Сергей Юран: «Смысл жизни в том, чтобы иметь свою точку зрения, отстаивать ее, не обманывать. Я по-другому не могу»

Сергей Юран рассказал, в чем смысл жизни.

«Смысл жизни в том, чтобы иметь свою точку зрения, отстаивать ее, не обманывать. Нравится кому-то или нет. Я по-другому не могу.

Я не люблю обманов, предательств. Нужно также помогать ближним. Ради детей и семьи ты должен жить. Вот этих вещей я придерживаюсь», – сказал бывший тренер «Пари НН».

Юран об иностранных тренерах: «Галицкий правильно убрал Ивича, от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать. Личка признан лучшим тренером РПЛ – как это? Планка – 3-е место?»

Юран о неустойках тренеров РПЛ: «У иностранцев такие, что клуб 100 раз подумает, увольнять или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй! Разве справедливо?»