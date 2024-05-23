«Акрон» совместно со Sports и Фонбет выпустил коллекцию аксессуаров из переработанных рекламных баннеров

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«Акрон» внес вклад в защиту экологии.

Клуб из Тольятти совместно со Sports и Фонбет создал лимитированную коллекцию аксессуаров из переработанных рекламных баннеров, которые сложно утилизировать без вреда для природы.

Дизайн каждого изделия уникален и содержит небольшой фрагмент баннеров — на ближайшем матче будут доступны шоперы, поясные сумки и несессеры, а картхолдеры получат владельцы абонементов.

Все средства от продажи аксессуаров, которая начнется на матче со «СКА-Хабаровск», направят на благоустройство территории визит-центра Жигулевского заповедника.

Видео о проекте можно посмотреть в телеграм-канале клубе.

4 комментария
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Кем надо быть чтобы купить сумку с огромным лого фонбет 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Идея супер! Креативно))
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Креативненько так вышло 👍👍👍
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Ну прикольненький дизайн получился)
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