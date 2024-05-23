«Акрон» совместно со Sports и Фонбет выпустил коллекцию аксессуаров из переработанных рекламных баннеров
«Акрон» внес вклад в защиту экологии.
Клуб из Тольятти совместно со Sports и Фонбет создал лимитированную коллекцию аксессуаров из переработанных рекламных баннеров, которые сложно утилизировать без вреда для природы.
Дизайн каждого изделия уникален и содержит небольшой фрагмент баннеров — на ближайшем матче будут доступны шоперы, поясные сумки и несессеры, а картхолдеры получат владельцы абонементов.
Все средства от продажи аксессуаров, которая начнется на матче со «СКА-Хабаровск», направят на благоустройство территории визит-центра Жигулевского заповедника.
Видео о проекте можно посмотреть в телеграм-канале клубе.