Драйзайтль остался без очков во 2-м матче с «Далласом» – в 1-й раз за 14 игр в этом плей-офф

Леон Драйзайтль остался без очков во 2-м матче с «Далласом».

« » уступил «Старс» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1:3, 1-1).

Форвард «Ойлерс» прервал свою результативную серию из 13 матчей подряд со старта плей-офф (25 баллов, 9+16). Он лидирует в гонке бомбардиров.

Сегодня в его активе 2 броска в створ ворот при полезности «минус 1» за 23:28 на льду (2:42 – в большинстве).

Драйзайтль – 5-й игрок в истории НХЛ, набравший очки в 13+ подряд играх со старта плей-офф