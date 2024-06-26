Нидерланды разгромили 6:1 клуб 4-го немецкого дивизиона «Хавелсе» после 2:3 от Австрии. Вегорст и ван де Вен сделали по дублю

Теги Байер высшая лига Нидерланды Сборная Нидерландов по футболу Аякс Роналд Куман премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Хоффенхайм Евро-2024 Д4 Германия товарищеские матчи (сборные) Ваут Вегорст Брайан Бробби Джереми Фримпонг Микки ван де Вен Футбол

Нидерланды разгромили клуб 4-го немецкого дивизиона в выходной день на Евро-2024.

Команда Роналда Кумана в 3-м туре уступила Австрии (2:3) и, набрав 4 очка, заняла третье место в группе D. Нидерланды точно сыграют в 1/8 финала, команда занимает первое место в рейтинге третьих мест до матчей в двух последних группах.

Сегодня сборная Нидерландов провела контрольный матч с клубом из четвертого немецкого дивизиона «Хавелсе» и одержала победу со счетом 6:1. По дублю сделали форвард Ваут ВегорстХоффенхайм») и защитник Микки ван де ВенТоттенхэм»), также забили нападающий Брайан Бробби («Аякс») и защитник Джереми Фримпонг («Байер»).

Знаем вторую пару плей-офф. Если бы 1/8 финала начиналась сейчас: сетка

Нидерланды, кажется, идут на Англию! Что их ждет после третьего места?

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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19 комментариев
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Где вы хейтеры Кумана? Что с лицами?
+50
-5
+45
Саутгейт со сборной Англии сыграл бы с «Хавелсе» 0:0, потом бы отметил фантастический второй тайм англичан и невероятный контроль мяча и ситуации на поле
+36
0
+36
И тут пропустить умудрились. 😊
+15
-3
+12
Ответ Overkiller
Только групповуха закончилась, впереди плей-офф, а они основными футболистами товарняк решили скатать...
Тоже впервые слышу о таком
Чтобы сборная во время международного турнира еще и товарищеский матч катала
+10
0
+10
Только групповуха закончилась, впереди плей-офф, а они основными футболистами товарняк решили скатать...
+4
0
+4
"и одержала победу со счетом 4:1. По дублю сделали форвард Ваут Вегорст («Хоффенхайм») и защитник Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), также забили нападающий Брайан Бробби («Аякс») и защитник Джереми Фримпонг («Байер»)."

Чёта у меня математика не складывается...
+4
0
+4
Тренируются на кошках.
+3
0
+3
Так 6:1 или 4:1?
+3
-1
+2
"Сегодня сборная Нидерландов провела контрольный матч с клубом из четвертого дивизиона «Хавелсе» и одержала победу со счетом 4:1. По дублю сделали форвард Ваут Вегорст («Хоффенхайм») и защитник Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), также забили нападающий Брайан Бробби («Аякс») и защитник Джереми Фримпонг («Байер»).

забили 6 голов но выиграли 4-1.
+1
0
+1
1."Нидерланды разгромили 6:1 клуб 4-го немецкого дивизиона «Хавелсе»...
2."...сборная Нидерландов провела контрольный матч с клубом из четвертого дивизиона «Хавелсе» и одержала победу со счетом 4:1".
Так 6:1 или 4:1? А может вообще победила со счетом 0:0
Люблю я глубокообразованных модераторов sporsru
+1
0
+1
Судя по уровню соперника, уже готовится к матчу с Англией
+1
0
+1
В детстве так делал, после поражений сборной или клубов в еврокубках включал на компе фифу, ставил минимальный уровень сложности, выбирал тех же соперников и уничтожал их 20:0, отводил душу
+1
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+1
TSV Havelse играл четвертым составом?
+1
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ибо не х...
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надо же было как то отыграться на немцах... вот и психанули
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Достойный ответ после 2-3 от Рангника
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Ответ Ебздрогыч
Саутгейт со сборной Англии сыграл бы с «Хавелсе» 0:0, потом бы отметил фантастический второй тайм англичан и невероятный контроль мяча и ситуации на поле
Не, всё-таки англичане один гол бы забили в середине первого тайма, потом бы отбивались все оставшиеся 70 минут от легендарной атаки Хавелсе и прибегающего на подачи угловых вратаря Хавелсе и в итоге бы всё равно пропустили ))
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Хахаххахахахаахахахахах!!! Шах и мат Хейтеры Кумана)))))😅😅😅😅😅😅😅😅
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Ответ dbraver
Так 6:1 или 4:1?
4:1 - это так они сыграют с клубом из 6-го дивизиона.
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