборной Англии.

После победы над сборной Швейцарии в 1/4 финала (1:1, 5:3 пен.) англичане сыграют против Нидерландов в полуфинале Евро 10 июля.

Как понять Саутгейта

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44 комментария
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О какой тактике речь идет, кто-нибудь в курсе?
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Ответ Клименко
Не смешно. Саутгейт же прав. СМИ работают против своей сборной
Так и я не смеюсь, мне реально интересно, что же они там такое слили. Лично я увидел из революционных решений только пас пикфорду с углового
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Гарет, как можно слить то, чего нет?)
Если только это был слив тактики под названием бей-беги!)
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Один из недавних сливов тактики Саутгейта на стандартах - https://imgur.com/a/5Xws9JR
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Оказывается у Англии была тактика 😂
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Ответ superbro
Оказывается у Англии была тактика 😂
И они ее придерживались!!
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+11
Ответ Fona
Один из недавних сливов тактики Саутгейта на стандартах - https://imgur.com/a/5Xws9JR
Экспресс-анализ: оборонительный угловой, 100% точность передач, тотальный футбол со вовлечением кипера в розыгрыш стандартов. Если вам это не понравилось, значит, вы не разбираетесь в футболе
+10
-1
+9
Ответ Carasa
О какой тактике речь идет, кто-нибудь в курсе?
Не смешно. Саутгейт же прав. СМИ работают против своей сборной
+20
-13
+7
Ответ Carasa
О какой тактике речь идет, кто-нибудь в курсе?
Спереди пошире, сзади поуже))
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Ответ Fona
Один из недавних сливов тактики Саутгейта на стандартах - https://imgur.com/a/5Xws9JR
ахахах
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Ответ Виктор Войнов
Спереди пошире, сзади поуже))
Камон летсгоу!!!
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Видно, что большинство комментирующих путают тактику со стилем "дворовый футбол без оглядки". Как раз таки у Саутгейта есть тактика. Просто она идет вразрез их представлению о футболе. Поскольку видят в футболе лишь развлекательное шоу для зрителей с попкорном)
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Ответ Carasa
О какой тактике речь идет, кто-нибудь в курсе?
Бей , беги, окружай ворота называется! Ой, нет. Это же из хоккея что-то 😳
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Как раз у Саутгейта есть тактика и стратегия. Игра Англии похожа на стиль айкидо,минимум агрессии,выжидание,надежда на ошибку соперника. Возможно это даже не специально делается,но надо учитывать,что игроки АПЛ реально устали и хотят в отпуск.
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Ответ Carasa
О какой тактике речь идет, кто-нибудь в курсе?
В атаке пошире, в защите поуже.
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Ответ Клименко
Не смешно. Саутгейт же прав. СМИ работают против своей сборной
Критика оправдана, без критики СМИ - ситуация и тактика Саутгейта магически не станет гвардиоловской.

Все остальное это нервные отмашки
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Ответ unreality
Что там сливать то?)
Перестановки игроков во время игры и маневры этих игроков на поле. Внимательнее футбол надо смотреть. Тактики у Саутгейта достаточно.
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Тактика САУТГЕЙТА -- отсутствие оной .
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Тактика Саутгейта - это секрет Полишинеля. Интересно только в какой сорт гавна на этот раз он сыграет. А если серьёзно, то это работа журналистов рассказывать о подготовке команд. И если тренировка была открытой и Саутгейт сам всё показал, то кто виноват в его тупости. Какая разница какие журналисты расскажут о тактике британские или иностранные. Те же немецкие СМИ Швейцарцам было бы удобнее читать например. Так что Гарри в очередной раз тупые отмазки придумывает.
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Саутгейт сказочный ))
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Ну даёт, это всё равно что сказать, что сми сливают сценарий ежегодной церемонии открытия парламента Англии.
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Англичанка гадит даже своим?
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Саутгейт 8 лет начинает игру с 10 защитниками , а там как пойдет
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Швейцарцы-то ожидали, что мы всеми силами пойдем в атаку...
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жаль Василий Уткин не смог своими глазами увидеть эту выдающуюся сборную Англии
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Ого!
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Пара игр и все будут орать о величайшем тренере...
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Ответ Клименко
Саутгейт покажет на результат тогда. Все эти ваши тактики нервные отмашки
Покажет на статистику в серии пенальти?
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А у Саутгейта была тактика на игру? Если да, то он её слишком сильно прятал от всех зрителей. И даже от собственных футболистов.)
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У нытика этого все виноваты, кроме него самого. Про планы Б, Цэ и так далее он видимо не слышал.
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