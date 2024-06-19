Албанец Гьясула первым в истории ЧМ/Евро забил гол и автогол в одном матче, выйдя на замену

Клаус Гьясула – первый автор гола и автогола после выхода на замену на ЧМ и Евро.

Полузащитник сборной вышел на замену на 72-й минуте матча против (2:2).

На 76-й минуте хорваты вышли вперед после того, как мяч срикошетил в ворота, попав в , а на 5-й добавленной ко второму тайму минуте албанский полузащитник сравнял счет.

Гьясула, представляющий немецкий « », стал первым игроком в истории крупных международных турниров, забившим гол и автогол в одном матче, выйдя на замену.