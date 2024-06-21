Мудрик, Довбик, Зинченко, Шкриньяр, Лоботка – в старте на матч Словакии и Украины. Лунин – в запасе

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Андрей Ярмоленко Петер Пекарик Юрай Куцка Мартин Дубравка Александр Зинченко Денис Вавро Лукаш Гараслин Милан Шкриньяр Николай Матвиенко Иван Шранц Ондрей Дуда Станислав Лоботка Александр Тымчик Артем Довбик Николай Шапаренко Давид Ганцко Роберт Боженик Георгий Судаков Анатолий Трубин Михаил Мудрик Илья Забарный Владимир Бражко Франческо Кальцона Футбол

Объявлены стартовые составы Украины и Словакии на матч Евро-2024.

Состав Украины: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Судаков, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Довбик, Мудрик.

Состав Словакии: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Боженик, Гараслин.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

23 комментария
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Лунин.Из князи в грязи
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Лунин на все сто воспользовался шансом сесть в запас.
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Болеем за наших братьев, за словаков!
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Всё дружно топим за словаков. Бандера не пройдёт.
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Первое поражение было из-за того , что командной игры не было. На понтах, защиту провалили .Посмотрим как выйдет сегодня.
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Ответ Nicu Maican
Какая боль у подобных тебе- Украина то играет на Евро))
Нам такой игры как в прошлом матче у вас не надо.
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Украине Шовкоского надо было заявлять что ли?
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Ответ Альфредо сказал
Лунин.Из князи в грязи
Ну повторять путь Андре Онана в последнем кубке Африки такое себе🤦
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Ответ Nicu Maican
Какая боль у подобных тебе- Украина то играет на Евро))
Молодцы , пусть играют . А мы болеем за кого хотим и против кого хотим.
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Лунин агент Кремля
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Нашли крайнего. То есть бегать в защиту пока не будем - штоб косичка не испортилась.
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Зинченко интересно плакать будет?
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Ответ Dwight Stones
1:2
Мракобесие бизсильно ))
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Ответ Nicu Maican
Комментарий скрыт
Болейте , кто же вам мешает?
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Ответ Dinamik1
Всё дружно топим за словаков. Бандера не пройдёт.
Прошел.
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Ответ Dizzod
Прошел.
Вот не хорошие люди редиски. Но счёт я угодал.
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Ответ Dinamik1
Всё дружно топим за словаков. Бандера не пройдёт.
Топил и потопил себе 04ко?)
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