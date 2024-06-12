Юран о карьере игрока: «Недобрал 25-30%. Уехать из СССР на Запад – перестроиться было не так просто. Не понимал, как так: 1,5 часа потренировался – свободен» 

Сергей Юран рассказал, почему не реализовал себя полностью как игрок.

«Я недобрал 25-30 процентов в карьере. На это были причины. Уехать из Советского Союза, попасть в капиталистическую страну, где ты видишь совсем другое. Мы не могли что-то позволить в СССР, а там это было доступно, вот эти моменты немного, наверное, сбили, но ничего.

Перестроиться и переключиться было не так просто. Тебе 21 год, видишь, как продают джинсы, кроссовки, есть дискотеки до утра, ты не понимаешь, как это так. На Западе не было контроля: потренировался – и своя жизнь. Я спрашивал про заезды на базу на весь день, а мне говорили: «Какая база, ? Полтора часа потренировался – свободен».

Я не понимал, как так, потому что в «Заре», в киевском «Динамо» ты заезжаешь на базу с утра, обедаешь, тренируешься, массаж, баня, только вечером приезжаешь в город. Такой выездной детский садик, за тебя писали весь распорядок дня. А на Западе потренировался – делай, что хочешь. Первое время немного расслабило, еще и Португалия, океан, везде музыка, рестораны. Было непросто пару месяцев, но потом собрался.

Но, в любом случае, дай бог каждому пройти такую карьеру, поиграть в трех сборных – СССР, СНГ, Россия, в топ-клубах – «Спартак», киевское «Динамо», «Порту», « », в одном из лучших чемпионатов, в Германии, в Англии, в Австрии. До четвертьфинала Лиги чемпионов со «Штурмом», средним клубом, дошли. Понятно, что были травмы. Поэтому недобрал», – сказал экс-тренер «Пари НН».