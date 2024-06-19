Албанец Гьясула первым в истории ЧМ/Евро забил гол и автогол в одном матче, выйдя на замену

Теги бундеслига Германия Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 рекорды Д2 Германия Дармштадт Клаус Гьясула Футбол

Клаус Гьясула – первый автор гола и автогола после выхода на замену на ЧМ и Евро.

Полузащитник сборной Албании вышел на замену на 72-й минуте матча Евро-2024 против Хорватии (2:2).

На 76-й минуте хорваты вышли вперед после того, как мяч срикошетил в ворота, попав в Гьясулу, а на 5-й добавленной ко второму тайму минуте албанский полузащитник сравнял счет.

Гьясула, представляющий немецкий «Дармштадт», стал первым игроком в истории крупных международных турниров, забившим гол и автогол в одном матче, выйдя на замену.

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24 комментария
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Вышел в ноль по голам
+60
0
+60
Вышел, обделался, убрал за собой. Всё правильно сделал)
+56
-2
+54
В 1 туре албанцы забили самый быстрый гол Евро, во 2 туре футболист Албании первым забил в свои ворота и в ворота соперника, что будет в 3 туре?🫣
+27
0
+27
Ответ Си Эм Панк
В 1 туре албанцы забили самый быстрый гол Евро, во 2 туре футболист Албании первым забил в свои ворота и в ворота соперника, что будет в 3 туре?🫣
Впервые выйдут из группы
+18
0
+18
Дорогая, я провёл отличный матч!
+11
0
+11
Ответ Си Эм Панк
В 1 туре албанцы забили самый быстрый гол Евро, во 2 туре футболист Албании первым забил в свои ворота и в ворота соперника, что будет в 3 туре?🫣
Разыграют с центра поля и забьют самый быстрый автогол)
+11
0
+11
Лука Модрич стал самым возрастным хорватом, при котором Гьясула первым в истории ЧМ/ЧЕ забил гол и автогол в одном матче, выйдя на замену
+13
-3
+10
Хет-трик вообще-то. Он ещё и жёлтую получил.
+8
0
+8
Ответ Tristan...
Лука Модрич стал самым возрастным хорватом, при котором Гьясула первым в истории ЧМ/ЧЕ забил гол и автогол в одном матче, выйдя на замену
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, при котором Лука Модрич стал самым возрастным хорватом, при котором Гьясула первым в истории ЧМ/ЧЕ забил гол и автогол в одном матче, выйдя на замену
+6
0
+6
Ответ Motilek
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, при котором Лука Модрич стал самым возрастным хорватом, при котором Гьясула первым в истории ЧМ/ЧЕ забил гол и автогол в одном матче, выйдя на замену
Винисиус Жуниор стал мерзейшим игроком, при котором Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, при котором Лука Модрич стал самым возрастным хорватом, при котором Гьясула первым в истории ЧМ/ЧЕ забил гол и автогол в одном матче, выйдя на замену
+5
0
+5
Достойный пример. Вот чешский защитник вчера после автогола привёз ещё. А Гьясула исправил свою ошибку.
+5
0
+5
Албанцы каждый матч рекорд выдают
+2
0
+2
Ответ xDe xDe
Вышел, обделался, убрал за собой. Всё правильно сделал)
Будь как Гьясула.
+2
0
+2
Албания делает историю. То самый быстрый год, теперь это 😁
+1
0
+1
Ответ xDe xDe
Вышел, обделался, убрал за собой. Всё правильно сделал)
Рассмешил в тему бро👍
+3
-2
+1
так а что были такие кто делал подобное выходя в стартовом составе?
+1
0
+1
Сначала перепутал ворота, с кем не бывает ☺️
+2
-1
+1
"на ЧМ и Евро"
"в истории крупных международных турниров"

Ну да, на других континентах крупные международные турниры не проводили же никогда, в Африке там, Америке, Азии...
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Дубль я щетаю
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легенда!
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Антирекорд тоже рекорд)
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Спасибо родному, 10 кф был, что будет автогол и гол от одного игрока в одном матче на турнире ЕВРО
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Автоголом назвать отскочивший сильно летящий мяч язык не поворачивается.
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Испанцы и итальянцы буду вату сейчас катать в своем матче. Хату можно ставить на ничью.
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