«Месси – это простота и гениальность, без звездности, хвастовства. Он сказал, что у меня невероятный голос. А что я скажу богу Лео?» Испанская певица Индиа о знакомстве с игроком

Испанская певица рассказала о знакомстве с Лионелем Месси.

– Сейчас я не отношу себя к болельщикам ни одной команды. В детстве благодаря отцу я следила за «Реалом». Но потом ты, например, идешь на дерби «Севилья» – «Бетис» и не знаешь за кого болеть, потому что у тебя есть друзья с обеих сторон.

То же самое и с «Барселоной». Я чувствую, что если и должна отдавать свое предпочтение какой-либо команде, то это команда Месси, то место, где он играет.

– Чем вас восхищает Месси?

– Мне нравится его простота и гениальность, его гениальный способ выделиться, добиться того, чего не делал никто. Нравится то, как он с этим справляется как личность – без звездности, хвастовства, без желания нажиться на этом.

– Как вы познакомились?

– Мы встретились с Месси на мероприятии Cirque du Soleil на « ». Мы выразили друг другу свое восхищение. Лео сказал мне, что ему нравится моя музыка, что у меня невероятный голос. А что я скажу богу Месси?

И мы закончили тот день, после мероприятия, уже в более приватной обстановке, пели и играли на сцене с футболистами и музыкантами. Было очень хорошее настроение. Быть рядом с Лео и учить его игре на бубне – это что-то невероятное.

Лео говорил мне: «Вау, как ты поешь!» Я была в восторге. У меня даже есть его футболка с автографом, – рассказала испанская исполнительница фламенко и поп-музыки Индиа Мартинес.

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