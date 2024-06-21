Мудрик, Довбик, Зинченко, Шкриньяр, Лоботка – в старте на матч Словакии и Украины. Лунин – в запасе
Объявлены стартовые составы Украины и Словакии на матч Евро-2024.
Состав Украины: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Судаков, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Довбик, Мудрик.
Состав Словакии: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Боженик, Гараслин.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?