Кейн – лучший бомбардир сезона Бундеслиги с 36 голами и лидер по «гол+пас» – 44. Защитник «Байера» Гримальдо – лучший ассистент с 13 передачами

Харри Кейн стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Германии, забив 36 голов.

30-летний форвард «Баварии» стал лучшим бомбардиром сезона Бундеслиги. Кейн забил 36 голов в 32 матчах (с пенальти – 5) и сделал 8 результативных передач. Кроме того, он также является лидером по системе «гол+пас» с 44 баллами.

Защитник « » стал лучшим ассистентом чемпионата Германии, на его счету – 13 результативных передач. Кроме того, он забил 10 голов.