Нидерланды разгромили 6:1 клуб 4-го немецкого дивизиона «Хавелсе» после 2:3 от Австрии. Вегорст и ван де Вен сделали по дублю
Нидерланды разгромили клуб 4-го немецкого дивизиона в выходной день на Евро-2024.
Команда Роналда Кумана в 3-м туре уступила Австрии (2:3) и, набрав 4 очка, заняла третье место в группе D. Нидерланды точно сыграют в 1/8 финала, команда занимает первое место в рейтинге третьих мест до матчей в двух последних группах.
Сегодня сборная Нидерландов провела контрольный матч с клубом из четвертого немецкого дивизиона «Хавелсе» и одержала победу со счетом 6:1. По дублю сделали форвард Ваут Вегорст («Хоффенхайм») и защитник Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), также забили нападающий Брайан Бробби («Аякс») и защитник Джереми Фримпонг («Байер»).
Знаем вторую пару плей-офф. Если бы 1/8 финала начиналась сейчас: сетка
Нидерланды, кажется, идут на Англию! Что их ждет после третьего места?
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Чтобы сборная во время международного турнира еще и товарищеский матч катала
Чёта у меня математика не складывается...
забили 6 голов но выиграли 4-1.
2."...сборная Нидерландов провела контрольный матч с клубом из четвертого дивизиона «Хавелсе» и одержала победу со счетом 4:1".
Так 6:1 или 4:1? А может вообще победила со счетом 0:0
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