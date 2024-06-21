Роберто Мартинес: «Роналду заслуживает быть в сборной Португалии. Криштиану – это опыт, ноу-хау, голы, движение в штрафной»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес высказался о Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Роналду находится в сборной Португалии, потому что заслуживает этого. И все физические показатели подтверждают, что он может играть каждые четыре дня.

Думаю, важно понимать, что приносит игрок. Для нас Криштиану – это опыт, ноу-хау, возможность для голов, движение в штрафной, возможность открывать пространство.

Если вы хотите проанализировать статистику с точки зрения физики, то вам нужно посмотреть на то, что он сделал за последние 12 месяцев», – сказал тренер сборной Португалии. 

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32 комментария
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Чето он так много об этом говорит, как будто сам себя убеждает.
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Ответ Евгений Сидоров
Ноу-хау в чём заключается?!
Ты в футболе не шаришь? Кришти первым придумал бегать, пыхтеть и стараться
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Опять оправдывается.
Если ты главный тренер, то не обязан потакать комментариям в интернете. Раз ставишь игрока в стартовый состав, значит он для тебя лучший на своей позиции.
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я могу определенно сказать, что Месси тащит Аргентину. пока еще могу - пока еще тащит. убери его оттуда, и она превратится в условные Уругвай/Чили, не более.

но я не могу сказать, что Роналду тащит Португалию. уже не могу. наоборот, чем дальше, тем больше растет ощущение, что он ей мешает, и без него это совершенно другая, более мобильная и агрессивная сборная, чем с ним.
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Жаль португальских пацанов, балласт тащит их на дно:)
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Ответ Men77
Чето он так много об этом говорит, как будто сам себя убеждает.
Особенно про ноу-хау для 40-летнего игрока
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Ноу-хау в чём заключается?!
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Ответ Н.Ф.
Опять оправдывается. Если ты главный тренер, то не обязан потакать комментариям в интернете. Раз ставишь игрока в стартовый состав, значит он для тебя лучший на своей позиции.
Его спрашивают - он отвечает... Таковы правила приличия☝🏻
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Вот так новость, игра в навесы оказывается ноу хау.
Чего только не скажут люди, лишь бы фрукт чувствовал свою важность.)))
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Ответ Евгений Сидоров
Ноу-хау в чём заключается?!
Только если это возглас его болельщиков после промахов Криштиану из убойных позиций " Ноу!! Хау?!🤦"
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Ответ Великий Алонсо
Почему в новостях про Роналду, самые первые как по расписанию прибегают фанатки Месси? Это комплексы? Какое позорище 😂😂😂👎👎👎👎
Сегодня с утречка на новостях Месси сколько комментариев написал и удалил?
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Ноу хау это сильно 😳
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Ноу-хау? Можно по подробнее?
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Криш это оффсайды и зашакаленные пенки.👍
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Посмотри сколько раз Аргентина брала молодежный ЧМ за последние 30 лет - 5 раз. Такая сборная априори не может быть на уровне Уругвая/Чили. Это реально мощная сборная и без Месси, один Месси бы не сделал такую беспроигрыншную серию, какая была у Аргов перед ЧМ. Роналду да, очевидно уже не первая скрипка в сборной, но ему и лет больше, и на его позиции нет очевидного выбора лучше.
за весь 21-й век всего 2 латиноамериканских чемпиона мира: 2002 и вот недавний 2022.
все.
какая разница сколько молодежка Аргентины брала ЧМ за последние 30 лет?
на что это повлияло?
вообще ни на что.
36 лет между титулами Аргентины

где титулы Бразилии после 2002? нет их.
закончили Роналдо с Рональдиньо - закончились и титулы.
закончит Месси - закончатся и титулы Аргентины.
еще лет на 20.
так и будут выигрывать титулы раз в 20-летку.
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Ещё бы тренер использовал его лучшие качества, а не заставлял безыдейно ждать навеса на дальней штанге. Уж лучше выпускать на тайм, но заставлять двигаться около штрафной и отыгрываться с партнёрами, которые тоже должны двигаться, а не стоять. А это нужно Фернандеша на лавку сажать - они не женятся на поле.

Я к тому, что тут проблема не в Роналду, и даже не в Бруну - а в том, что тренер в ущерб сбалансированному рисунку игры решил разместить всех классных ребят на поле. Если бы не Роналду, перестал бы смотреть эту сборную, как Англию
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Ответ QWertY
Ты в футболе не шаришь? Кришти первым придумал бегать, пыхтеть и стараться
И переигрывать "в тренера"
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Рамуш должен играть в основе центр форварда, и вместо Роналду адекватный тренер бы вызвал проведших топ сезон Рафу и Педро.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Криш это подорванные точки хейтеров
Криш - это подорванная психика и утвердившийся менталитет лузера на всю жизнь.
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Ответ Любезный Коссутий
я могу определенно сказать, что Месси тащит Аргентину. пока еще могу - пока еще тащит. убери его оттуда, и она превратится в условные Уругвай/Чили, не более. но я не могу сказать, что Роналду тащит Португалию. уже не могу. наоборот, чем дальше, тем больше растет ощущение, что он ей мешает, и без него это совершенно другая, более мобильная и агрессивная сборная, чем с ним.
Справедливости ради, кого Португалия может поставить основным форвардом? Гонсалу Рамуша? Кроме хет-трика в 1/8 финала ЧМ ему похвастаться и нечем
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Кришти это бег, пыхтеть и стараться, а ваши голы, движение в штрафной оставьте топ бомбардирам
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