Роберто Мартинес: «Роналду заслуживает быть в сборной Португалии. Криштиану – это опыт, ноу-хау, голы, движение в штрафной»
Роберто Мартинес высказался о Криштиану Роналду в сборной Португалии.
«Роналду находится в сборной Португалии, потому что заслуживает этого. И все физические показатели подтверждают, что он может играть каждые четыре дня.
Думаю, важно понимать, что приносит игрок. Для нас Криштиану – это опыт, ноу-хау, возможность для голов, движение в штрафной, возможность открывать пространство.
Если вы хотите проанализировать статистику с точки зрения физики, то вам нужно посмотреть на то, что он сделал за последние 12 месяцев», – сказал тренер сборной Португалии.
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Если ты главный тренер, то не обязан потакать комментариям в интернете. Раз ставишь игрока в стартовый состав, значит он для тебя лучший на своей позиции.
но я не могу сказать, что Роналду тащит Португалию. уже не могу. наоборот, чем дальше, тем больше растет ощущение, что он ей мешает, и без него это совершенно другая, более мобильная и агрессивная сборная, чем с ним.
Чего только не скажут люди, лишь бы фрукт чувствовал свою важность.)))
все.
какая разница сколько молодежка Аргентины брала ЧМ за последние 30 лет?
на что это повлияло?
вообще ни на что.
36 лет между титулами Аргентины
где титулы Бразилии после 2002? нет их.
закончили Роналдо с Рональдиньо - закончились и титулы.
закончит Месси - закончатся и титулы Аргентины.
еще лет на 20.
так и будут выигрывать титулы раз в 20-летку.
Я к тому, что тут проблема не в Роналду, и даже не в Бруну - а в том, что тренер в ущерб сбалансированному рисунку игры решил разместить всех классных ребят на поле. Если бы не Роналду, перестал бы смотреть эту сборную, как Англию