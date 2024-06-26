«Шахтер» купил Грама. «Зенит» и ЦСКА интересовались защитником Туниса зимой

«Шахтер» купил защитника сборной Туниса Алаа Грама.

Украинский клуб подписал контракт с 22-летним футболистом до лета 2029 года.

Зимой сообщалось об интересе « » и ЦСКА к – клубы Мир готовы были заплатить 1,8 млн евро за игрока.

В сезоне-2023/24 Алаа забил 4 гола в 17 матчах за « ». Его статистика – здесь.

«Зенит» и ЦСКА бьются за защитника Грама. Продавец шантажирует, долю хочет некий чиновник: ему «плевать» на интерес из Москвы

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