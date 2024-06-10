Андрей Канчельскис: «Футбол превратился в балет, российские игроки стали нежными и ранимыми – стержня у них нет! Даже при идеальных условиях мяч остановить не могут»

Теги премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал современный футбол.

«В наше время было больше разноплановых игроков – сколько же было звезд на чемпионате мира и Европы... Предостаточно! А сейчас по 2-3 звезды максимум. Раньше футболисты были настоящими, с другими ценностями и условиями.

Когда я играл, хороших полей не было, а сейчас даже при идеальных условиях они мяч остановить не могут. Как это?! В мое время играть сложнее было – сейчас футбол превратился в балет: ВАР появился, трогать игроков нельзя, динамики нет... Не футбол, а шоу какое-то.

Российские футболисты стали нежными и ранимыми – стержня у них нет! У нас же было по-другому все, и ветераны сейчас говорят правду! Я говорю, в частности, про российских игроков, но и европейских футболистов тоже можно зацепить. У нас таких игроков не было», – сказал бывший игрок сборной России. 

24 комментария
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Не оскорбляйте балет, так-то им тоже с раннего детства занимаются, в слезах стирая ноги до кровавых мазолей. И из тысяч людей/детей примами в родной стране становятся единицы. И там плевать на российский паспорт и даже у прим зп меньше будет в разы, чем у среднестатистических бегающих голов.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не оскорбляйте балет, так-то им тоже с раннего детства занимаются, в слезах стирая ноги до кровавых мазолей. И из тысяч людей/детей примами в родной стране становятся единицы. И там плевать на российский паспорт и даже у прим зп меньше будет в разы, чем у среднестатистических бегающих голов.
Да, уже начинают надоедать эти жертвы рекламы сникерса. Там порой нагрузки похлеще бывают, не говоря о конкуренции и всяких психических штуках. И травмы чаще останавливают карьеру, а не как в футболе последних лет 10-15, когда даже несколько крестов уже не проблема. При этом деньги в тысячи раз ниже, а после короткой карьеры нельзя устроиться в тёплую студию на тв с жирной зп, чтобы с умным видом и немытой головой чеканить фразами типа «команда не забила, поэтому не выиграла»🤓
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"сейчас футбол превратился в балет"

Нужно просто съесть Сникерс
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не оскорбляйте балет, так-то им тоже с раннего детства занимаются, в слезах стирая ноги до кровавых мазолей. И из тысяч людей/детей примами в родной стране становятся единицы. И там плевать на российский паспорт и даже у прим зп меньше будет в разы, чем у среднестатистических бегающих голов.
Вспомнить Настеньку из Морозко - она прима) И в Голливуде встречали в то время и знал ее весь мир и обожал. Тут да - все от человека зависит.
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Физических данных нашим футболистам сильно не хватает однозначно
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да, уже начинают надоедать эти жертвы рекламы сникерса. Там порой нагрузки похлеще бывают, не говоря о конкуренции и всяких психических штуках. И травмы чаще останавливают карьеру, а не как в футболе последних лет 10-15, когда даже несколько крестов уже не проблема. При этом деньги в тысячи раз ниже, а после короткой карьеры нельзя устроиться в тёплую студию на тв с жирной зп, чтобы с умным видом и немытой головой чеканить фразами типа «команда не забила, поэтому не выиграла»🤓
Во-во, абсолютно согласен, сестра всё детство на него положила. Сам теперь, если будет - вряд ли бы ребёнка своего туда отдал. Ноги после балеток выглядели иногда и пострашнее, чем переломы на видосах.
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2-3 звезды максимум...
Соболев - Уланова, Клаудиньо - Плисецкая...
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Вините изменения в правилах от всяких фиф. С одной стороны, хорошо иметь единые правила от одной организации, чтобы во всех странах под "футболом" подразумевалось одно и то же. С другой стороны, помню, в конце нулевых была волна возмущения от всяких псевдозвёзд и говорунов, что "посмотрите, Роналду бьют, надо его как-то особо защитить" (хотя, зачем? Одним роналдой больше, одним меньше - без разницы). Ну вот, защитили, теперь везде выгоднее падать в надежде на пенальти или стандарт, а футболисты просто пользуются возможностями. И не защититься от этого никак, пока правила одни и диктуются сверху.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да, уже начинают надоедать эти жертвы рекламы сникерса. Там порой нагрузки похлеще бывают, не говоря о конкуренции и всяких психических штуках. И травмы чаще останавливают карьеру, а не как в футболе последних лет 10-15, когда даже несколько крестов уже не проблема. При этом деньги в тысячи раз ниже, а после короткой карьеры нельзя устроиться в тёплую студию на тв с жирной зп, чтобы с умным видом и немытой головой чеканить фразами типа «команда не забила, поэтому не выиграла»🤓
Вы не понимаете, что такое было Сникерс, Марс, Баунти, Рафаэлло, Миринда, Пепси в детстве - это было покруче всякого боления)))
Давай лучше переложим все на рекламу ставок))
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Смело высказался Андрей! исчезло мужское начало в игроках. Футбол, превратился в театр, не только балетный, но и оперный, драматический и пантомимы; бутафорские причёски, расписные тела... Которое уже поколение небитых, тех, которых по два за одного битого дают. Если бы нашу сборную вынесли разок-другой 0:4, может быть дело с мёртвой точки и сдвинулось.
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Так там помимо всех травм и «хождений по головам» ещё и евгеника натуральная с самого начала. Не, в каком-то смысле она оправдана (данные, вес и тд), но детям ломает психику нормально так.
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Раньше и Стаса Михайлова не было на горизонте.
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Вот, похвалил фантастическую игру зинита, а пост пропал.
Канчельскису надо б увидеть это, хоть раз!
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А мы все живём силовым футболом. Быстрее, выше, сильнее. Футбол давно уже не про это. Тут думать надо и техникой владеть. Да хотя бы по мясу бить нормально
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Новую популяцию игроков переместить бы на весенние поля Сочи, Адлера и Леселидзе (когда на ранних стадиях Кубка СССР команды чуть ли не в очередь становились что бы отыграть свои матчи), в душные манежи ЛФК ЦСКА, Олимпийского! Канчела застал те "благословенные времена":)) Знает о чём говорит
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Только позавчера смотрел хайлайты Уимблдона против МЮ. Как там Винни Джонс и Кантону и Канчельскиса прикладывал, ух. Но они быстро вскакивали и не бычили, потому что боялись
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Ну кое как остановить могут, а вот что делать дальше 🤔
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Так неудивительно,у нас судьи вообще бороться не дают
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Так ваши европейцы так научили, сами же этого хотели, чтобы играли как они....Вот и пожинайте плоды развития...
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