Гончаренко о 0:0 с «Факелом»: «Казарцев украл у нас пенальти. «Урал» контролировал игру»

Виктор Гончаренко высказался о ничьей с «Факелом».

« » в гостях сыграл вничью с воронежцами в матче 28‑го тура Мир со счетом 0:0. Встречу обслуживал главный арбитр .

– Хотелось бы что‑то футбольное прокомментировать. Много было борьбы, мало моментов. В целом мы контролировали игру, с давлением справились. Хотя соперник давил на нас стандартами.

У нас всегда есть какой‑то план. Но есть и борьба за выживание. Поэтому выбираем более простые решения в передачах по ходу игры.

Отмечу решение Василия Казарцева. Он украл у нас пенальти.

– Впереди матчи с «Оренбургом» и ЦСКА. Что планируется делать перед играми?

– Мы живем от игры к игре. Думаем об «Оренбурге», о ЦСКА пока нет. Пока хотим восстановиться, – сказал главный тренер « ».