Албанец Гьясула первым в истории ЧМ/Евро забил гол и автогол в одном матче, выйдя на замену
Клаус Гьясула – первый автор гола и автогола после выхода на замену на ЧМ и Евро.
Полузащитник сборной Албании вышел на замену на 72-й минуте матча Евро-2024 против Хорватии (2:2).
На 76-й минуте хорваты вышли вперед после того, как мяч срикошетил в ворота, попав в Гьясулу, а на 5-й добавленной ко второму тайму минуте албанский полузащитник сравнял счет.
Гьясула, представляющий немецкий «Дармштадт», стал первым игроком в истории крупных международных турниров, забившим гол и автогол в одном матче, выйдя на замену.
"в истории крупных международных турниров"
Ну да, на других континентах крупные международные турниры не проводили же никогда, в Африке там, Америке, Азии...