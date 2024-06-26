«Шахтер» купил Грама. «Зенит» и ЦСКА интересовались защитником Туниса зимой
«Шахтер» купил защитника сборной Туниса Алаа Грама.
Украинский клуб подписал контракт с 22-летним футболистом до лета 2029 года.
Зимой сообщалось об интересе «Зенита» и ЦСКА к Граму – клубы Мир РПЛ готовы были заплатить 1,8 млн евро за игрока.
В сезоне-2023/24 Алаа забил 4 гола в 17 матчах за «Сфаксьен». Его статистика – здесь.
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