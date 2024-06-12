Юран о карьере игрока: «Недобрал 25-30%. Уехать из СССР на Запад – перестроиться было не так просто. Не понимал, как так: 1,5 часа потренировался – свободен» 

Теги высшая лига Португалия Порту Бенфика премьер-лига Россия Сергей Юран ТАСС Футбол

Сергей Юран рассказал, почему не реализовал себя полностью как игрок.

«Я недобрал 25-30 процентов в карьере. На это были причины. Уехать из Советского Союза, попасть в капиталистическую страну, где ты видишь совсем другое. Мы не могли что-то позволить в СССР, а там это было доступно, вот эти моменты немного, наверное, сбили, но ничего. 

Перестроиться и переключиться было не так просто. Тебе 21 год, видишь, как продают джинсы, кроссовки, есть дискотеки до утра, ты не понимаешь, как это так. На Западе не было контроля: потренировался – и своя жизнь. Я спрашивал про заезды на базу на весь день, а мне говорили: «Какая база, Сергей? Полтора часа потренировался – свободен». 

Я не понимал, как так, потому что в «Заре», в киевском «Динамо» ты заезжаешь на базу с утра, обедаешь, тренируешься, массаж, баня, только вечером приезжаешь в город. Такой выездной детский садик, за тебя писали весь распорядок дня. А на Западе потренировался – делай, что хочешь. Первое время немного расслабило, еще и Португалия, океан, везде музыка, рестораны. Было непросто пару месяцев, но потом собрался.

Но, в любом случае, дай бог каждому пройти такую карьеру, поиграть в трех сборных – СССР, СНГ, Россия, в топ-клубах – «Спартак», киевское «Динамо», «Порту», «Бенфика», в одном из лучших чемпионатов, в Германии, в Англии, в Австрии. До четвертьфинала Лиги чемпионов со «Штурмом», средним клубом, дошли. Понятно, что были травмы. Поэтому недобрал», – сказал экс-тренер «Пари НН».

17 комментариев
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Скажи спасибо Лобановскому, именно он из тебя футболиста сделал
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"А на Западе потренировался – делай, что хочешь. Первое время немного расслабило, еще и Португалия, океан, везде музыка, рестораны. Было непросто пару месяцев, но потом собрался."

Ну и какие еще нужны доказательство, что Запад развращает человека?! Работать не дают, молиться мешают, музыкой с танцами приличного человека совращают. Сатанисты, одним словом!
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Какое то слишком адекватное интервью. а где про то что он был самым лучшим и его постоянно звали в реалы и манчестеры?
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Ответ Mike Denisovs
Какое то слишком адекватное интервью. а где про то что он был самым лучшим и его постоянно звали в реалы и манчестеры?
Так Юран в общем-то нормальный мужик, в оголтелом вранье замечен не был. Физрук физруком – да, но это другое)
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Многие наши сильнейшие игроки из Союза, не добрали по этой причине.
Заваров, Яковенко, Добровольский, Хидиятулин. Кто-то поздно уехал или вообще упустил шанс.
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Барсик все таки не был суперталантом, поэтому для его данных карьера действительно удачно сложилась.
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Как бы то ни было он Спартак для Юрана всегда на первом месте....
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«Не» с глаголами пишется раздельно 🤦‍♂️
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Ответ Mike Denisovs
Какое то слишком адекватное интервью. а где про то что он был самым лучшим и его постоянно звали в реалы и манчестеры?
Так он был средним футболистом, тут глупо что-то такое придумывать. Совсем не тот же Мостовой или Шалимов
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Ответ Mike Denisovs
Какое то слишком адекватное интервью. а где про то что он был самым лучшим и его постоянно звали в реалы и манчестеры?
Так за ним и не прослеживалось никогда такое. По большому счету, рабоче-крестьянский нападающий, а послужной список клубов у него действительно приличный.
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Ответ laudrup
Многие наши сильнейшие игроки из Союза, не добрали по этой причине. Заваров, Яковенко, Добровольский, Хидиятулин. Кто-то поздно уехал или вообще упустил шанс.
В СССР была очень сильная лига, которая не особо уступала почти всем европейским в те годы, за исключем Италии наверное.
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Ответ Stas Politik
В СССР была очень сильная лига, которая не особо уступала почти всем европейским в те годы, за исключем Италии наверное.
откуда такие сведения? из собственной головы во время сна?
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Ответ Николай Шелудько
"А на Западе потренировался – делай, что хочешь. Первое время немного расслабило, еще и Португалия, океан, везде музыка, рестораны. Было непросто пару месяцев, но потом собрался." Ну и какие еще нужны доказательство, что Запад развращает человека?! Работать не дают, молиться мешают, музыкой с танцами приличного человека совращают. Сатанисты, одним словом!
загнивающий запад одно слово
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