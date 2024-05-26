Драйзайтль остался без очков во 2-м матче с «Далласом» – в 1-й раз за 14 игр в этом плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль остался без очков во 2-м матче с «Далласом».

«Эдмонтон» уступил «Старс» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1:3, 1-1). 

Форвард «Ойлерс» прервал свою результативную серию из 13 матчей подряд со старта плей-офф (25 баллов, 9+16). Он лидирует в гонке бомбардиров. 

Сегодня в его активе 2 броска в створ ворот при полезности «минус 1» за 23:28 на льду (2:42 – в большинстве). 

Драйзайтль – 5-й игрок в истории НХЛ, набравший очки в 13+ подряд играх со старта плей-офф

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4 комментария
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Не на лосанжелесах же все время набивать
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Все когда-нибудь заканчивается, кончилась и крутая серия немца. И ведь не сказать что Нефть были плохи, просто видать серия принимает тот видать, который ожидался изначально. Но поглядим, так-то обе игры вышли что надо.
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Вот это жаль.
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