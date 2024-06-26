Нидерланды разгромили 6:1 клуб 4-го немецкого дивизиона «Хавелсе» после 2:3 от Австрии. Вегорст и ван де Вен сделали по дублю

Нидерланды разгромили клуб 4-го немецкого дивизиона в выходной день на Евро-2024.

Команда Роналда Кумана в 3-м туре уступила Австрии (2:3) и, набрав 4 очка, заняла третье место в группе D. Нидерланды точно сыграют в 1/8 финала, команда занимает первое место в рейтинге третьих мест до матчей в двух последних группах.

Сегодня сборная Нидерландов провела контрольный матч с клубом из четвертого немецкого дивизиона «Хавелсе» и одержала победу со счетом 6:1. По дублю сделали форвард (« ») и защитник (« »), также забили нападающий («Аякс») и защитник Джереми Фримпонг («Байер»).

Знаем вторую пару плей-офф. Если бы 1/8 финала начиналась сейчас: сетка

Нидерланды, кажется, идут на Англию! Что их ждет после третьего места?

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