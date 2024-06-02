«Месси – это простота и гениальность, без звездности, хвастовства. Он сказал, что у меня невероятный голос. А что я скажу богу Лео?» Испанская певица Индиа о знакомстве с игроком

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Камп Ноу Интер Майами музыка Футбол

Испанская певица рассказала о знакомстве с Лионелем Месси.

– Сейчас я не отношу себя к болельщикам ни одной команды. В детстве благодаря отцу я следила за «Реалом». Но потом ты, например, идешь на дерби «Севилья» – «Бетис» и не знаешь за кого болеть, потому что у тебя есть друзья с обеих сторон.

То же самое и с «Барселоной». Я чувствую, что если и должна отдавать свое предпочтение какой-либо команде, то это команда Месси, то место, где он играет.

– Чем вас восхищает Месси?

– Мне нравится его простота и гениальность, его гениальный способ выделиться, добиться того, чего не делал никто. Нравится то, как он с этим справляется как личность – без звездности, хвастовства, без желания нажиться на этом.

– Как вы познакомились?

– Мы встретились с Месси на мероприятии Cirque du Soleil на «Камп Ноу». Мы выразили друг другу свое восхищение. Лео сказал мне, что ему нравится моя музыка, что у меня невероятный голос. А что я скажу богу Месси?

И мы закончили тот день, после мероприятия, уже в более приватной обстановке, пели и играли на сцене с футболистами и музыкантами. Было очень хорошее настроение. Быть рядом с Лео и учить его игре на бубне – это что-то невероятное.

Лео говорил мне: «Вау, как ты поешь!» Я была в восторге. У меня даже есть его футболка с автографом, – рассказала испанская исполнительница фламенко и поп-музыки Индиа Мартинес.

Рэпер Fat Joe о Месси: «Величайший. Человек, меняющий культуру»

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29 комментариев
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Что они несут....бог ,гений ,великий! Человек просто хорошо умеет пинать мяч! Поп индустрия в западном мире хорошо умеет делать культ личности для зарабатывания денег......Диего Марадонна например всегда говорил то что думал ,за что и получал! А из Месси сделали стерильный образ для рекламных интеграций....
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Ответ Василий Василий
Лично для меня человек, по действиям близким к Богу - это Сталин. Только он мог разорвать Германию, Италию, Японию, Финляндию, Балканы, с ограниченными ресурсами и с меньшими возможностями, воюя против 10+ стран
🤡
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Месси выиграл 3 ЛЧ, Карвахаль 6.
Теперь подумайте, кто здесь Бог.
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Это дичь, я не знаю, что это за мармазетка, но она явно нездорова.
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месифилия плохая болезнь
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Это... ребята... новости генерирующие. Это что? Хайп? Вчера величайший игрок и тренер в очередной раз всём всё доказал. А тут хвалите игрока, влияние которого меньше Фигу. Кого следующим героем сделаете? Мбаппе не зайдёт. Видимо Роттенберг?
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Да в Барсе Месси был бесподобен, жаль что скомкал конец клубной карьеры и жаль что Барса не захотела его вернуть
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Я раньше думал, что Месси игрок уровня Кака, а теперь оказывается его считают лучшим футболистом в истории, вот это да, не знал.
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Давно человек считается богом, если он бегает с мячом
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Ответ Dexter Morgan
Индийский бог Месси Капур очень любит каталонское золото. Больше золота, поклонения и почитания...
Комментарий удален модератором
Ответ grigorydomrachev
А он за этот день должен был на нее все гавно выплеснуть? Вообще по опыту жизни, скажу, что личности с подобным описанием на деле оказываются с гнильцой, а то и хуже.
Даже не зная кто ты, уверен, что личностей уровня месси (мировых/исторических звезд) ты никогда лично не знал)
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Ответ dreamstep
Месси выиграл 3 ЛЧ, Карвахаль 6. Теперь подумайте, кто здесь Бог.
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Ответ dreamstep
Месси выиграл 3 ЛЧ, Карвахаль 6. Теперь подумайте, кто здесь Бог.
Модрич, Кроос, Карвахаль - Шива, Брахма и Вишну. Три Бога.
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