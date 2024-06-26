«Шахтер» купил Грама. «Зенит» и ЦСКА интересовались защитником Туниса зимой

Теги ЦСКА Зенит Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия трансферы Сборная Туниса по футболу высшая лига Тунис Сфаксьен Алаа Грам Футбол

«Шахтер» купил защитника сборной Туниса Алаа Грама.

Украинский клуб подписал контракт с 22-летним футболистом до лета 2029 года.

Зимой сообщалось об интересе «Зенита» и ЦСКА к Граму – клубы Мир РПЛ готовы были заплатить 1,8 млн евро за игрока.

В сезоне-2023/24 Алаа забил 4 гола в 17 матчах за «Сфаксьен». Его статистика – здесь.

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3 комментария
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У человека впечатляющая статистика, очевидно будущий топ, которого можно будет в Челси за 200 миллионов продать
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Ответ rzqhbbqd4c
У человека впечатляющая статистика, очевидно будущий топ, которого можно будет в Челси за 200 миллионов продать
Статистику перепутали. Игры в сезоне: 4, гол: 1. ))
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