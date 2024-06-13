Паоло Дзанетти возглавил «Верону» после ухода Барони в «Лацио»

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Паоло Дзанетти стал новым главным тренером «Венеции».

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2025 года с опцией продления на год.

Последним местом работы итальянца был «Эмполи», который ему удалось сохранить в Серии А по итогам сезона-2022/23. До этого он поднял в Серию А «Венецию». Также Дзанетти возглавлял такие клубы, как «Асколи» и «Зюйдтироль».

Ранее «Верону» покинул главный тренер Марко Барони, перешедший в «Лацио».

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