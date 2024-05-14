Месси может не сыграть с «Орландо» из-за небольшой травмы

Теги МЛС Лионель Месси травмы Орландо Сити Интер Майами Футбол

Лионель Месси может пропустить матч МЛС с «Орландо» из-за небольшой травмы.

Об этом сообщил ассистент главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес.

«Сегодня посмотрим, как Месси будет чувствовать себя во время тренировки, а затем решим.

Вчера он тренировался на велосипеде, немного пробежался, а затем почувствовал дискомфорт в колене, но посмотрим, что будет сегодня.

Он получил удар в колено в матче с «Монреалем», продолжил играть, а после свистка ему приложили лед», – сказал Моралес.

В этом сезоне на счету Месси в МЛС 10 голов и 13 ассистов в 9 матчах за «Интер».

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6 комментариев
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Ответ Moscwow
Хозяевам. Негрейре и Инфантино
Я понимаю твое состояние, но увы.... Месси всегда был лучшим.
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Время не обманешь, организм уже не 20 летнего, начинает сбоить. Ну он итак хозяину 20 лет верой и правдой в футболе служил, не зря Лео называли не подверженным травмам.
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Ответ Moscwow
Хозяевам. Негрейре и Инфантино
Всё ещё горит?
+1
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За тот удар Лео Месси по колену, судья даже не показал сопернику ЖК, полноценного выздоровления лучшему футболисту этой планеты! 10🐐🇦🇷
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