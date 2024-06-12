Сергей Юран: «Смысл жизни в том, чтобы иметь свою точку зрения, отстаивать ее, не обманывать. Я по-другому не могу»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Футбол

Сергей Юран рассказал, в чем смысл жизни.

«Смысл жизни в том, чтобы иметь свою точку зрения, отстаивать ее, не обманывать. Нравится кому-то или нет. Я по-другому не могу.

Я не люблю обманов, предательств. Нужно также помогать ближним. Ради детей и семьи ты должен жить. Вот этих вещей я придерживаюсь», – сказал бывший тренер «Пари НН».

Юран об иностранных тренерах: «Галицкий правильно убрал Ивича, от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать. Личка признан лучшим тренером РПЛ – как это? Планка – 3-е место?»

Юран о неустойках тренеров РПЛ: «У иностранцев такие, что клуб 100 раз подумает, увольнять или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй! Разве справедливо?»

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Опоссумы 😆😆😆
+1
0
+1
Я не люблю, когда мои читают письма

Заглядывая мне через плечо

https://otvet.imgsmail.ru/download/660e5782e9ee4c75a821f7ca73491c2e_i-5124.jpg
+1
0
+1
Я такой же, но иногда боком выходит, а куда деваться
+3
-3
0
😂
+1
-1
0
Очень нравится честность и открытость Юрана. Вспоминаю его тренером Пари НН, когда в интервью не стеснялся говорить о том что "мы сыграли худший матч сезона" или "здесь тактическую установку нарушили". Не пытался никого обмануть, а говорил просто как есть, причём эмоционально. Только ради него смотрела матчи Пари НН и его реакций с бровки.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий