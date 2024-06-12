Сергей Юран: «Смысл жизни в том, чтобы иметь свою точку зрения, отстаивать ее, не обманывать. Я по-другому не могу»
Сергей Юран рассказал, в чем смысл жизни.
«Смысл жизни в том, чтобы иметь свою точку зрения, отстаивать ее, не обманывать. Нравится кому-то или нет. Я по-другому не могу.
Я не люблю обманов, предательств. Нужно также помогать ближним. Ради детей и семьи ты должен жить. Вот этих вещей я придерживаюсь», – сказал бывший тренер «Пари НН».
Юран об иностранных тренерах: «Галицкий правильно убрал Ивича, от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать. Личка признан лучшим тренером РПЛ – как это? Планка – 3-е место?»
Юран о неустойках тренеров РПЛ: «У иностранцев такие, что клуб 100 раз подумает, увольнять или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй! Разве справедливо?»
Заглядывая мне через плечо
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