Мудрик, Довбик, Зинченко, Шкриньяр, Лоботка – в старте на матч Словакии и Украины. Лунин – в запасе

Объявлены стартовые составы Украины и Словакии на матч Евро-2024.

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проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?