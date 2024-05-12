Гончаренко о 0:0 с «Факелом»: «Казарцев украл у нас пенальти. «Урал» контролировал игру»

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Факел Виктор Гончаренко Василий Казарцев Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко высказался о ничьей с «Факелом».

«Урал» в гостях сыграл вничью с воронежцами в матче 28‑го тура Мир РПЛ со счетом 0:0. Встречу обслуживал главный арбитр Василий Казарцев.

– Хотелось бы что‑то футбольное прокомментировать. Много было борьбы, мало моментов. В целом мы контролировали игру, с давлением справились. Хотя соперник давил на нас стандартами.

У нас всегда есть какой‑то план. Но есть и борьба за выживание. Поэтому выбираем более простые решения в передачах по ходу игры.

Отмечу решение Василия Казарцева. Он украл у нас пенальти.

Впереди матчи с «Оренбургом» и ЦСКА. Что планируется делать перед играми?

– Мы живем от игры к игре. Думаем об «Оренбурге», о ЦСКА пока нет. Пока хотим восстановиться, – сказал главный тренер «Урала».

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8 комментариев
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Поговаривают, что если поработать над реализацией Каштанова, то не придется такие глупые отговорки придумывать, но это уже история следующего сезона 🤔
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Казарцев это просто ... нет цензурных выражений...
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Ответ Давид Кочинян
Поговаривают, что если поработать над реализацией Каштанова, то не придется такие глупые отговорки придумывать, но это уже история следующего сезона 🤔
26-ти летнее "дерево" научить с 2 метров в ворота попадать? Он с Ростовом 3 раза 1 в 1 с вратарем выходил, и ни разу в них не попал. "Глупые отговорки" - это от Г. Иванова про отсутствие денег на нормальных игроков. Из почти миллиарда призовых за прошлый сезон за 2 ТО на игроков 90 потратил ( в том числе 15 - за Итало неделю назад).
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