«Акрон» совместно со Sports и Фонбет выпустил коллекцию аксессуаров из переработанных рекламных баннеров

« » внес вклад в защиту экологии.

Клуб из Тольятти совместно со и Фонбет создал лимитированную коллекцию аксессуаров из переработанных рекламных баннеров, которые сложно утилизировать без вреда для природы.

Дизайн каждого изделия уникален и содержит небольшой фрагмент баннеров — на ближайшем матче будут доступны шоперы, поясные сумки и несессеры, а картхолдеры получат владельцы абонементов.

Все средства от продажи аксессуаров, которая начнется на матче со «СКА-Хабаровск», направят на благоустройство территории визит-центра Жигулевского заповедника.



Видео о проекте можно посмотреть в телеграм-канале клубе.