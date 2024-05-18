Кейн – лучший бомбардир сезона Бундеслиги с 36 голами и лидер по «гол+пас» – 44. Защитник «Байера» Гримальдо – лучший ассистент с 13 передачами

Теги Бавария Байер бундеслига Германия рейтинги Харри Кейн Алекс Гримальдо Футбол

Харри Кейн стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Германии, забив 36 голов.

30-летний форвард «Баварии» стал лучшим бомбардиром сезона Бундеслиги. Кейн забил 36 голов в 32 матчах (с пенальти – 5) и сделал 8 результативных передач. Кроме того, он также является лидером по системе «гол+пас» с 44 баллами. 

Защитник «Байера» Алекс Гримальдо стал лучшим ассистентом чемпионата Германии, на его счету – 13 результативных передач. Кроме того, он забил 10 голов. 

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18 комментариев
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Харри Кейн, мой любимый Харри Кейн. Снова не чемпион Германии...
+65
-1
+64
В этом году очень сильные бомбардиры были в Бундеслиге. По сравнению с прошлым сезоном, где никто даже 20 голов не пробил, тут двое с 20+ и победитель с почти 40
+28
0
+28
Кейн победил Комана
+20
0
+20
Ответ Алексей Игоревич
Бавария в 34 турах пропустила 45 мячей, это рекорд с какого года? Спортс, уточни)
Ну кстати в последний сезон Флика пропустили 44 мяча, но есть нюанс
+10
-1
+9
Бавария в 34 турах пропустила 45 мячей, это рекорд с какого года? Спортс, уточни)
+8
-1
+7
Бедняга Кейн ...
Опять без трофея.
А личная статистика - просто сумасшедшая!
+2
0
+2
Для Кейна и в Тоттенхеме была важна личная стата. Как он боролся за переписывание гола себя в ущерб партнеру. много он голов сильным командам забил а?
Его голы дали Баварии больше голов, чем она раньше забивала?
+2
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+2
Поздравляю Кейна
+1
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+1
Золотая бутса его?!)
+1
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Харри машина, конечно.
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Кто там пришел за медалями и чемпионством?
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Звание лучшего бомбардира - слабое утешение для Кейна.
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Большую часть голов он набил на всяком шлаке, по типу хет-трика Дармштадту (8:0) когда те играли вдевятером после двух удалений, то же самое против Бохума и Майнца. Ну и куда уж без левых пенок, коих в этом сезоне было предостаточно, и я что-то не припомню, чтобы хоть какую-то из них заработал сам Кейн. Так-то лучшей девяткой чемпионата был Серу Гирасси.
+3
-3
0
Ответ Крушение баварского драндулета
Большую часть голов он набил на всяком шлаке, по типу хет-трика Дармштадту (8:0) когда те играли вдевятером после двух удалений, то же самое против Бохума и Майнца. Ну и куда уж без левых пенок, коих в этом сезоне было предостаточно, и я что-то не припомню, чтобы хоть какую-то из них заработал сам Кейн. Так-то лучшей девяткой чемпионата был Серу Гирасси.
Фанат команды одного сезона против игрока одного сезона
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