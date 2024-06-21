Роберто Мартинес: «Роналду заслуживает быть в сборной Португалии. Криштиану – это опыт, ноу-хау, голы, движение в штрафной»

Роберто Мартинес высказался о Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Роналду находится в сборной Португалии, потому что заслуживает этого. И все физические показатели подтверждают, что он может играть каждые четыре дня.

Думаю, важно понимать, что приносит игрок. Для нас Криштиану – это опыт, ноу-хау, возможность для голов, движение в штрафной, возможность открывать пространство.

Если вы хотите проанализировать статистику с точки зрения физики, то вам нужно посмотреть на то, что он сделал за последние 12 месяцев», – сказал тренер сборной Португалии.

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