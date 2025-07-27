657 291 человек посетил матчи женского Евро-2025 – это рекорд. На мужском ЧЕ в 2024-м было больше 2,6 млн зрителей
На женском чемпионате Европы по футболу установлен рекорд посещаемости.
УЕФА объявил о том, что 31 игру турнира, проходившего в Швейцарии, посетил 657 291 человек. Ни на одном из предыдущих 13 розыгрышей такого числа зрителей не было.
Следует отметить, что в 2024 году на 51 матче мужского Евро-2024 побывали больше 2,6 млн человек.
Кого в АПЛ уволят первым?26371 голос
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Евро-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости