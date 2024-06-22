Бруну об ассисте Роналду: «Лучший бомбардир Португалии делает передачу в такой ситуации – это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш отметил готовность Криштиану Роналду помогать команде.

Форвард сборной Португалии ассистировал хавбеку, выбежав вдвоем с ним на вратаря сборной Турции.

«Забивать нравится всем, но это не самое важное, и мой гол это отражает. Криштиану – наш лучший бомбардир, он голеадор, но, получив такую возможность, он делает передачу. Это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы.

Все знают, что наша цель – победа. Другой цели нет. Матч с Грузией будет очень важным, несмотря на нашу ситуацию, мы хотим победить», – сказал полузащитник сборной Португалии, представляющий «Манчестер Юнайтед».

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35 комментариев
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Ответ Хабиб Алонсо
У Рона крайне высокий футбольный интеллект. Читает игру как книгу. В МЮ сколько моментов создавал и сколько пороли одноклубники. Мне было бы крайне интересно понаблюдать на его игру в Ман Сити Гвардиолы, если бы он туда перешел, а не в черную дыру АПЛ последних 10 лет. Думаю был бы железно игроком основы на какое то время. Конечно если бы принял философию Пепа
Имел бы Леау хотя половину интеллекта Рона - был бы великим футболистом. Но когда Бог раздавал мозги, Леау чеканил мяч
+50
-4
+46
У Рона крайне высокий футбольный интеллект. Читает игру как книгу. В МЮ сколько моментов создавал и сколько пороли одноклубники. Мне было бы крайне интересно понаблюдать на его игру в Ман Сити Гвардиолы, если бы он туда перешел, а не в черную дыру АПЛ последних 10 лет. Думаю был бы железно игроком основы на какое то время. Конечно если бы принял философию Пепа
+61
-17
+44
Прикольная ещё была комбинация в штрафной, когда он спиной к воротам пас давал на ход Б.Сильве.
Жаль запороли..
+41
-2
+39
Этой передачей Криш заслужил больше симпатий, чем если бы сам забил. Молодец. Я поклонник Месси, но уважаю и признаю величие Криштиано. Так бывает😃
+35
-7
+28
Ответ Михо
Этой передачей Криш заслужил больше симпатий, чем если бы сам забил. Молодец. Я поклонник Месси, но уважаю и признаю величие Криштиано. Так бывает😃
Так бывает, потому что ты адекватный фанат. И рад, что таких много. По крайней мере, на английском спортсе.
+20
-3
+17
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Криш лучший !!!
+15
-3
+12
Просто хитрый Рон просчитал, что после этого ассиста станет лучшим асситсентом в истории Евро. Рекорды важнее голов
+18
-7
+11
Ответ Рустам Гусейнов
Имел бы Леау хотя половину интеллекта Рона - был бы великим футболистом. Но когда Бог раздавал мозги, Леау чеканил мяч
Ставлю плюс, за колкую проницательность)
+12
-2
+10
Ответ TOX
при счёте 2-0
Да, е-мое. Вы же орете, что Рон эгоист. Эгоист в этой ситуации точно пробил бы сам. Он на этом турнире ещё не забивал тем более. Но когда Рон отдает пас, вы пишете, что счёт был 2:0.
+12
-3
+9
Ответ Trixi
Не нужно тут про Пепа рассказывать..У Пепа в команде истеричные нарциссы не играют)
Месси же играл) истерил когда требовал играть в центре вместо ибры)
+10
-3
+7
Ответ Рустам Гусейнов
Имел бы Леау хотя половину интеллекта Рона - был бы великим футболистом. Но когда Бог раздавал мозги, Леау чеканил мяч
да, Рафа пока один из худших
+4
0
+4
Роналду поступил как настоящий капитан и лидер сборной, но кроме него нужно отметить и 41 летнего Пепе, который очень надежно сыграл в этом матче 👏👏👏
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-4
+3
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
У него голов почти 1000, как ты считаешь, у него всегда дрожала нога, когда увидел вратаря? Отличное мышление бро
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0
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Факт. Роналду невероятен.
+6
-3
+3
А теперь представьте что Евро выигрывает Португалия)
+4
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Ответ Азиз Ибодуллаев
А теперь представьте что Евро выигрывает Португалия)
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Шуткин
Он отзеркалил момент, когда в юношестве его партнёр ему отдал передачу и Роналду стал лучшим Бомбардиром команды и его взяли в Спортинг. А сейчас он это вспомнил и сделал тоже самое, но в завершении карьеры.
Это выдуманная история, миф, насколько мне известно.
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Ответ Messi GOAT
Авейра: "Мы не об этом договаривались. Ты должен был сказать что я — Величайший игрок за всю историю футбола" 🐪🇵🇹🤭😂😂😆🪠🧻
Вальдано, ну хватит со второго аккаунта писать). Что на основном аккаунте сбежал от разговора, что на этом аккаунте уже убегал и хотел добавить в чс). Но я рад, что не добавил. Ибо сделаю это я.
+1
-1
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Ответ los merengues
Sports
Умно
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Ответ Дворовый футболист
Как в Англии называется аналог спортса?
Sports
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Ответ Vertex Fanky
Так бывает, потому что ты адекватный фанат. И рад, что таких много. По крайней мере, на английском спортсе.
Как в Англии называется аналог спортса?
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Криш приятно удивил, когда вместо удара по воротам, отдал ассист партнёру по сборной.
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