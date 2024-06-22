Бруну об ассисте Роналду: «Лучший бомбардир Португалии делает передачу в такой ситуации – это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы»

Бруну Фернандеш отметил готовность Криштиану Роналду помогать команде.

Форвард сборной ассистировал хавбеку, выбежав вдвоем с ним на вратаря сборной .

«Забивать нравится всем, но это не самое важное, и мой гол это отражает. Криштиану – наш лучший бомбардир, он голеадор, но, получив такую возможность, он делает передачу. Это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы.

Все знают, что наша цель – победа. Другой цели нет. Матч с Грузией будет очень важным, несмотря на нашу ситуацию, мы хотим победить», – сказал полузащитник сборной Португалии, представляющий «Манчестер Юнайтед».

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