Месси может не сыграть с «Орландо» из-за небольшой травмы

Лионель Месси может пропустить матч МЛС с «Орландо» из-за небольшой травмы.

Об этом сообщил ассистент главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес.

«Сегодня посмотрим, как Месси будет чувствовать себя во время тренировки, а затем решим.

Вчера он тренировался на велосипеде, немного пробежался, а затем почувствовал дискомфорт в колене, но посмотрим, что будет сегодня.

Он получил удар в колено в матче с «Монреалем», продолжил играть, а после свистка ему приложили лед», – сказал Моралес.

В этом сезоне на счету Месси в МЛС 10 голов и 13 ассистов в 9 матчах за «Интер».